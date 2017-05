სად არის თბილისში საფრთხის შემცველი ზებრა გადასასვლელები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zebra [1] => gadasasvleli [2] => qveitebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zebra [1] => gadasasvleli [2] => qveitebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zebra [1] => gadasasvleli [2] => qveitebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zebra [1] => gadasasvleli [2] => qveitebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15776,15777,11741) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115598 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-16 20:08:14 [post_date_gmt] => 2017-03-16 16:08:14 [post_content] => ზღვისპირა აგარაკი, ეზოში აუზით, სიმწვანით, ეგზოტიკური ფრინველებით,ეზოშივე მობალახე ზებრებით, ვარდებით და პალმებით - ეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის შეკვეთილის რეზიდენციაა, ვიდეოს „გურიანიუსი“ ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, კადრები შეკვეთილში შარშან გადაიღეს. https://www.youtube.com/watch?v=Kgv5xvJuoz8 [post_title] => ზებრები, ეგზოტიკური ფრინველები და ზღვა - კადრები ივანიშვილის შეკვეთილის რეზიდენციიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zebrebi-egzotikuri-frinvelebi-da-zghva-kadrebi-ivanishvilis-shekvetilis-rezidenciidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-16 20:08:14 [post_modified_gmt] => 2017-03-16 16:08:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 98322 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-12-26 11:02:42 [post_date_gmt] => 2016-12-26 07:02:42 [post_content] => „იუვენტუსის“ შარფიანმა ზებრამ ნორჩი გულშემატკივრის შობა იხსნა. „ბებერმა ქალბატონმა“ გულშემატკივრებს შობის დღესასწაული გულისჩამწვდომი 3D მულტფილმით მიულოცა. „ბიანკონერის“ შარფით ტურინის ქუჩებში მოსეირნე ზებრა დილით ადრე ხედავს ელფს, რომელიც სანტა კლაუსისთვის ბავშვებს წერილებს ართმევს. ელფი ერთ-ერთ წერილს კარგავს და ზოლიანი გმირი საკუთარ თავზე იღებს ბავშვის ოცნების ასრულებას. „იუვენტუსმა“ 2016 წელი სერია ა-ში პირველ ადგილზე დაასრულა. Viviamo insieme a #Jay la magia del giorno più bello dell'anno. „იუვენტუსის" შარფიანმა ზებრამ ნორჩი გულშემატკივრის შობა იხსნა. „ბებერმა ქალბატონმა" გულშემატკივრებს შობის დღესასწაული გულისჩამწვდომი 3D მულტფილმით მიულოცა. „ბიანკონერის" შარფით ტურინის ქუჩებში მოსეირნე ზებრა დილით ადრე ხედავს ელფს, რომელიც სანტა კლაუსისთვის ბავშვებს წერილებს ართმევს. ელფი ერთ-ერთ წერილს კარგავს და ზოლიანი გმირი საკუთარ თავზე იღებს ბავშვის ოცნების ასრულებას. „იუვენტუსმა" 2016 წელი სერია ა-ში პირველ ადგილზე დაასრულა.

Viviamo insieme a #Jay la magia del giorno più bello dell'anno. Buon Natale a tutta la famiglia bianconera! 🎄⚫️⚪️ pic.twitter.com/4DiR57ofO0 — JuventusFC (@juventusfc) December 25, 2016

იუვენტუსმა ტიფოზებს შობა ორიგინალურად მიულოცა (ვიდეო)