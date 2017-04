ტრამპი საკუთარი პრეზიდენტობის 100 დღეს აშშ-ს ყველაზე წარმატებულ პერიოდად მიიჩნევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126460 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126460 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126460) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126305 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-29 09:19:58 [post_date_gmt] => 2017-04-29 05:19:58 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტები გამოსცადა, თუმცა წარუმატებლად. სამხრეთ კორეელი სამხედროების ინფორმაციით,რაკეტამ სტარტი პროვინცია ფხენიან-ნამდოდან აიღო და მალევე აფეთქდა. „ჩრდილოეთ კორეამ გაურკვეველი წარმოშობის რაკეტები გაუშვა დღეს დილით,“ - სეულში შტაბის ხელმძღვანელების გაერთიანებული კომიტეტის განცხადებას სააგენტო Yonhap ავრცელებს. ~ რაკეტების გამოცდის მცდელობის შესახებ ინფორმირებულია თეთრი სახლიც. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ბალისტიკური რაკეტების გაშვების შესახებ პრეზიდენტს დეტალურად ეცნობა. „ჩრდილოეთ კორეამ უპატივცემულობა გამოიჩინა ჩინეთისა და მისი უაღრესად პატივსაცემი პრეზიდენტის სურვილების მიმართ, როდესაც, მართალია წარუმატებლად, მაგრამ გამოსცადა რაკეტა. ცუდია!“, - წერს ტრამპი. North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2017 დონალდ ტრამპმა ცოლისგან მუჯლუგუნი მიიღო - ვიდეო სოციალურ ქსელებში ბოლო 2 დღეა ყველაზე პოპულარულებს შორისაა. კადრში, სადაც დონალდ ტრამპი ცოლთან, მელანიასთან და შვილთან, ბერონთან ერთად დგას, ჩანს, რომ აშშ-ს პრეზიდენტს დაავიწყდა ჰიმნის დაწყებისას გულზე ხელი დაედო და ჟესტის გაკეთება მელანიამ ქმარს მუჯლუგუნით შეახსენა. შემთხვევა ტეთრ სახლში, ტრადიციულ სააღდგომო ღონისძიებაზე მოხდა. დონალდ ტრამპს ჰიმნის დროს გულზე ხელის დადება დაავიწყდა და მელანიასგან მუჯლუგუნი მიიღო

აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს დაურეკა და რეფერენდუმში გამარჯვება მიულოცა. განცხადება ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესსამსახურმა გაავრცელა. დონალდ ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. გარდა ტრამპისა, ერდოღანს გამარჯვება მიულოცეს ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდ ლუკაშენკომ და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. კრემლში ჯერ არ ამბობენ, მიულოცა თუ არა თურქეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რეფერენდუმი თურქეთის სუვერენული საქმეა. ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. კიმ ჩენ ინმა ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა, რომლებიც გაშვებისთანავე კვლავ აფეთქდა

ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტები გამოსცადა, თუმცა წარუმატებლად. სამხრეთ კორეელი სამხედროების ინფორმაციით,რაკეტამ სტარტი პროვინცია ფხენიან-ნამდოდან აიღო და მალევე აფეთქდა. „ჩრდილოეთ კორეამ გაურკვეველი წარმოშობის რაკეტები გაუშვა დღეს დილით," - სეულში შტაბის ხელმძღვანელების გაერთიანებული კომიტეტის განცხადებას სააგენტო Yonhap ავრცელებს. ~ რაკეტების გამოცდის მცდელობის შესახებ ინფორმირებულია თეთრი სახლიც. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ბალისტიკური რაკეტების გაშვების შესახებ პრეზიდენტს დეტალურად ეცნობა. „ჩრდილოეთ კორეამ უპატივცემულობა გამოიჩინა ჩინეთისა და მისი უაღრესად პატივსაცემი პრეზიდენტის სურვილების მიმართ, როდესაც, მართალია წარუმატებლად, მაგრამ გამოსცადა რაკეტა. ცუდია!", - წერს ტრამპი. North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2017 კიმ ჩენ ინმა ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა, რომლებიც გაშვებისთანავე კვლავ აფეთქდა