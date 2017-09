საქართველოს, როგორც ბრენდის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტია – მიხეილ ჯანელიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => mikheil-janelidze [2] => unwto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163266 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => mikheil-janelidze [2] => unwto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163266 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => mikheil-janelidze [2] => unwto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => mikheil-janelidze [2] => unwto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163266) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3034,289,19155) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163148 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-13 13:57:16 [post_date_gmt] => 2017-09-13 09:57:16 [post_content] => მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 22-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრა გამართა ირანის ვიცე-პრეზიდენტთან, ირანის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ალი აშგარ მოუნესანთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა აღნიშნეს საქართველოსა და ირანს შორის არსებული ისტორიული კავშირები და მიესალმნენ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მზარდ დინამიკას. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, ისევე როგორც ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატეს ორივე ქვეყნის დიდი ინტერესი განავითარონ ურთიერთობები სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის აღნიშნეს საქართველოსა და ირანის შესაძლებლობები რეგიონის წარმოჩენის და მისი განვითარების თვალსაზრისით. შეხვედრაზე საუბარი ასევე დაეთმო ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობას, კულტურულ და ხალხთაშორის ურთიერთობებს. ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ირანის მხრიდან საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების მიმართ მზარდ ინტერესს და აღნიშნა, რომ ირანელებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული დანიშნულების ადგილია. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ირანის ვიცე-პრეზიდენტს გააცნო საქართველოში ტურიზმის სფეროში განხორციელებული რეფორმები და ის შთამბეჭდავი სტატისტიკა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის მიმართ ინტერესი ყოველ წელს იზრდება. ირანის ვიცე-პრეზიდენტი: ირანელებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ადგილია

ესტონეთის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული ტელეკომპანია Kanal-2 საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ 10 გადაცემას ამზადებს. თითო გადაცემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს დაეთმობა და ერთსაათიანი იქნება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ესტონელი ჟურნალისტები საქართველოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით იმყოფებიან. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა თბილისი, თელავი, სიღნაღი, ანანური, გუდაური, სტეფანწმინდა დაათვალიერეს და ტურისტული ადგილები გადაიღეს. ჟურნალისტებმა მონაწილეობა მიიღეს: ველოტურში, რაფტინგსა და პარაპლანით ხტომაში, რუსთავის ავტოდრომზე კი დაესწრნენ რბოლას. გადამღები ჯგუფის წევრებს ძველ თბილისში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შეხვდა. ესტონელმა ჟურნალისტებმა გიორგი ჩოგოვაძესთან ინტერვიუ ჩაწერეს. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლები აჭარას დაათვალიერებენ და შავი ზღვის კურორტების პოტენციალს გაეცნობიან. საქართველოს შესახებ გადაცემებს ესტონელი მაყურებელი სექტემბრის ბოლოდან დეკემბრის ჩათვლით იხილავს. საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ 10 გადაცემას ამზადებენ

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ბიუჯეტი რეგიონის რეკლამირების, სერვისის გაუმჯობესებისა და ტურისტული პროდუქტების განვითარების მიზნით შესაძლოა 2 416 700 (+32%) ლარით გაიზარდოს. ამის შესახებ ინფორმაციას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განსახორციელებლად ჯამში 9 858 300 ლარის დახარჯვა იგეგმება. მიმდინარე წელს, დეპარტამენტის ბიუჯეტი 7 441 800 ლარს შეადგენს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის მეორე საჯარო განხილვა დეპარტამენტში დღეს გაიმართა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით, 2018 წლისთვის, დეპარტამენტის ბიუჯეტის 69% რეგიონის საერთაშორისო და შიდა ბაზრებზე რეკლამირებისთვის დაიხარჯება. სარეკლამო ბიუჯეტის გაზრდა შემდეგი წლისთვის 1 655 000 ლარით (+32%) იგეგმება. ჯამში აჭარის 17 ქვეყანაში პოპულარიზაციისთვის 6 820 000 ლარი დაიხარჯება, მათ შორის ქვეყნის შიგნით რეკლამირებისთვის 500 000 ლარი გამოიყოფა. 2018 წლისთვის, აჭარის სამიზნე ქვეყნებს შორის ირანი დიდი ბრიტანეთით ჩანაცვლდება და რეგიონის რეკლამირება შემდეგ ქვეყნებში განხორციელდება: დიდი ბრიტანეთი, ისრაელი, უკრაინა, ლიტვა, პოლონეთი, ბელორუსია, რუსეთის ფედერაცია, გერმანია, ესტონეთი, ლატვია, საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, თურქეთი და საქართველო. სარეკლამო კამპანიებისას ძირითადი აქცენტი ონლაინ რეკლამის გაძლიერებასა და რეიტიგნულ მედიასაშუალებებში სატელევიზიო რეკლამაზე გაკეთდება. გარდა ამისა, შემდეგ წელს, რეგიონში სერვისის გაუმჯობესების მიზნით 200 000 ლარის დახარჯვა იგეგმება. ამ მიმართულებით ისევ გაგრძელდება პროექტები „ტურიზმის განვითარების სკოლა", „რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ" და საუკეთესო სერვისის მქონე ტურისტული ობიექტების დაჯილდოება „მაგნოლია 2018". აღნიშნული პროექტები აჭარაში ტურისტულ სექტორში დასაქმებული კადრების გადამზადებას, სერვისის გაუმჯობესებას, წახალისებასა და ზოგადად, ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. 2018 წელს, ასევე დადგინდება რეგიონში სერვისი დონე იდუმალი სტუმრის პროექტით. შემდეგი წლისთვის სიახლე იქნება სასწავლო ვიდეო რგოლების შექმნა კვებისა და განთავსების ობიექტებისთვის. 2018 წლისთვის იგეგმება აჭარის რეგიონში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო დოკუმენტის შექმნა, რომლისთვისაც დეპარტამენტი 280 000 ლარს დახარჯავს. აჭარაში ტურისტებს ირანის ნაცვლად, დიდი ბრიტანეთიდან ელიან ირანის ვიცე-პრეზიდენტი: ირანელებისთვის საქართველო ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ადგილია

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 22-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრა გამართა ირანის ვიცე-პრეზიდენტთან, ირანის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ალი აშგარ მოუნესანთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა აღნიშნეს საქართველოსა და ირანს შორის არსებული ისტორიული კავშირები და მიესალმნენ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მზარდ დინამიკას. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, ისევე როგორც ირანის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატეს ორივე ქვეყნის დიდი ინტერესი განავითარონ ურთიერთობები სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის აღნიშნეს საქართველოსა და ირანის შესაძლებლობები რე