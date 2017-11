უმრავლესობის წევრები “ქართული ოცნების” ოფისში იკრიბებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => umravlesoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188224 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => umravlesoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188224 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => umravlesoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => umravlesoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188224) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (811,16601) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187614 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:56:08 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:56:08 [post_content] => ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე მმართველი პარტია განმარტებებს ეროვნული ბანკისგან ითხოვს. დეპუტატმა ლევან კობერიძემ განაცხადა, რომ ყველა კითხვას კობა გვენეტაძემ პარლამენტში მოსვლით უნდა უპასუხოს. „ეროვნული ბანკის პასუხები ეკონომიკის კომიტეტის კითხვებს ნაწილობრივ აკმაყოფილებს და პასუხობს. უკეთესი იქნება, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოვუსმინოთ და კომიტეტზე გავმართოთ მსჯელობა“, - ამბობს ლევან კობერიძე. მმართველი პარტიის ამ მოთხოვნას არ იზიარებენ ოპოზიციაში. მათ მიაჩნიათ, რომ ლარის გაუფასურებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება. ქართული ოცნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში იბარებს

"ქართული ოცნების" ოფისში დღეს უმარავლესობის სხდომა გაიმართება. დეპუტატები 20:00 საათზე შეიკრიბებიან. უმრავლესობის სხდომაში, სავარაუდოდ, მონაწილეობას მიიღებს პარტიის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. სხდომის მთავარი თემა მთავრობაში დაგეგმილი სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები იქნება. უმრავლესობის დეპუტატები დღეს "ქართული ოცნების" ოფისში შეიკრიბებიან

თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული სისტემით, თბილისის საკრებულოს 15 მანდატი "ქართულმა ოცნებამ" მიღო, 5 მანდატი - "ნაციონალურმა მოძრაობამ", 3 მანდატი - "ევროპულმა საქართველომ" და 2 მანდატი - "პატრიოტთა ალიანსმა". აღნიშნული მონაცემები ცესკო-ს შემაჯამებელ სხდომაზე გამოცხადდა. სხდომაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ შემაჯამებელ ოქმს მოაწერა ხელი. რაც შეეხება მაჟორიტარული წესით ჩატარებულ არჩევნებს, ცესკო-ს საბოლოო მონაცემებით, 25-ვე მაჟორიტარულ ოლქში "ქართული ოცნების" კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 3 ოპოზიციური პარტია კი ჯამში 10 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 10 დეპუტატი ოპოზიციას ქართული ოცნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში იბარებს