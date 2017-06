სალომე ბაკურაძემ ნოდიკო ტატიშვილის სიყვარულის ამბავი გაამხილა – „თავს ვიკლავდი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142037 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142037 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 99 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142037) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (99,5673) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138012 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-12 16:05:46 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:05:46 [post_content] => 10 ივნისს ფიალრმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნოდიკო ტატიშვილის სოლოპროექტი „ალექსანდრე ბასილაია - ზღაპარი სიყვარულისა" შედგა, გაიხსნა ცნობილი ქართველი კომპოზიტორისა და მისი მეუღლის, ლუიზა კობალაძის სახელობის ვარსკვლავიც. საღამომ ანშლაგით ჩაიარა. კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ყველა ბილეთი გაყიდული იყო. ღონისძიების მიმდინარეობისას სოციალურ ქსელში დიდი აქტიურობა იყო ნოდიკო ტატიშვილის თაყვანისმცემელთა, გულშემატკივართა და კონცერტის მონაწილეთა მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა დუეტსა თუ სოლოშესრულებას აზიარებდნენ საქებარი სიტყვების თანხლებით. საღამოზე შესრულდა კომპოზიტორის მიერ შექმნილი სიმღერები, ჰიტები, რომლებმაც დროს გაუძლო და დღემდე რჩება ბევრისთვის საყვარელ კომპოზიციებად. ნოდიკო ტატიშვილმა დუეტები შეასრულა ნეკა სებისკვერაძესთან, მაკა ზამბახიძესთან, სალომე ბაკურაძესთან, თიკა მახალდიანთან და სხვებთან ერთად. ასევე სიურპრიზად დარბაზში მდჯომ ლუიზა კობალაძესთან ერთად ნოდიკომ ასევე იმღერა დუეტი, რომელსაც დიდი აპლოდისმენტები მოჰყვა... სცენაზე კონცერტის მიმდინარეობისას ავიდა რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ წარმომადგენელი თათა სადრაძე, რომელმაც ალექსანდრე ბასილაიას ოჯახს კომპოზიტორისთვის განკუთვნილი ჯილდო გადასცა - „ოქროს ტალღა“ ქართული მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ღონისძიების შემდგომ ნოდიკო ტატიშვილმა გახსნილი ვარსკვლავი გააზიარა და დაწერა: „არ ვიცი, როგორ გითხრათ და მოგიყვეთ ჩემი განცდების შესახებ! მადლობა თითოეული შეფასებისთვის, სიტყვისთვის, თქმისთვის, ზარისთვის, წერილისთვის, სტატუსისთვის, რომელსაც თქვენს „ფეისბუქის“ გვერდზე ვკითხულობ! ბედნიერი გახლავართ და ამაყი, თქვენი საოცარი შეფასებებისა და კიდევ იმის გამო, რასაც ფოტოზე ხედავთ! მადლობა! დიდი მადლობა!“ ნეკა სებისკვერაძე: „მიხარია, რომ 5 წლის შემდეგ, უკვე მეორედ მომიწია ნოდიკოს სოლო კონცერტში მონაწილეობის მიღება, მახარებს ის რომ ამ პროექტმა, რომელშიც ბევრი ენერგია გვაქვს ჩადებული სწორედ 5 წლის წინ, დაიმსახურა ნდობა და მსმენელის დიდი სიყვარული, რაზეც გუშინდელი ანშლაგი სრულად მეტყველებდა! ბედნიერი ვარ რომ მომეცა შესაძებლობა მქონოდა შეხება ალექსანდრე ბასიალაის სრულიად გამორჩეულ მუსიკასთან, ის უდავოდ იყო და დარჩება სახალხო კომპოზიტორად! Nodiko Tatishvili მადლობა შენ!“ მარიამ როინიშვილი: „ჩემი მეგობარი ნოდიკო❤️ კიდევ ერთი დაუვიწყარი საღამო აჩუქა ქართველ მსმენელს❤️❤️ გამიმართლა, რომ შენი მეგობარი ვარ❤️ ძალიან მეამაყები და გილოცავ დღევანდელ ძალიან წარმატებულ კონცერტს ❤️❤️❤️❤️ Nodiko Tatishvili“ [gallery link="file" columns="4" ids="138013,138015,138016,138017,138018,138019,138020,138021"] [post_title] => ფილარმონიაში ნოდიკო ტატიშვილის კონცერტმა ანშლაგით ჩაიარა - როგორ შეაფასეს კოლეგებმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => filarmoniashi-nodiko-tatishvilis-koncertma-anshlagit-chaiara-rogor-sheafases-kolegebma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 00:55:41 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 20:55:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138012 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135180 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-30 13:00:44 [post_date_gmt] => 2017-05-30 09:00:44 [post_content] => 10 ივნისს, ნოდიკო ტატიშვილი, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში სოლოპროექტით წარდგება, რომლის სახელწოდებაა „ალექსანდრე ბასილაია - ზღაპარი სიყვარულისა“. ეს ღონისძიება ქართველი კომპოზიტორის 75 წლის იუბილეს მიეძღვნება. კონცერტზე აჟღერდება ალესანდრე ბასილაიას პოპულარული და ხალხისთვის საყვარელი სიმღერების ახალი ვერსიები. ვერსიების ავტორი და პროექტის მუსიკალური ხელმძღვანელი პიანისტი დავით მაზანაშვილი გახლავთ. შესრულდება დუეტებიც მარიამ როინიშვილთან, სოფო გელოვანთან, მაკა ზამბახიძესთან, სოფო ხალვაშთან, სალომე ბაკურაძესთან, ნეკა სებისკვერაძესა და თიკა მახალდიანთან. მომღერლებს მუსიკალურ თანხლებას სიმფონიური ორკესტრი და დიდი ინსტრუმენტული ბენდი გაუწევს. შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე ბასილაია ათეულობით პოპულარული სიმღერის ავტორია, ასევე მას ეკუთვნის ცნობილი ქართული მიუზიკლები, მუსიკა მულტიპლიკაციური ფილმებისთვის და კინოსთვის. როგორც ნოდიკო ტატიშვილი ამბობს, დარბაზში მისული საზოგადოება ბევრი საინტერესო სიურპრიზის მომსწრე გახდება. რეპეტიციები აღნიშნული საღამოსთვის უკვე მიმდინარეობს. ბილეთები გაიყიდება ფილარმონიის სალაროებში და ასევე საიტზე tkt.ge 1-ელი ივნისიდან. ნინო მურღულია [post_title] => 10 ივნისს ნოდიკო ტატიშვილი სოლოპროექტს „ალექსანდრე ბასიალაია - ზღაპარი სიყვარულისა“ წარადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-ivniss-nodiko-tatishvili-soloproeqts-aleqsandre-basialaia-zghapari-siyvarulisa-waradgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 13:22:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 09:22:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135180 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130882 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 14:05:46 [post_date_gmt] => 2017-05-15 10:05:46 [post_content] => ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტმა ნეაპოლში დიდი წარმატებით ჩაიარა. კონცერტი 14 მაისს თეატრში „ტრიანონი“ გაიმართა და უამრავი ადამიანი დაესწრო. მომღერლები მაყურებლის წინაშე ორსაათიანი პროგრამით წარდგნენ. როგორც ნოდიკომ აღნიშნა, ძალიან ემოციური საღამო შედგა, რომლის ბოლოს ქართველმა მომღერლებმა ბავშვებთან ერთად იმღერეს. ემიგრანტებთან ერთად მათ ბევრი სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/video-1494841376.mp4"][/video] [gallery link="file" ids="130884,130885,130886,130887,130888,130889"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტი ნეაპოლში ემოციების ფონზე... (ფოტო+ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilis-salome-bakuradzisa-da-tika-makhaldianis-koncerti-neapolshi-emociebis-fonze-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 14:05:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 10:05:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138012 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-12 16:05:46 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:05:46 [post_content] => 10 ივნისს ფიალრმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნოდიკო ტატიშვილის სოლოპროექტი „ალექსანდრე ბასილაია - ზღაპარი სიყვარულისა" შედგა, გაიხსნა ცნობილი ქართველი კომპოზიტორისა და მისი მეუღლის, ლუიზა კობალაძის სახელობის ვარსკვლავიც. საღამომ ანშლაგით ჩაიარა. კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ყველა ბილეთი გაყიდული იყო. ღონისძიების მიმდინარეობისას სოციალურ ქსელში დიდი აქტიურობა იყო ნოდიკო ტატიშვილის თაყვანისმცემელთა, გულშემატკივართა და კონცერტის მონაწილეთა მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა დუეტსა თუ სოლოშესრულებას აზიარებდნენ საქებარი სიტყვების თანხლებით. საღამოზე შესრულდა კომპოზიტორის მიერ შექმნილი სიმღერები, ჰიტები, რომლებმაც დროს გაუძლო და დღემდე რჩება ბევრისთვის საყვარელ კომპოზიციებად. ნოდიკო ტატიშვილმა დუეტები შეასრულა ნეკა სებისკვერაძესთან, მაკა ზამბახიძესთან, სალომე ბაკურაძესთან, თიკა მახალდიანთან და სხვებთან ერთად. ასევე სიურპრიზად დარბაზში მდჯომ ლუიზა კობალაძესთან ერთად ნოდიკომ ასევე იმღერა დუეტი, რომელსაც დიდი აპლოდისმენტები მოჰყვა... სცენაზე კონცერტის მიმდინარეობისას ავიდა რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ წარმომადგენელი თათა სადრაძე, რომელმაც ალექსანდრე ბასილაიას ოჯახს კომპოზიტორისთვის განკუთვნილი ჯილდო გადასცა - „ოქროს ტალღა“ ქართული მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ღონისძიების შემდგომ ნოდიკო ტატიშვილმა გახსნილი ვარსკვლავი გააზიარა და დაწერა: „არ ვიცი, როგორ გითხრათ და მოგიყვეთ ჩემი განცდების შესახებ! მადლობა თითოეული შეფასებისთვის, სიტყვისთვის, თქმისთვის, ზარისთვის, წერილისთვის, სტატუსისთვის, რომელსაც თქვენს „ფეისბუქის“ გვერდზე ვკითხულობ! ბედნიერი გახლავართ და ამაყი, თქვენი საოცარი შეფასებებისა და კიდევ იმის გამო, რასაც ფოტოზე ხედავთ! მადლობა! დიდი მადლობა!“ ნეკა სებისკვერაძე: „მიხარია, რომ 5 წლის შემდეგ, უკვე მეორედ მომიწია ნოდიკოს სოლო კონცერტში მონაწილეობის მიღება, მახარებს ის რომ ამ პროექტმა, რომელშიც ბევრი ენერგია გვაქვს ჩადებული სწორედ 5 წლის წინ, დაიმსახურა ნდობა და მსმენელის დიდი სიყვარული, რაზეც გუშინდელი ანშლაგი სრულად მეტყველებდა! ბედნიერი ვარ რომ მომეცა შესაძებლობა მქონოდა შეხება ალექსანდრე ბასიალაის სრულიად გამორჩეულ მუსიკასთან, ის უდავოდ იყო და დარჩება სახალხო კომპოზიტორად! 