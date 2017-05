ტრამპი მარგველაშვილს ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს ულოცავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131600 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131600 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131600) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131151 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 10:20:08 [post_date_gmt] => 2017-05-16 06:20:08 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სლოვაკეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს გამართული შეხვედრები შეაჯამა და აღნიშნა, რომ სლოვაკ კოლეგებთან ორი ძირითადი საკითხი - ევროპასა და ნატო-ში ინტეგრაციის საკითხები განიხილა. „ჩვენ ჩამოვედით მეგობარ ქვეყანაში, რომელთანაც გვაერთიანებს ბევრი სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხი. პირველ რიგში, ჩვენ ვაღრმავებთ ჩვენს ორმხრივ თანაშ რომლობას, რომელსაც ძალიან ბევრი ასპექტი გააჩნია. ასევე, ჩვენ იმ მომავალი, სტრატეგიული, მნიშვნელოვანი მიმართულებების კოორდინირებას ვახდენთ, როგორიცაა ნატო-ს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი სამიტები'', - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა და ანდრეი კისკამ გუშინ "თავისუფლების კარიბჭის'' მემორიალი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს და სლოვაკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა დევინში "თავისუფლების კარიბჭის'' მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და 1945-1989 წლებში კომუნისტური რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნას მიაგეს პატივი. მემორიალი, რომელიც ცივი ომის პერიოდში ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვრის გადაკვეთისას 400-მდე ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქის ხსოვნის პატივსაცემად 2005 წელს გაიხსნა, პრეზიდენტებმა გვირგვინებით შეამკეს. "ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადგილზე, სადაც პატივს მივაგებთ გარდაცვლილ ადამიანებს, ვინც თავისუფლებას შესწირა თავისი სიცოცხლე, როდესაც ცდილობდა სოციალისტური ბანაკიდან გაქცევას. ეს მონუმენტი ფაქტიურად ტოტალიტარიზმის დანგრევის ტოლფასია, ფაქტობრივად ასეთივე მონუმენტია ბერლინის კედელი. მე დავპირდი ბატონ პრეზიდენტს, რომ ჩვენც დავანგრევთ კედლებს, ისევე როგორც ევროპამ დაანგრია და სწორედ იმ ადგილას, სადაც ბატონმა პრეზიდენტმა ხელი ჩამოართვა მავთულხლართების იქით დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, სწორედ იმ ადგილას ჩვენც ავაგებთ მონუმენტს დანგრეული ტოტალიტარიზმისთვის'', - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მარგველაშვილი - სლოვაკეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხები გვაერთიანებს Washington Post წერს, რომ ინფორმაცია აშშ-მ პარტნიორისგან მიიღო და ტრამპს არ ჰქონდა მისი რუსეთისთვის გაზიარების ნებართვა. აშშ-ს პრეზიდენტმა სერგეი ლავროვს ოვალურ კაბინეტში გასულ კვირას უმასპინძლა. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანის მოსკოვთან კავშირზე დღემდე აქტიურად საუბრობენ პრესასა თუ პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა აშშ-ს პრეზიდენტი ასეთ ინფორმაციას ცრუს უწოდებს. ტრამპმა რუსეთს გასაიდუმლოებული ინფორმაცია გადასცა, რისი უფლებაც არ ჰქონდა NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 7-28 აპრილს, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2 493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი ±2,7%-ია. რომელი პოლიტიკოსი მუშაობს უკეთესად - NDI-ს კვლევის შედეგები "ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადგილზე, სადაც პატივს მივაგებთ გარდაცვლილ ადამიანებს, ვინც თავისუფლებას შესწირა თავისი სიცოცხლე, როდესაც ცდილობდა სოციალისტური ბანაკიდან გაქცევას. ეს მონუმენტი ფაქტიურად ტოტალიტარიზმის დანგრევის ტოლფასია, ფაქტობრივად ასეთივე მონუმენტია ბერლინის კედელი. მე დავპირდი ბატონ პრეზიდენტს, რომ ჩვენც დავანგრევთ კედლებს, ისევე როგორც ევროპამ დაანგრია და სწორედ იმ ადგილას, სადაც ბატონმა პრეზიდენტმა ხელი ჩამოართვა მავთულხლართების იქით დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, სწორედ იმ ადგილას ჩვენც ავაგებთ მონუმენტს დანგრეული ტოტალიტარიზმისთვის'', - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. 