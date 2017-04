საგარეჯოს პოლიცია 15 წლის ბიჭს ეძებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sagarejo [2] => arasrulwlovani [3] => bavshvis-gauchinareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126406 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sagarejo [2] => arasrulwlovani [3] => bavshvis-gauchinareba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126406 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sagarejo [2] => arasrulwlovani [3] => bavshvis-gauchinareba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sagarejo [2] => arasrulwlovani [3] => bavshvis-gauchinareba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126406) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15283,15284,6943,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126302 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-29 09:07:35 [post_date_gmt] => 2017-04-29 05:07:35 [post_content] => თბილისში, კუს ტბის ასახვევთან მდებარე კაფე „ანტრე“ დააყაჩაღეს, შემთხვევა წუხელ მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსპერტ-კრიმინალისტები გვიან ღამემდე მუშაობდნენ, თუმცა დააკავეს თუ არა დამნაშავეები, ჯერ-ჯერობით, უცნობია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, „ანტრედან“ თავდამსხმელმა 1500 ლარამდე თანხა გაიტაცა. შეიარაღებული თავდასხმისას, შენობაში გამყიდველი გოგონა იმყოფებოდა. ამ დროისთვის, მას პოლიცია კითხავს. შსს-ს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. ყაჩაღობა თბილისში - "ანტრეს" შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს

მთელი საქართველოს მასშტაბით გზებზე, უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება. ამის შესახებ „ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი სეთურიძემ განაცხადა. სეთურიძის განცხადებით, ყველა გზაზე ვიდეორადარები დამონტაჟდება. რადარების შეძენა მაისში დაიწყება და ისინი პირველად ავტობანზე, გაზაფხულისთვის დაყენდება. „ვიდეორადარების შეძენა უკვე მაისში დაიწყება და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ეტაპობრივად დამონტაჟდება. პირველ რიგში რადარების დაყენება ავტობანზე იგეგმება", – განაცხადა სეთურიძემ. საუბარია რამდენიმე ათს სამეთვალყურეო კამერაზე, რომელიც ამავე დროს სიჩქარეს გამოთვლის. პროექტის მთლიანი ღირებულება სავარაუდოდ, 20 მლნ ლარს გადააჭარბებს. უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება განსაკუთრებით, ქუთაისი–სამტრედიის შემოვლით გზაზე. სეთურიძის თქმით, ავტომობილების უმეტესობა ამ მონაკვეთზე დასაშვებ სიჩქარეზე სწრაფად მოძრაობს, ამიტომ შსს–სთან ერთად დაიგეგმა უფრო მკაცრი ზომები, იმისთვის რომ გამოვლინდეს ყველა ის დამრღვევი, რომელიც არ ემორჩილება საგზაო მოძრაობის წესებს. გზის ამ მონაკვეთზე სიჩქარის განსაკუთრებულ კონტროლზე დავალება უკვე გაცემულია. „ამ გზაზე, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე, პატრული ახორციელებს მონიტორინგს და ავლენს სიჩქარის გადაჭარბებით მოძრავ მძღოლებს, ახლა იქ უფრო გაძლიერდება კონტროლი. საპატრულო პოლიცია უფრო კონცენტრირებული იქნება და დამრღვევებს შესაბამისი საჯარიმო სანქციის გადახდა მოუწევთ. დავალება ამ საკითხზე უკვე გაცემულია", – განაცხადა სეთურიძემ „ფორტუნასთან". თამთა უთურგაშვილი

საქართველოს ყველა გზაზე კამერები დამონტაჟდება – იზრდება საპატრულო კონტროლიც

შსს-ს პრესსამსახურის თანამშრომელი ტატო კუჭავა სოციალურ ქსელში აქვეყნებს პოსტს, რომელიც 112-ის ერთ-ერთ ზარს ეხება და გოგონას, რომელიც ამ ზარის შედეგად გადარჩა. „დღეს ეს გოგონა ცოცხალია... ალბათ მთელი ცხოვრება მადლიერი იქნება 112-ის, რომელმაც მისი წინააღმდეგობის მიუხედავად, სიკვდილისგან იხსნა... ვინ მოსთვლის რამდენ ასეთ ისტორიას ინახავს 112 და კიდევ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე გადაურჩენიათ... <3 „112"-ში ახალგაზრდა გოგონა რეკავს... „112"-ის ოპერატორი: „112" გისმენთ. მოქალაქე: გამარჯობა, შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება? „112“-ის ოპერატორი: გამარჯობა, რა თქმა უნდა, გისმენთ. მოქალაქე: 100 საძილე აბი რომ დალიოს ადამიანმა, რა მოუვა? „112“-ის ოპერატორი: დალია ვინმემ? მოქალაქე: არა, არა, მხოლოდ მაინტერესებს, რას უზამს... „112“-ის ოპერატორი: გთხოვთ, მითხარით, ვინ დალია და მისი მისამართიც, რომ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადა გამოვუშვათ. მოქალაქე: არა, არა, მადლობა... და ახალგაზრდა გოგონამ ტელეფონი გათიშა... იმის მიუხედავად, რომ შსს სსიპ „112“-ში, სამწუხაროდ, დღე-ღამის განმავლობაში არამიზნობრივად ათასობით მოქალაქე რეკავს და სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მიღებას ითხოვს, ოპერატორმა აღნიშნული მოქალაქის ზარი საეჭვოდ მიიჩნია და გადამოწმების მიზნით გადაურეკა. „112“-ის ოპერატორი: ქალბატონო, „112“-დან გიკავშირდებით... მინდა, გადავამოწმო, ნამდვილად არ გჭირდებათ დახმარება? მოქალაქე: თავი დამანებეთ.... ნუ მირეკავთ... გოგონამ აგრესიულად უპასუხა ოპერატორს და ისევ გათიშა ტელეფონი. ოპერატორმა რამდენიმეჯერ კიდევ სცადა გოგონასთან დაკავშირება და მისამართის გაგება, თუმცა ამაოდ... გოგონა დარეკვისთანავე თიშავდა ტელეფონს. „112“-ის ოპერატორი მიხვდა, რომ შესაძლოა, მისი ეჭვი გამართლებულიყო და წამები გადამწყვეტი ყოფილიყო. ბაზაში სასწრაფოდ მოძებნა აღნიშნული ნომრიდან მანამდე განხორციელებული ზარი, ჩაინიშნა მითითებული მისამართი და დაუყოვნებლივ გააგზავნა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. ადგილზე მისულ ექიმებს 24 წლის გოგონა უგონოდ მყოფი დახვდათ. მას 100 საძილე აბი ჰქონდა დალეული... რომ არა „112“-ის ოპერატორის სწრაფი რეაგირება, 24 წლის გოგონა სუიციდით დაასრულებდა ცხოვრებას. 112 Georgia“ [post_title] => ემოციური ამბავი 112-იდან - „24 წლის გოგონა სუიციდით დაასრულებდა ცხოვრებას...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emociuri-ambavi-112-idan-24-wlis-gogona-suicidit-daasrulebda-ckhovrebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 13:00:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 09:00:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125179 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126302 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-29 09:07:35 [post_date_gmt] => 2017-04-29 05:07:35 [post_content] => თბილისში, კუს ტბის ასახვევთან მდებარე კაფე „ანტრე“ დააყაჩაღეს, შემთხვევა წუხელ მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსპერტ-კრიმინალისტები გვიან ღამემდე მუშაობდნენ, თუმცა დააკავეს თუ არა დამნაშავეები, ჯერ-ჯერობით, უცნობია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, „ანტრედან“ თავდამსხმელმა 1500 ლარამდე თანხა გაიტაცა. შეიარაღებული თავდასხმისას, შენობაში გამყიდველი გოგონა იმყოფებოდა. ამ დროისთვის, მას პოლიცია კითხავს. შსს-ს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. ყაჩაღობა თბილისში - "ანტრეს" შეიარაღებული პირები დაესხნენ თავს

თბილისში, კუს ტბის ასახვევთან მდებარე კაფე „ანტრე" დააყაჩაღეს, შემთხვევა წუხელ მოხდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსპერტ-კრიმინალისტები გვიან ღამემდე მუშაობდნენ, თუმცა დააკავეს თუ არა დამნაშავეები, ჯერ-ჯერობით, უცნობია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, „ანტრედან" თავდამსხმელმა 1500 ლარამდე თანხა გაიტაცა. შეიარაღებული თავდასხმისას, შენობაში გამყიდველი გოგონა იმყოფებოდა. ამ დროისთვის, მას პოლიცია კითხავს. შსს-ს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 179-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს.