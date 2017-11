თურქეთმა დედაქალაქში ლგბტ ღონისძებები აკრძალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => lgbt ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188555 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => lgbt ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188555 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => lgbt ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => lgbt ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188555) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10815,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188503 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-19 12:16:18 [post_date_gmt] => 2017-11-19 08:16:18 [post_content] => „ვიტესის“ კაპიტანმა და საქართველოს ნაკრების მცველმა, გურამ კაშიამ, ჰოლანდიურ გამოცემა voetbalprimeur.nl-ს ინტერვიუ მისცა. ინტერვიუში მან, სხვა თემებთან ერთად, ლგბტ პირთა მხარდასაჭერ გაკეთებულ სამკლაურზე და ამაზე ატეხილ სკანდალზეც ისაუბრა. „სიძულვილი, ზიზღი, შეურაცხმყოფელი სიტყვები - ასეთი დამოკიდებულება აქამდე არასოდეს მინახავს. ჩემს ქვეყანაში ფავორიტი ვიყავი, მაგრამ უცებ სრულიად სხვა სამყაროში აღმოვჩნდი. გავაცნობიერე, რომ ისინი როგორც ფეხბურთელს ისე არ მაფასებდნენ. ერთხელ უკვე ჩემი ხედვა განვმარტე. მე თავისუფალ ცხოვრებას ვუჭერ მხარს. ბევრი კრიტიკული და შეურაცხმყოფელი შეტყობინება მოდიოდა, მაგრამ უფრო მეტი იყო მხარდამჭერი წერილები. თუმცა, უარყოფითი სიტყვები "ჯოხივითაა". ისევეა, როგორც ფეხბურთში: მწვრთნელის ცხრა კომპლიმენტის შემდეგ, განწყობა შესაძლია ერთმა კრიტიკამ განსაზღვროს", - განაცხადა კაშიამ voetbalprimeur.nl-სთან კომენტარში. [post_title] => ფავორიტი ვიყავი, მაგრამ უცებ, სრულიად სხვა სამყაროში აღმოვჩნდი - გურამ კაშია

თურქეთის უშიშროების ძალები ქვეყნის 30 პროვინციაში პოლიციის 108 ყოფილი თანამშრომლის დაკავების ოპერაციას ატარებენ. ამის შესახებ ტელეარხი NTV, სამართალდამცავ ორგანოებში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით, იუწყება. 108 ყოფილი პოლიციელი ფეთჰულაჰ გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირში არიან ბრალდებულები. დაკავების ორდერები ანკარას პროკურატურამ გასცა, 60 ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. [post_title] => თურქეთში პროკურატურამ 108 ყოფილი პოლიციელის დაკავების ორდერი გასცა

თურქეთში არალეგალი მიგრანტების გადაყვანის ბრალდებით საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები დააკავეს. თურქული მედიის ცნობით, სანაპირო დაცვის სამსახურმა ეგეოსის ზღვაში 45 მიგრანტი დააკავა, რომლებიც საბერძნეთის ტერიტორიაზე მოხვედრას რეზინის ნავებით ცდილობდნენ. 22 სირიელი მიგრანტი ბოდრუმის სანაპიროსთან აიყვანეს. მეორე ოპერაცია კი, ფეთიეს ყურეში ჩატარდა. რეზინის ნავში 23 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან ერთი ქართველი და სამი უკრაინელი აღმოჩნდა. გამოძიების ვერსიით, ისინი მიგრანტების უკანონო გადაყვანის ორგანიზატორები არიან. სანაპირო დაცვის სამსახურმა დაკავებულები ფეთიეს უსაფრთხოების სამსახურს გადასცა. [post_title] => თურქეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს [post_title] => ფავორიტი ვიყავი, მაგრამ უცებ, სრულიად სხვა სამყაროში აღმოვჩნდი - გურამ კაშია