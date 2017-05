თბილისი ბრიუსელთან ერთად ოთხი დღის განმავლობაში იქნება ნატო-ს პოლიტიკური ცენტრი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-sesiashvili [1] => nato-s-asamblea-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134069 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-sesiashvili [1] => nato-s-asamblea-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134069 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2326 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-sesiashvili [1] => nato-s-asamblea-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-sesiashvili [1] => nato-s-asamblea-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134069) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2326,16028) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133793 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-24 15:36:21 [post_date_gmt] => 2017-05-24 11:36:21 [post_content] => ოკუპირებულ ცხინვალის რაიონში ე.წ. რუსეთის ელჩად მარატ კულახმეტოვის დანიშვნას საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ცინიკურ დამოკიდებულებას უწოდებს. მისი თქმით, კულახმეტოვი სამხედრო დამნაშავეა. ”ეს არის ოკუპანტის, რუსეთის რეალური სახე. ის ნიშნავს ისეთ პირს, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა რუსეთ-საქართველოს ომში და ებრძოდა ჩვენს ქვეყანას”, - განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. ვლადიმერ პუტინმა ე.წ. სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ე.წ. საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ელბრუს კარგიევი თანამდებობიდან გაათავისუფლა და მის ადგილზე მარატ კულახმეტოვი დანიშნა. კულახმეტოვის ე.წ. ელჩად დანიშვნა ცინიზმია - ირაკლი სესიაშვილი მღვდელთმსახურების მოტივით სამხედრო-სავალდებულო სამსახურს ახალგაზრდები სავარაუდოდ თავს ვეღარ აარიდებენ. პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობას იწყებს. ორგანიზაცია „გირჩმა" რამდენიმე კვირის წინ, რელიგიური ორგანიზაცია დაარეგისტრირა, რომლის შექმნის მიზანი ახალგაზრდების მღვდელმსახურებად კურთხევა და ამ გზით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაა. "შეიქმნა ხელოვნური ინსტრუმენტი კონსტიტუციური ვალდებულებისაგან თავის არიდებისთვის. არის მცდელობა კანონის გარკვეული მუხლი სამხედრო- სავალდებულო სამსახურისთვის თავის ასარიდებლად გამოიყენონ. არის რამდენიმე საშუალება, რომ კანონში მოხდეს მკაფიო განმარტება", - განაცხადა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა.

მღვდელთმსახურების მოტივით ჯარს თავს ვეღარ აარიდებენ: ცვლილებები კანონში "ნაციონალური მოძრაობის" ბრალდება „ნაციონალური მოძრაობის" ინფორმაციით, თბილისში მომხდარი ქურდობის ადგილზე საქსპერტო-კრიმინალურმა სამსახურმა ნივთმტკიცების სახით ამოიღო სავარაუდო დამნაშავის ხელის ანაბეჭდები, რომელიც ექსპერტიზის ბიურომ ცნო ვარგისად და დარეგისტრირდა სამძებრო სამსახურის ბაზაში. „მიმდინარე წელს, სპეცსამსახურს, კერძოდ სუსს მუშაობის დაწყების სურვილითსაქართველოს მოქალაქემ მიმართა. სპეციალური პროცედურების გავლის შემდგომ, რაც უწყებაში ში მუშაობის დაწყებას სჭირდება, დაქტილოსკოპიის ანალიზმა გამოავლინა, რომ ამ მოქალაქის ანაბეჭდების ნიმუშები, ჩადენილი დანაშაულის ადგილიდან აღებული ანაბეჭდების იდენტურია. ჩვენი ინფორმაციით, ამ მონაცემების თანხვედრის შესახებ საქმის კურსში იყო გომელაურისადა გოგაშვილის უწყება, მიუხედავად ამისა, რეაგირება არ მომხდარა. პროკურატურამ კი, მთავარი პროკურორის, ირაკლი შოთაძის უშუალო ჩარევის შედეგად ეს საქმე საერთოდმიჩქმალა. საუბარი ეხება მოქალაქეს, რომელიც გახლავთ პარლამენტის წევრის, თავდაცვისა დაუშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელის, „ქართულიოცნების" ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი სესიაშვილის შვილს - დავით სესიაშვილს," - აცხადებენ "ნაციონალურ მოძრაობაში" და მოითხოვენ ქურდობის ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეზე და ასევე ვითხოვთმიმდინარე გამოძიების და გამოძიებასთან დაკავშირებული ყველა დეტალის გასაჯაროებას. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე „ნაციონალური მოძრაობის" მიერ მის შვილზე გუშინ გავრცელებულ განცხადებას ცილისწამებას უწოდებს, განცხადებით ირაკლი სესიაშვილმა პროკურატურას მიმართა. მისი თქმით, საქმე ეხება ორი წლის წინ მანქანის გაქურდვის ფაქტს, რომელიც ეკუთვნის მის მეგობარს, ირაკლი სანაიას. სესიაშვილი განმარტავს, რომ ავტომანქანას ირაკლი სანაიას ვაჟი მართავს, რომელიც მისი შვილის, დავით სესიაშვილის მეგობარია. დეპუტატის თქმით, მანქანაზე ბევრ ანაბეჭდთან ერთად მისი შვილის ანაბეჭდიც იყო, დავით სესიაშვილს კი მომხდართან კავშირი არ აქვს. "ყველა შეჩვეული ვართ "ნაციონალური მოძრაობის" მხრიდან ყოველდღიურ რეჟიმში სიცრუის და ტყუილების ტირაჟირებას, ამ შემთხვევაში უკვე ჩემს ოჯახს შეეხნენ. საქმე ეხება მანქანის ქურდობის ფაქტს, რომელიც მოხდა ორი წლის წინ, მარტში, საქმე ეხება იმ მანქანას, რომელიც არის ჩემი შვილის ბავშვობის მეგობრის, ერთად გაზრდილები არიან, ამ მანქანაზე აღმოჩენილია რამდენიმე თითის ანაბეჭდი, მათ შორის, ჩემი შვილის, დღე და ღამე ერთად არიან და ბუნებრივია, ანაბეჭდთან დაკავშირებით ასე მოხდებოდა, თუმცა გუშინ მტკიცებით ფორმაში აცხადებდა "ნაციონალური მოძრაობა," რომ ჩემი შვილი დამნაშავეა და რომ სამართალდამცველი ორგანოები ამ ფაქტს ჩქმალავენ. ცხადია, ეს არის ცრუ ბრალდება და ამიტომ, მე მოვითხოვ პროკურატურისგან, რომ, ერთი მხრივ, გამოიძიონ ფაქტი, რომ ჩემი შვილი დანაშაულთან არანაირ კავშირში არ არის და მეორე მხრივ, სამართლებრივი რეაგირება მოახდინონ ცრუ დასმენაზე და პასუხი აგებინონ "ნაციონალურ მოძრაობას". მათ მოუწევთ ბოდიშის მოხდა", - განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა.

ირაკლი სესიაშვილმა პროკურატურას მიმართა - "მოვითხოვ, პასუხი აგებინონ "ნაცმოძრაობას" [post_title] => კულახმეტოვის ე.წ. ელჩად დანიშვნა ცინიზმია - ირაკლი სესიაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kulakhmetovis-e-w-elchad-danishvna-cinizmia-irakli-sesiashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 15:36:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 11:36:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ea1ce1ecab3d6252001ef77a6ba5d7a1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )