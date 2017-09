საქორწილო ფოტოსესია 60 წლის შემდეგ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => fotografia [2] => saqorwilo-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169652 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => fotografia [2] => saqorwilo-fotosesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169652 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => fotografia [2] => saqorwilo-fotosesia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => fotografia [2] => saqorwilo-fotosesia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169652) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,5850,19771) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168132 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 22:27:32 [post_date_gmt] => 2017-09-26 18:27:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გენერალი აცხადებს რომ მიუხედავად დაძაბული რიტორიკისა, ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას არ დაიწყებს. „ჩვენ ნათლად ვხედავთ დაძაბულ გარემოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის, ვხედავთ რიტორიკის ესკალაციას, თუმცა ვაშინგტონის პოლიტიკა ფხენიანის მიმართ უცვლელი დარჩება. არავითარი სამხედრო ოპერაცია, ამ ეტაპზე, დაგეგმილი არ არის“, - განაცხადა ჯოსეფ დანფორდმა კიმ ჩენ ინის რეჟიმმა , ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ბალისტიკური რაკეტა რამდენჯერმე წარმატებით გამოსცადა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი წყნარ ოკეანეში გუამის კუნძულზე მდებარე სამხედრო ბაზის განადგურებით დაემუქრა. საპასუხოდ, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიმ ჩენ ინის რეჟიმს გაანადგურებს. [post_title] => აშშ ჩრდილოეთ კორეაში სამხედრო ოპერაციას ამ ეტაპზე არ გეგმავს

საქართველოს ამერიკელი ღვინის პროფესიონალები ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვივნენ. სტუმრებმა ღვინის კომპანიები და მარნები სამეგრელოში, იმერეთში, ქართლსა და კახეთში დაათვალიერეს, სადაც გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს, დააგემოვნეს ევროპული და ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინოები. ვიზიტი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინის პროფესიონალების ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც სომელიეები, ღვინის მწერლები და იმპორტიორები შედიოდნენ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანია „მარქ ენერჯის" (Marq Energie) მმართველი ჯული პეტერსონი (Julie Peterson) ხელმძღვანელობდა. ჯული პეტერსონის განცხადებით, ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მზარდია. "როგორც იცით, ამერიკის ბაზარი სულ უფრო მეტად ინტერესდება ქართული ღვინით. ფაქტია, რომ ამ წელს ექსპორტი დაახლოებით 70%-ით გაიზარდა. სასიამოვნოა, რომ ამ უძველესი ტრადიციის მიმართ ამერიკაში მზარდი ინტერესია, და არა მხოლოდ ტრადიციის, არამად იმ ღვინოების მიმართ, რომლებიც ამ ტრადიციით მზადდება. ვესტუმრეთ დასავლეთ საქართველოს, რადგან გვაინტერესებდა რა ხდება იქ ღვინის სფეროში, ვინ არიან მწარმოებლები, რომელი განსხვავებული ყურძნის ჯიშებია, რითი განსხვავდება აღმოსავლეთისგან დასავლეთის ღვინოები", - აღნიშნა ჯული პეტერსონმა. ამერიკელ პროფესიონალებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ შემდეგი კომპანიების ღვინოებს: „ბაგრატიონი 1882", „შატო მუხრანი", „ნიკოლაძეების მარანი", „არჩილ გუნიავას ღვინის მარანი", „ამირან ვეფხვაძის ღვინოები", „გაიოზ სოფრომაძის მარანი", „ვარციხის მარანი", „ბაიას ღვინო", „ოდა", „ვინო მარტვილე", „თელავის ღვინის მარანი", „შუხმანის ღვინოები", „ფაფარი ველი", „ჭოტიაშვილის მარანი", „მუკადო ვაინსი", „ხოხბის ცრემლები", „შუმი", „ლუკასი", „ლაგვინარი", „იაგოს ღვინო", ასევე ეწვივნენ მექვევრე ზაზა კბილაშვილს და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს ჯიღაურაში. [post_title] => აშშ-ს ბაზარზე ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი იზრდება

ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის რი იონ ჰოს შეფასებით, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალლდ ტრამპის ბოლო განცხადებები „ომის გამოცხადების" ტოლფასია და ფხენიანს აქვს უფლება, ჩამოაგდოს აშშ-ის სტრატეგიული ბომბდამშენი მაშინაც კი, როცა ის არ იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის საჰაერო სივრცეში. რი იონ ჰოს განცხადებით, ჩრდილოეთი კორეა განიხილავს „ყველა შესაძლებლობას" აშშ-ს მოქმედებაზე საპასუხოდ. „მთელს მსოფლიოს უნდა ახსოვდეს, რომ აშშ-მა პირველმა გამოუცხადა ომი ჩვენს ქვეყანას,"- აღნიშნა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აშშ-ის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა, რომლებსაც თან ახლდა საბრძოლო თვითმფრინავები, 23 სექტემბერს გაიფრინეს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთით. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა „შეშლილი" უწოდა კიმ ჩენ ინს გასულ კვირაში - მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე კიმ ჩენ ინმა ტრამპი მოიხსენია „არანორმალურ ამერიკელ ჭკუასუსტ ბებრად". [post_title] => ჩრდილოეთ კორეა თვლის, რომ ტრამპის განცხადებები „ომის გამოცხადების" ტოლფასია 