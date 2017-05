საქართველოს გამო, აშშ ნაურუს რესპუბლიკას ფინანსურად აღარ დაეხმარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => ashsh-saqartvelo [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi [4] => naurus-respublika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129767 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => ashsh-saqartvelo [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi [4] => naurus-respublika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129767 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => ashsh-saqartvelo [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi [4] => naurus-respublika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => ashsh-saqartvelo [3] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi [4] => naurus-respublika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129767) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,11179,70,15594,15479) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129789 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 20:37:05 [post_date_gmt] => 2017-05-10 16:37:05 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და აშშ-ში რუსეთის ელჩს სერგეი კილიაკს ოვალურ კაბინეტში უმასპინძლა. სერგეი ლავროვისა და ტრამპის შეხვედრა ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრის შესახებ, თეთრმა სახლმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა სადაც ნათქვამია, რომ "პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, აშშ-სა და რუსეთს შორის, უკეთესი ურთიერთობის დამყარების სურვილს". ტრამპმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სირიაში კონფლიქტის დასასრულებლად, რუსეთმა და აშშ-მ მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საუბარი შეეხო უკრაინის პრობლემასაც. სურათებიდან ჩანს, რომ შეხვედრამ საკმაოდ მხიარულ და მეგობრულ ვითარებაში ჩაიარა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="129795,129796,129797,129800"] შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებმა ლავროვს, FBI-ს დირექტორის გათავისუფლებაზეც ჰკითხეს, რაზეც ირონიული პასუხი მიიღეს: გაათავისუფლეს? ხუმრობთ? ... იგივე შეკითხვას აშშ-ს პრეზიდენტმა ასე უპასუხა: ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა, ასე უბრალოდ, ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა... იხილეთ ასევე, ტრამპმა FBI-ს დირექტორი გაათავისუფლა

დონალდ ტრამპმა სერგეი ლავროვს უმასპინძლა (ფოტოები)

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის რექს ტილერსონის განცხადებით, ოფიციალური ვაშინგტონი საქართველოსთან სტრატეგიულ პარტნიორობას აღრმავებს. სახელმწიფო მდივნის თქმით, საქართველო არის წარმატების სიმბოლო რეგიონში, ხოლო ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები კარგი საფუძველია ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების ახალ საფეხურზე გადასასვლელად. ამის შესახებ რექს ტილერსონმა, საქართველოს პრემიერთან, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. შეხვედრაზე დტალურად განიხილეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ყურადღება გამახვილდა რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებსა და მათ დასაძლევად საერთო ძალისხმევის მნიშვნელობაზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნმა აღნიშნა, რომ საქართველო ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, რისთვისაც მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება გააცნო. მანვე, სახელმწიფო მდივანს მადლობა გადაუხადა კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში ამერიკის მთავრობის მიერ გაწეული ძალისხმევისთვის. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველო-ამერიკის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და არსებული შესაძლებლობების სრულად გამოყენებაზე. აღინიშნა ამერიკული ინვესტიციების განხორციელების მნიშვნელობა მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ასევე, ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობას და გამოითქვა იმედი, რომ საქართველო გამოიყენებს საკუთარ პოტენციალს, რაც მას რეგიონულ ცენტრად აქცევს. დღესვე, სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერეს შთანხმებას ,,აშშ-სა და საქართველოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის უსაფრთხოების ზომების შესახებ". შეთანხმება იძლევა საფუძველს, გაძლიერდეს უსაფრთხოების დარგში ურთიერთობა და ტერორიზმის წინააღმდეგ თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის. აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი: საქართველო რეგიონში წარმატების სიმბოლოა

საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი 25 მაისს ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეხვდება. პირისპირ შეხვედრა ბრიუსელში, ნატოს სამიტის ფარგლებში გაიმართება. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა გააკეთა. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტსა და ემანუელ მაკრონს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რა დროსაც დონალდ ტრამპმა ემანუელ მაკრონს მჭიდრო თანამშრომლობის მზაობა დაუდასტურა. „პრეზიდენტმა ტრამპმა მზადყოფნა გამოთქვა, საერთო გამოწვევების მოსაგვარებლად, აქტიურად ითანამშრომლოს საფრანგეთის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან", - განაცხადეს თეთრ სახლში. ემანუელ მაკრონი დონალდ ტრამპს შეხვდება [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="129795,129796,129797,129800"] შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებმა ლავროვს, FBI-ს დირექტორის გათავისუფლებაზეც ჰკითხეს, რაზეც ირონიული პასუხი მიიღეს: გაათავისუფლეს? ხუმრობთ? ... იგივე შეკითხვას აშშ-ს პრეზიდენტმა ასე უპასუხა: ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა, ასე უბრალოდ, ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა... იხილეთ ასევე, ტრამპმა FBI-ს დირექტორი გაათავისუფლა

დონალდ ტრამპმა სერგეი ლავროვს უმასპინძლა (ფოტოები)