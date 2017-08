თეონა ჯორბენაძე „პირველი არხის“ წინააღმდეგ – რას პასუხობს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teona-jorbenadze [1] => pirveli-arkhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158574 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teona-jorbenadze [1] => pirveli-arkhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158574 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7585 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teona-jorbenadze [1] => pirveli-arkhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teona-jorbenadze [1] => pirveli-arkhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158574) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9254,7585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138516 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-14 13:55:02 [post_date_gmt] => 2017-06-14 09:55:02 [post_content] => როგორც ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი წერს, ივლისიდან „პირველ არხზე“ მისი გადაცემა „ვექტორიც“ აღარ გავა ეთერში. როგორც ჩანს, გოგი გვახარიას და სალომე ასათიანის გადაცემებთან ერთად, „ვექტორიც“ დაემშვიდობა სატელევიზიო სივრცეს, ყოველ შემთხვევაში, „პირველი არხის“ ეთერს. „15 ივლისს გადაცემა „ვექტორიც“ იხურება. ბევრს ვფიქრობ, როგორი უნდა იყოს ბოლო ეთერი... ვინ უნდა იყოს სტუმარი. და ვინც არ უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ (ამ გადაცემაში ბოლოჯერ) ვისაუბრებთ რუსეთის სივრცისაგან თავის დაღწევის აუცილებლობაზე... დღეს კი ჩავწერე ინტერვიუ პროფესორ გოგი გაჩეჩილაძესთან. 26 წუთში ვერ მოვასწარით ვერაფერი... თუმცა, ვისაუბეთ პოეტიკის პოლიტიკაზე - ცოტა ვაჟაზე, ცოტა აკაკიზე... შედარებით მეტი ილიაზე... ბარათაშვილზე.... გალაკტიონზე. და ვისაუბრეთ ყვირილზე... დიახ, ყვირილზე და მის აუცილებლობაზე. ჰო, კიდევ იმაზე, როგორ გვიღალატა რუსეთმა ჯერ კიდევ 1783 წელს, როცა თავადვე დაარღვია გეორგეევსკის ტრაქტატი... გადაცემა ხუთშაბათს გავა ეთერში. 26 წუთში ყველაფერი ვთქვით და არაფერი გვითქვამს... გულდასაწყვეტად სწრაფად გაიარა ამ ოცდაექვსმა წუთმა. და ბოლოს, ოთარ ჭილაძის სიტყვებით დავამთავრე გადაცემა - ისევ და ისევ რუსეთზე... და იმაზე, 5 წუთიც რომ არ ყოფილა ჩვენ შორის მეგობრობა“. „პირველ არხზე" ირაკლი ტაბლიაშვილის გადაცემაც იხურება

საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2"-ისგან ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას სასამართლოს გზით ითხოვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში უკვე მიიღო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი „რუსთავი 2"-ისგან ითხოვს ძირითადი ფულადი დავალიანების გადახდას შემდეგი ოდენობით: 13 575,47 აშშ დოლარი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 100 ლარი; 12 828,68 ევრო (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 141 087,50 შვეიცარიული ფრანკი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში). აღნიშნული დავალიანება „რუსთავი 2"-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ წარმოეშვა მხარეთა შორის გაფორმებული სხვადასხვა ხელშეკრულებების საფუძველზე, რაც აღიარებულია „რუსთავის 2"-ის მიერ. ძირითადი დავალიანების გარდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითხოვს „რუსთავის 2"-ს ასევე დაეკისროს პირგასამტეხლო სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდისთვის. საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი 2-ს სასამართლოში უჩივის

საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ნიკოლოზ რაჭველი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში კლასიკურ ნაწარმოებებს წარმოადგენს, რომლებიც უილიამ შექსპირის პიესების მიხედვით შეიქმნა. ღონისძიება 26 ოქტომბერს, 19:30 საათზე გაიმართება. ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი უდირიჟორებს, სოლისტი - მეგი ჩიხრაძე (სოპრანო) იქნება. შესრულდება ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის უვერტიურა კორიოლანი, ალექსი მაჭავარიანის სიუიტა ოპერიდან ჰამლეტი და ნაწყვეტები ბალეტიდან ოტელო, პიოტრ ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტა. პრემიერა - ვახტანგ მაჭავარიანის 10 სონეტი უილიამ შექსპირის ტექსტზე. ღონისძიების მხარდამჭერები არიან: კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ხელოვანთა კავშირი Conceptart და კომპანია "ბადაგონი". საინფორმაციო მხარდამჭერები არიან: სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2", რადიო ჰოლდინგი "ფორტუნა", მედია ჰოლდინგი "პალიტრა" და საინფორმაციო ცენტრი "118 08" ბილეთის ფასია: 10, 15, 20, 25, 30, 35 და 40 ლარი ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ვებ. გვერდზე www.biletebi.ge

ოპერის თეატრში შექსპირის პიესების მიხედვით შექმნილი კლასიკური ნაწარმოებები შესრულდება „პირველ არხზე" ირაკლი ტაბლიაშვილის გადაცემაც იხურება

როგორც ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი წერს, ივლისიდან „პირველ არხზე" მისი გადაცემა „ვექტორიც" აღარ გავა ეთერში. როგორც ჩანს, გოგი გვახარიას და სალომე ასათიანის გადაცემებთან ერთად, „ვექტორიც" დაემშვიდობა სატელევიზიო სივრცეს, ყოველ შემთხვევაში, „პირველი არხის" ეთერს. „15 ივლისს გადაცემა „ვექტორიც" იხურება. ბევრს ვფიქრობ, როგორი უნდა იყოს ბოლო ეთერი... ვინ უნდა იყოს სტუმარი. და ვინც არ უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ (ამ გადაცემაში ბოლოჯერ) ვისაუბრებთ რუსეთის სივრცისაგან თავის დაღწევის აუცილებლობაზე... დღეს კი ჩავწერე ინტერვიუ პროფესორ გოგი გაჩეჩილაძესთან. 26 წუთში ვერ მოვასწარით ვერაფერი... თუმცა, ვისაუბეთ პოეტიკის პოლიტიკაზე - ცოტა ვაჟაზე, ცოტა აკაკიზე... შედარებით მეტი ილიაზე... ბარათაშვილზე.... გალაკტიონზე. და ვისაუბრეთ ყვირილზე... დიახ, ყვირილზე და მის აუცილებლობაზე. ჰო, კიდევ იმაზე, როგორ გვიღალატა რუსეთმა ჯერ კიდევ 1783 წელს, როცა თავადვე დაარღვია გეორგეევსკის ტრაქტატი... გადაცემა ხუთშაბათს გავა ეთერში. 26 წუთში ყველაფერი ვთქვით და არაფერი გვითქვამს... გულდასაწყვეტად სწრაფად გაიარა ამ ოცდაექვსმა წუთმა. და ბოლოს, ოთარ ჭილაძის სიტყვებით დავამთავრე გადაცემა - ისევ და ისევ რუსეთზე... და იმაზე, 5 წუთიც რომ არ ყოფილა ჩვენ შორის მეგობრობა".