საქალაქო სასამართლომ ცესკო-ს წინააღმდეგ ოპოზიციის სარჩელი არ დააკმაყოფილა

"პარტიული ნიშნით დაკომპლექტებულმა ცესკო-მ იდილიურ გარემოში შეაჯამა თბილისის მერის და საკრებულოს არჩევნების შედეგები და დაამტკიცა შემაჯამებელი ოქმები. ეს ოქმები არ ასახავს ამომრჩევლის ნებას, ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. წინასარჩევნო გარემო არაკონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, არჩევნების დღეს ადგილი ჰქონდა ფუნდამენტურ დარღვევებს, რამაც გავლენა იქონია შედეგებზე. ეს არჩევნები იყო სხვა არაფერი თუ არა სპეცოპერაცია,"- აღნიშნა ბიბილაშვილმა. [post_title] => თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 10 დეპუტატი ოპოზიციას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-sakrebuloshi-qartul-ocnebas-40-wevri-eyoleba-10-deputati-opozicias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 17:02:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 13:02:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183862 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-04 12:04:46 [post_date_gmt] => 2017-11-04 08:04:46 [post_content] => ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გადათვლაზე უარს ეხება, სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამის შესახებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ბოკუჩავას თქმით, მათი სარჩელი, სადაც ისინი 73-ვე საოლქო კომისიის შემაჯამებელი ოქმების გაუქმებას ითხოვდნენ, პოლიტიკური მოტივით არ დაკმაყოფილდა. მისი თქმით, სარჩელს რამდენიმე საბაბი ჰქონდა - ამომრჩევლების კონტროლი, ზეწოლა და ასევე, ის, რომ თითქმის არცერთმა საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიების „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების მიერ შედგენილი საჩივრები არ განიხილა. პარტიის წევრები სასამართლოში სარჩელს დღეს შეიტანენ. საჭიროების შემთხვევაში, ისინი ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვასაც არ გამორიცხავენ. „სამწუხაროდ, ცესკო არ მოქმედებს საარჩევნო კანონმდებლობიდან და საარჩევნო კანონმდებლობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ღებულობს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს - მათ უგულებელყვეს და კენჭისყრით ჩააგდეს ჩვენი საჩივარი. შესაბამისად, დღეს ვაპირებთ, როგორც ეს კანონით დადგენილ ვადებში არის გათვალისწინებული, გავასაჩივროთ ცესკო-ს ეს უკანონო გადაწყვეტილება სასამართლოში და ვაპირებთ, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ის, რაც რეალურად გააუქმებს ამ არჩევნების შედეგებს“, - განაცხადა თინათინ ბოკუჩავამ. 