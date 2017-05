საქართველო და თურქეთი აგროსასურსათო პროდუქციას საერთაშორისო ბაზრებზე ერთად წარადგენენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => produqcia [2] => agrosasursati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133554 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => produqcia [2] => agrosasursati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133554 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => produqcia [2] => agrosasursati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => produqcia [2] => agrosasursati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133554) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15969,10773,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130547 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 17:30:04 [post_date_gmt] => 2017-05-13 13:30:04 [post_content] => თურქეთში, მუღლას პროვინციაში, ავარიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 23-მდე გაიზარდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, დაღუპულთა დიდი ნაწილი ქალები და ბავშვებია. ავარიის დროს ავტობუსში 31 ადამიანი იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და კლდიდან გადავარდა. თურქეთში წყალსაცავის დაცლის გამო მტკვრის დონე აიწევს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, შესაბამისი შეტყობინება მათ თურქეთის მხარისგან მიიღეს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმირებულია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოც. საბჭოს განმარტებით, წყლის დონის მატებასთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი უწყება საქმის კურსშია. სპეციალისტები მოსახლეობას ურჩევენ, მდინარე მტკვარზე სათევზაოდ არ ჩავიდნენ, რადგან მტკვრის დონე საგრძნობლად იქნება მომატებული. წყარო:ინტერპრესნიუსი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის „აკუიუს" ასაშენებლად, რუსეთი მთლიანობაში 22 მილიარდ დოლარს გამოყოფს. ინფორმაცია პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან შეხვედრის შემდეგ, პრესკონფერენციაზე გააჟღერა.

"აკუიუს" პირველი ობიექტის მშენებლობა თურქეთში, მიმდინარე წელს დაიწყება. ატომურ ელექტროსადგურს რუსეთი ააშენებს, რუსეთის მფლობელობაში იქნება და მის ექსპლუატაციასაც თავად განახორციელებს. ამის შესახებ მთავრობათაშორის შეთანხმებას ხელი 2010 წელს მოეწერა. „აკუიუს" ელექსტროსადგური მოიცავს რეაქტორებს და 4 ენერგობლოკს. თითოეული ბლოკის სიმძლავრე 1200 მეგავატს შეადგენს. თურქეთის მხარეს იმედი აქვს, რომ ეს სადგური 2023 წელს ამოქმედდება. თამთა უთურგაშვილი 