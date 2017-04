რძე, ბრინჯი და სხვა პროდუქტი, რომელთაც მირთმევის თავისი დრო აქვთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => metabolozmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126176 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => metabolozmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126176 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => metabolozmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => metabolozmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126176) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15252,1848,1869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126173 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 17:00:30 [post_date_gmt] => 2017-04-28 13:00:30 [post_content] => უსამართლობაა, მაგრამ ფაქტია, რაც უფრო ასაკოვანია ქალი, მით უფრო სწრაფად „ეკრობა“ ზედმეტი კილოგრამები, მათგან განთავისუფლება კი, არც ისე მარტივია. თუმცა, არსებობს რამდენიმე წესი, რომელთა დაცვა 50 წლის ასაკშიც კი, შეგინარჩუნებთ იდეალურ ფორმას. * 20 წელი - ფასტფუდი, ტკბილეული და პასიური ცხოვრების წესი ნაკლებად მოქმედებს ახალგაზრდა, ჯანმრთელი გოგონას ფიგურაზე, ჭარბი კილოგრამებისგან განთავისუფლება კი, სულ რამდენიმე დღეში შეიძლება. გამოსავალი - მიიღეთ ნატურალური, უშაქრო წვენები. * 30 წელი - ამ ასაკში ქალის ფიგურას აშკარად ეტყობა ორსულობა და მშობიარობა, კომპიუტერთან გატარებული საათები და კუნთოვანი მასის ბუნებრივი ასაკობრივი შესუსტება ან დაკარგვა (ჩვეულებრივ, ზრდასრული ადამიანი 30 წლის შემდეგ, ყოველ 10 წელიწადში 3-დან 8%-მე კუნთოვან მასას კარგავს). გამოსავალი - მიანიჭეთ უპირატესობა ჯანსაღ საკვებს. * 40 წელი - მენოპაუზის წინა პერიოდისთვის დამახასიათებელი პროგესტერონის და ესტროგენის მუდმივი ცვლილება ხშირად ხდება ჭარბი კილოგრამების დაგროვების მიზეზი. გამოსავალი - მეტი ივარჯიშეთ და შეზღუდეთ კალორიული საკვების მიღება. * 50 წელი - ესტროგენის დაბალი დონე და პროგესტერონის შემცირება ასუსტებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესს და იწვევს კრიტიკულ ადგილებში (თეძოებსა და მუცელზე) ცხიმების დაგროვებას. გამოსავალი - შეამცირეთ კალორიები, უარი თქვით ცხოველურ ცხიმებზე და მიირთვით დიდი რაოდენობით ბოსტნეული. [post_title] => როგორ გამოვფხიზლდეთ უძილო ღამის შემდეგ? ხშირად, ქალბატონები საკმაოდ ორიგინალურ მეთოდებს იყენებენ მამაკაცის მოსახიბლად და ვერ ხვდებიან, რომ ზედმეტი მოსდით. საინტერესო, რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად ძლიერი სქესის წარმოამდგენლებს? * „ქურდობა" მისი თეფშიდან - თუ ფიქრობთ, რომ ამგვარი საქციელით თქვენს უშუალობას უსვამთ ხაზს, ძალიან ცდებით, რადგან ნებისმიერ მამაკაცს აღიზიანებს, როცა მის ულუფას თავს ესხმიან. * დაბალი თვითშეფასება - საკუთარი თავის რწმენით სექსუალური ქალბატონები გამოირჩევიან, პარტნიორის კონტროლის მცდელობა მუდმივი კითხვებით: „სად იყავი?" ან „რატომ მოხვედი გვაინ?" კი, საკუთარ თავში ნაკლებად დარწმუნებულ, დაკომპლექსებულ ქალებს ახასიათებთ, მამაკაცი კი, სწრაფად იღლება ამგვარი „დაკითხვებით" და სხვასთან ეძებს შვებას. * ჭირვეულობა - თუ პარტნიორს მუდმივად კუდში დევნას აძულებთ და ყველა მაღაზიაში თან დაგყავთ, ჭირვეულობას მაინც დაანებეთ თავი და სწრაფად აირჩიეთ სასურველი ნივთი, რადგან მუდმივი ორჭოფობით, კაპრიზებით და გაუთავებელი წუწუნით, ნებისმიერი, ყველაზე მომთმენი ადამიანიც ადრე თუ გვიან დაიღლება. * ჭკუის სწავლება - მუდმივი შენიშვნები და გადაჭარბებული მზრუნველობა ნებისმიერ თავმოყვარე მამაკაცს აღიზიანებ, მითუმეტეს, რომ არცერთ მამაკაცს არ უყვარს, როცა „სუსტი სექსის" პარტნიორი მასზე ჭკვიანია და ბევრად მეტი იცის. * ძველი შეცდომების შეხსენება - თუ ნებისმიერი უსიამოვნების დროს, პარტნიორს ძველ შეცდომებს ახსენებთ, ე.ი. ვერ შეძელით მისი პატიება, არადა, თუ ურთიერთობის შენარჩუნება გინდათ, კომპრომისზე წასვლა თუ არა წვრილმანების დათმობა მაინც უნდა ისწავლოთ. * მეგობრების რჩევების გათვალისწინება - თქვენი ურთიერთობა მხოლოდ თქვენი საქმე და პასუხისმგებლობაა, მუდმივად საკუთარ ცხოვრებაში უცხოების ჩარევით კი, პარტნიორის ნდობასაც დაკარგავთ და ურთიერთობასაც გაიფუჭებთ მასთან. 