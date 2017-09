ტრამპი მის საყვარელ სპორტსმენს ასახელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => sayvareli-sportsmeni [2] => espaneli-chogburteli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => sayvareli-sportsmeni [2] => espaneli-chogburteli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => sayvareli-sportsmeni [2] => espaneli-chogburteli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => sayvareli-sportsmeni [2] => espaneli-chogburteli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,19768,19767) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169126 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 11:44:52 [post_date_gmt] => 2017-09-29 07:44:52 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელს არჩევნებში ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის გამარჯვება მიულოცა. სატელეფონო საუბარი ორი ქვეყნის ლიდერს შორის ბუნდესტაგის არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან მეოთხე დღეს ამერიკული მხარის ინიციატივით შედგა. გერმანიის მინისტრთა კაბინეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა, ასევე, ჩრდილოეთ კორეის საკითხზე ისაუბრეს და კრიზისის დიპლომატიური გზებით მოგვარების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. [post_title] => დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-angela-merkels-archevnebshi-gamarjveba-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 11:44:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 07:44:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169126 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167543 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-25 22:27:07 [post_date_gmt] => 2017-09-25 18:27:07 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებით ხსნის. შეზღუდვა შეეხო ჩადის, ლიბიის, ჩრდილოეთ კორეის, ირანის, სირიის, იემენის, სომალის და ვენესუელას მოქალაქებს. როგორც თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვენყებულ განცხადებაშია აღნიშნული, დონალდ ტრამპს მიაჩნია, რომ აკრძალვა პოტენციურ ტერორისტებს აშშ-ის ტერიტორიაზე შესვლაში ხელს შეუშლის. აკრძალვა გავრცელდა ლტოლვილების მიღებასთან დაკავშირებითაც. აღნიშნული პოლიტიკის გატარებას აშშ-ის პრეზიდენტი ივნისის დასაწყისიდან აანონსებდა. [post_title] => ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampis-gadawyvetilebit-shtatebis-teritoriaze-8-qveynis-moqalaqeebs-shesvla-aekrdzalat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 22:27:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 18:27:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167543 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 167120 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 12:00:26 [post_date_gmt] => 2017-09-25 08:00:26 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ხელი მოაწერა ახალ ანტიმიგრაციულ ბრძანებას, რომელიც აშშ-ში 8 ქვეყნის მოქალაქეების შესვლას ზღუდავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის საიტზე გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ბრძანების თანახმად, შეზღუდვები შეეხება ირანის, ლიბიის, სომალის, სირიის, იემენის, ჩადის, ჩრდილოეთ კორეის და ვენესუელას მოქალაქეებს. შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გაურკვეველი ვადით იმიგრაციული და არაიმიგრაციული ვიზებით შესვლა იზღუდება, ხოლო ვენესუელას შემთხვევაში აკრძალვა მხოლოდ ჩინოსნებზე ვრცელდება. ახალ ბრძანებას ტრამპმა ხელი 24 სექტემბერს წინა დოკუმენტის მოქმედების ვადის ამოწურისთანავე მოაწერა. [post_title] => რვა ქვეყნის მოქალაქეებს აშშ-ში შესვლა შეეზღუდათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rva-qveynis-moqalaqeebs-ashsh-shi-shesvla-sheezghudat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 12:00:26 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 08:00:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169126 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 11:44:52 [post_date_gmt] => 2017-09-29 07:44:52 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელს არჩევნებში ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის გამარჯვება მიულოცა. სატელეფონო საუბარი ორი ქვეყნის ლიდერს შორის ბუნდესტაგის არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან მეოთხე დღეს ამერიკული მხარის ინიციატივით შედგა. გერმანიის მინისტრთა კაბინეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა, ასევე, ჩრდილოეთ კორეის საკითხზე ისაუბრეს და კრიზისის დიპლომატიური გზებით მოგვარების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. [post_title] => დონალდ ტრამპმა ანგელა მერკელს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-angela-merkels-archevnebshi-gamarjveba-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 11:44:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 07:44:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169126 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 198 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 862c9704c8ad38d2fefe8ec19116f6b5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )