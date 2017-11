თბილისის საკრებულოში “ქართულ ოცნებას” 40 წევრი ეყოლება, 10 დეპუტატი ოპოზიციას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => qartuli-ocneba [2] => cesko [3] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182759 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => qartuli-ocneba [2] => cesko [3] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182759 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => qartuli-ocneba [2] => cesko [3] => opozicia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => qartuli-ocneba [2] => cesko [3] => opozicia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182759) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,9573,811,60) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182596 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 12:40:04 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:40:04 [post_content] => "ოპოზიციამ უნდა გასცეს მარტივ კითხვას პასუხი, მე არ მაქვს პასუხი გასაცემი, მათ აქვთ პასუხი გასაცემი - უნდათ ეს ცვლილებები, თუ არ უნდათ,"- ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის ბოიკოტზე საუბრისას განაცხადა. "მე ვფიქრობ, რომ მათ მხრიდან უკიდურესად არასერიოზული დამოკიდებულება არის და კიდევ ერთხელ თქვან უნდათ თუ არ უნდათ ცვლილებები და მერე გადაწყვიტონ ბოიკოტზე გადიან თუ არ გადიან. მე მგონი ამაზე კითხვებიც არ ჩნდება, პოზა არის და სრულიად უპასუხისმგებლო,“-განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. დღევანდელ სხდომაზე, ასევე, კომისია იმ ქალაქებში არჩევნების მეორე ტურსაც დანიშნავს, სადაც გამარჯვებული კანდიდატი პირველ ტურში ვერ გამოვლინდა. ცესკოში სხდომა 16:00 საათზე დაინიშნა. უფრო კონკრეტულად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხები: საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შეჯამება; საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 21 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება; განკარგულება თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ; დადგენილება თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ; დადგენილება „მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე; დადგენილება „მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე. [post_title] => ოპოზიცია დაკავებისას გარდაცვლილი მამაკის საქმესთან დაკავშირებით შს მინისტრს პარლამენტში იბარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => opozicia-dakavebisas-gardacvlili-mamakis-saqmestan-dakavshirebit-shs-ministrs-parlamentshi-ibarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:52:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:52:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182596 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 12:40:04 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:40:04 [post_content] => "ოპოზიციამ უნდა გასცეს მარტივ კითხვას პასუხი, მე არ მაქვს პასუხი გასაცემი, მათ აქვთ პასუხი გასაცემი - უნდათ ეს ცვლილებები, თუ არ უნდათ,"- ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის ბოიკოტზე საუბრისას განაცხადა. "მე ვფიქრობ, რომ მათ მხრიდან უკიდურესად არასერიოზული დამოკიდებულება არის და კიდევ ერთხელ თქვან უნდათ თუ არ უნდათ ცვლილებები და მერე გადაწყვიტონ ბოიკოტზე გადიან თუ არ გადიან. მე მგონი ამაზე კითხვებიც არ ჩნდება, პოზა არის და სრულიად უპასუხისმგებლო,“-განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. 