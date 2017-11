რუსთავში, სარეცხ მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188529 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188529 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1295 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi [1] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188529) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1295,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186033 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 13:26:12 [post_date_gmt] => 2017-11-10 09:26:12 [post_content] => რუსთავში ე.წ. ჭკვიანი კამერების მონტაჟის პროცესი დაიწყო. როგორც "ფორტუნას" რუსთავის მერიაში განუცხადეს, ამ დროისთვის კომპანიამ გზებზე ჭკვიანი კამერების აღმნიშვნელი აბრების დაამონტაჟება დაასრულა. კამერის დაყენება, თავდაპირველად მთავარ ქუჩებზე, ხოლო შემდეგ გარე უბნებში, პარკებსა და სკვერებშიც იგეგმება. რაც შეეხება ვადებს, ჭკვიანი კამერების მონტაჟი რუსთავში, 2018 წლის 1 აპრილს დასრულდება. რუსთავი მეორე ქალაქია, სადაც მძღოლების ქცევას კამერები გააკონტროლებს. მთლიანად ქალაქში 69 ჭკვიანი კამერა დაყენდება. შეგახსენებთ, რომ ახალი ვიდეოანალიტიკური პროგრამა აფიქსირებს:

მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილებას

შუქნიშნის წითელ ფერზე გავლას

ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთას

სიჩქარის გადაჭარბებას

მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში მოძრაობას

პროგრამა, ამ დარღვევების დაფიქსირების შემთხვევაში, ჯარიმას ავტომატურად გამოწერს.წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 3000-მდე ე.წ. ჭკვიანი კამერის დამონტაჟება იგეგმება.

თამთა უთურგაშვილი

რუსეთში, მოსკოვის გარეუბანში შენობას, რომელს აც რუსეთის სადაზვერვო სამსახური იყენებს, ცეცხლი გაუჩნდა. საგარეო დაზვერვის სამსახურის სპიკერმა, სერგეი ივანოვმა, განაცხადა, რომ ცეცხლი ტექნიკურ ინსტალაციებს გაუჩნდა. მისივე თქმით ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია და მას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.

გომბორის ქედზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსიანიდან 10 კილომეტრში ხანძარი ლოკალიზებულია. დამწვარია 10 ჰექტარზე ხის ფოთოლი. ზედაპირული დაწვუსას ფოთლოვანი ტყე არ არის დაზიანებული. ხანძრის ახალი კერების გაჩენის თავიდან აცილების მიზნით ადგილზე რჩება 20 კაციანი ჯგუფი, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები და მოხალისეები. ხვალ დილიდან კი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დაიწყება.

გომბორის ქედზე ხანძარი ლოკალიზებულია

რუსთავში ჭკვიანი კამერების მონტაჟის პროცესი დაიწყო