ქობულეთში სროლის ხმა იყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => srola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148309 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => srola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148309 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 440 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => srola ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => srola ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148309) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (440,484) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146059 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 11:00:28 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:00:28 [post_content] => ქობულეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრი დღეს გაიხსნა. ადმინისტრაციული შენობის საზეიმოდ გახსნას ქობულეთში აჭარისმთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საქართველოს გარემოსა დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავასთან ერთად დაესწრო. შენობა ვიზიტორთა ცენტრს, საგამოფენო სივრცეს, სასტუმროს 4 ნომერს და კაფეტერიას მოიცავს. მშენებლობასა და შენობის კეთილმოწყობაზე 1 400 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. შენობა კოლხეთის განვითარების ფონდის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსურიმხარდაჭერით აშენდა და მოეწყო. “კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი რეგიონში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არაჩვეულებრივი სივრცე, მრავალფუნქციური შენობა მოეწყო, სადაცგანთავსებული იქნება დაცული ტერიტორიების, როგორც ადმინისტრაცია, ასევე სასტუმრო კომპლექსი, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ადგილები.რეგიონში ჩამოსული სტუმრები, ვიზიტორები ცენტრში სრულ ინფორმაციას მიიღებენ დაცულ ტერიტორიებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსულმადამსვენებლებმა დაათვალიერონ დაცული ტერიტორიები, ულამაზესი ბუნება და მიიღონ სრული სერვისები”,-აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წელს, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობა 26%-ით გაიზარდა.ასევე 32%-ით გაზრდილია დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რიცხვი. 2017 წელს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი ვიზიტორი გერმანიიდან,უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან ეწვია. 2017 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებითტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 30%-ით გაიზარდა. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები გამორჩეული და უნიკალურია. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, უნიკალური, რამსარის კონვენციით აღიარებული ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მიზნით 1998 წელს შეიქმნა. დღეისათვის ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე 3 ტურისტული მარშრუტია მოწყობილი. რეგიონში დაცული ტერიტორიების შექმნა ემსახურება არა მარტობუნების დაცვას, არამედ ტურიზმის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციას და პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურგანვითარებაზე. ღონისძიებას მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი დაუცხოელი სტუმრები ესწრებოდნენ. [post_title] => ქობულეთში ახალი ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-akhali-vizitorta-centri-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145697 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 11:00:40 [post_date_gmt] => 2017-07-13 07:00:40 [post_content] => 13 ივნისს, ქობულეთში, კინტრიშისა და და ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ახალი ოფისი გაიხსნება. შენობა ვიზიტორთა ცენტრს, მუზეუმის საგამოფენო სივრცეს, 4 სასტუმრო ნომერსა და კაფეტერიას აერთიანებს. ვიზიტორთა ცენტრი მნიშვნელოვანია ქობულეთის და აჭარის ზღვისპირეთის სტუმრების ინფორმირებისთვის და მთიანი აჭარით დაინტერესებისთვის. "აღსანიშნავია, რომ დღეს, ტურისტებისთვის აჭარა ძირითადად ზღვის კურორტს წარმოადგენს, მაშინ როდესაც ამ რეგიონს მრავალმხრივი ტურისტული პოტენციალი აქვს. ვიზიტორთა ცენტრის საშუალებით მოხდება ტურისტების ნაკადების აჭარის სოფლებისკენ მიმართვა (დაცული ტერიტორიების მიმდებარე მუნიციპალიტეტები). აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების რაოდენობა დინამიკაში, ყოველწლიურად იზრდება", – აცხადებენ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში. სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წელს, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობა, 26%-ით გაიზარდა (2016-236 449; 2017-298 567). ასევე, 32%-ით გაზრდილია დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რიცხვი (2016-77 852; -2017-102 471). 2017 წელს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი ვიზიტორი გერმანიიდან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან ეწვია. 2017 წელს, 6 თვის განმავლობაში, 2016 წლის 6 თვესთან შედარებით, ტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 30%-ით გაიზარდა. ამასთანავე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა დაცული ტერიტორიების მიმდებარე მუნიციპალიტეტებში არსებული ბიზნეს ინფრასტრუქტურა და დასაქმებულთა რაოდენობა. რაც შეეხება უშუალოდ კინტრიშისა და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებს ვიზიტორთა სტატისტიკა აქაც მზარდია. 2016 წელს, კინტრიშის ეროვნულ ნაკრძალში ვიზიტორების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 36%-ით, ხოლო ქობულეთის დაცულ ტერიტორიაზე 5%-ით გაიზარდა. რეგიონში დაცული ტერიტორიების შექმნა არა მარტო ბუნების დაცვას, არამედ ტურიზმის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციას გულისხმობს და პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები გამორჩეული და უნიკალურია. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, უნიკალური, რამსარის კონვენციით აღიარებული ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მიზნით 1998 წელს შეიქმნა. დღეისათვის, ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე 3 ტურისტული მარშრუტია მოწყობილი. კინტრიშის დაცული ლანდშაფტი კი ტყეებისა და ენდემური სახეობების, ფლორისა და ფაუნის დაცვის მიზნით დაარსდა. გამორჩეულია ამ ტერიტორიაზე არსებული ათასწლოვანი უთხოვარის ხეები. კინტრიშს განსაკუთრებულ ელფერს, ეთნოგრაფიული სახლები სძენს. ასევე, კინტრიშის და მაჭახელას დაცულ ტერიტორიებზე შემორჩენილია ისტორიული, ულამაზესი თამარის თაღოვანი ხიდები, რომლებიც ბოლო წლებში, ტურისტებისთვის მიმზიდველ ლოკაციად იქცა. შენობა კოლხეთის განვითარების ფონდის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით აშენდა და მოეწყო. ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის, დონორი ორგანიზაციების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, პარლამენტის და აჭარის მთავრობის წევრები და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრებიან. [post_title] => ქობულეთში დაცული ტერიტორიების ახალი ოფისი იხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-daculi-teritoriebis-akhali-ofisi-ikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 11:02:46 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 07:02:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145697 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138743 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 21:33:29 [post_date_gmt] => 2017-06-14 17:33:29 [post_content] => სან-ფრანცისკოში მომხდარი სროლების შედეგად, ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა. უცხოური მედიის ცნობით, თავდამსხმელი დაჭრილია. ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოში სხვა დაჭრილებიც მიიყვანეს. პოლიცია მოსახლეობას ამ რაიონში გადაადგილებისგან თავშეკავებას ურჩევს, რადგან ადგილზე პოლიცია ჩხრეკას ატარებს. [post_title] => სან-ფრანცისკოში მომხდარი სროლების შედეგად არიან გარდაცვლილები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => san-franciskoshi-momkhdari-srolebis-shedegad-arian-gardacvlilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 21:38:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 17:38:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138743 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146059 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 11:00:28 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:00:28 [post_content] => ქობულეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრი დღეს გაიხსნა. ადმინისტრაციული შენობის საზეიმოდ გახსნას ქობულეთში აჭარისმთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საქართველოს გარემოსა დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავასთან ერთად დაესწრო. შენობა ვიზიტორთა ცენტრს, საგამოფენო სივრცეს, სასტუმროს 4 ნომერს და კაფეტერიას მოიცავს. მშენებლობასა და შენობის კეთილმოწყობაზე 1 400 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. შენობა კოლხეთის განვითარების ფონდის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსურიმხარდაჭერით აშენდა და მოეწყო. “კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი რეგიონში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არაჩვეულებრივი სივრცე, მრავალფუნქციური შენობა მოეწყო, სადაცგანთავსებული იქნება დაცული ტერიტორიების, როგორც ადმინისტრაცია, ასევე სასტუმრო კომპლექსი, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ადგილები.რეგიონში ჩამოსული სტუმრები, ვიზიტორები ცენტრში სრულ ინფორმაციას მიიღებენ დაცულ ტერიტორიებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსულმადამსვენებლებმა დაათვალიერონ დაცული ტერიტორიები, ულამაზესი ბუნება და მიიღონ სრული სერვისები”,-აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წელს, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობა 26%-ით გაიზარდა.ასევე 32%-ით გაზრდილია დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რიცხვი. 2017 წელს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი ვიზიტორი გერმანიიდან,უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან ეწვია. 2017 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებითტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 30%-ით გაიზარდა. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები გამორჩეული და უნიკალურია. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, უნიკალური, რამსარის კონვენციით აღიარებული ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მიზნით 1998 წელს შეიქმნა. დღეისათვის ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე 3 ტურისტული მარშრუტია მოწყობილი. რეგიონში დაცული ტერიტორიების შექმნა ემსახურება არა მარტობუნების დაცვას, არამედ ტურიზმის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციას და პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურგანვითარებაზე. ღონისძიებას მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი დაუცხოელი სტუმრები ესწრებოდნენ. [post_title] => ქობულეთში ახალი ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-akhali-vizitorta-centri-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 557b0f6dbc939530579e4507fed95393 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )