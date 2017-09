ზაზა ფაჩულიას გოგონა შეეძინა – რა დაარქვეს ახალშობილს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160654 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160654 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3355 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaza-fachulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160654) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3355) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158751 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 18:07:37 [post_date_gmt] => 2017-08-31 14:07:37 [post_content] => საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ საკუთარ "ფეისბუქზე" პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ მას ოთახში სასტუმროს ქართველმა თანამშრომელმა წერილი დაუტოვა. "წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ", - წერია ფურცელზე, რომელიც ჩვენი გუნდის ლიდერს ოთახში დახვდა. კაპიტნის პოსტს უამრავი კომენტარი მოყვა. გულშემატკივრები ქართველ კალათბურთელებს ამხნევებენ და წარმატებებს უსურვებენ. როგორც იცით, საქართველოს ნაკრები ევრობასკეტს დღეს ლიტვასთან მატჩით იწყებს. თამაში 19:30 საათზე იწყება. Eurohoops-ის აზრით, ევრობასკეტის მოთამაშეთა TOP20 ასე გამოყურება: 1. მარკ გასოლი 2. კრისტაპს პორზინგისი 3. პაუ გასოლი 4. გორან დრაგიჩი 5. ბოგდან ბოგდანოვიჩი 6. ნანდო დე კოლო 7. დარიო შარიჩი 8. ბოიან ბოგდანოვიჩი 9. დენის შრიოდერი 10. ევან ფურნიე 11. რიკი რუბიო 12. იონას ვალანჩუნასი 13. ნიკოლა ვუჩევიჩი 14. სერხიო როდრიგესი 15. მარკო ბელინელი 16. ლუკა დონჩიჩი 17. გიორგოს პრინტეცისი 18. ომრი კასპი 19. ჩედი ოსმანი 20. ზაზა ფაჩულია [post_title] => ზაზა ფაჩულია ევრობასკეტის ოცეულშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-fachulia-evrobasketis-oceulshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 12:38:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 08:38:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158054 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-30 12:01:13 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:01:13 [post_content] => ვფიქრობ, წლევანდელმა წელმა უფრო უკეთესი მოთამაშე და უფრო უკეთესი ადამიანი გამხადა, რის გამოც ძალიან ბედნიერი ვარ, - ამის შესახებ საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანმა, ზაზა ფაჩულიამ პირველ არხს თელ ავივში გუნდის პირველი ვარჯიშის შემდეგ, ექსკლუზიურ ინტერვიუში განუცხადა. კითხვაზე - რამდენად დაეხმარება NBA-ს ჩემპიონობა ევრობასკეტზე ასპარეზობისას, ფაჩულიამ აღნიშნა, რომ ამ გარემოებას გარკვეული ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს და განვლილმა წელმა მას დიდი გამოცდილება შესძინა. „რა თქმა უნდა, ეს ფსიქოლოგიური მომენტია. თუმცა, ამას დადებითი გამოყენება უნდა და არა უარყოფითი. სულ სხვა გუნდია, სულ სხვა ტურნირია, სხვა კონტინენტზე ვართ, ასე რომ, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ეს ფსიქოლოგიური მომენტია, თვითდაჯერება, რწმენა საკუთარ თავში და ამის გარდა, კიდევ დავინახე, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მიაღწიო წარმატებას და გახდე ჩემპიონი, თუ რა არის საჭირო, რომ მოიგო თამაში, თუნდაც გადამწყვეტ მომენტებში. თუნდაც ის გადაწყვეტილებები, რომ უნდა მიიღო მოედანზე და მოედნის გარეთ. თუ როგორ უნდა იყო ლიდერი, როგორი ხასიათი, როგორი ემოციები უნდა მოიტანო. ეს ყველაფერი სასწაული გამოცდილება იყო ჩემთვის. ასე რომ, მე ვფიქრობ, წლევანდელმა წელმა უფრო უკეთესი მოთამაშე და უფრო უკეთესი ადამიანი გამხადა, რის გამოც ძალიან ბედნიერი ვარ“, - განაცხადა ფაჩულიამ. გუნდის პირველი ვარჯიშის შემდეგ, ფაჩულიამ აღნიშნა, რომ ნაკრებს მომდევნო დღეებში განსაკუთრებული კონცენტრაცია დასჭირდება. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მიღებულ ტრამვაზე და მის ამჟამინდელ მდგომარეობაზეც ისაუბრა. „რაც შეეხება ჩემს კოჭს, სამწუხაროდ, სერიოზული ტრავმა იყო. კოჭი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტსმენისთვის, მით უმეტეს, კალათბურთელებისთვის, მაგრამ ექიმებმა ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს, რომ რაც შეიძლება საუკეთესო ფორმაში ვყოფილიყავი და შემძლებოდა თამაში. ყოველდღიურად არის პროგრესი. კოჭის მორჩენის გარდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე გააძლიერო კოჭი და მოიყვანო მწყობრში, რასაც ვაკეთებთ. რომ გითხრათ, 100 პროცენტით არის, არა, ვერ არის 100 პროცენტით, მაგრამ ძალიან მინდა ამ ტურნირის თამაში, ძალიან მინდა ევროპის ჩემპიონატის თამაში, მინდა გუნდთან ერთად ვიყო და გუნდს დავეხმარო, რადგან შემდეგი ევროპის ჩემპიონატი ოთხი წლის შემდეგ იქნება და დიდი ალბათობით, ეს ჩემი ბოლო ევროპის ჩემპიონატი იქნება. ასე რომ, მინდოდა გუნდთან ერთად ვყოფილიყავი“, - აღნიშნა ფაჩულიამ. ფაჩულიას პირველმა არხმა კითხვა ვალანჩიუნასის შესახებაც დაუსვა, რომლის წინააღმდეგაც ფაჩულიას ხშირად უწევს თამაში. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გუნდურობაზე და დაცვაზე გააკეთა აქცენტი. „ეს გუნდური თამაშია. ერთი ერთზე რომ ვიყოთ, დიდი სიამოვნებით მივიღებდი ამ გამოწვევას, ერთი ერთზე ვეთამაშებოდი, თუმცა ეს გუნდური თამაშია. მე უნდა გავაკეთო ის, რაც ვიცი, რასაც ვაკეთებ წლების განმავლობაში, გამოვიყენო ჩემი გამოცდილება, ჩემი ძლიერი მხარე. არა მარტო ვალანჩიუნასი, არამედ დავეხმარო ჩემს გუნდს დაცვაში, რადგან ერთ რამეში დავრწმუნდი - "წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ", - წერია ფურცელზე, რომელიც ჩვენი გუნდის ლიდერს ოთახში დახვდა. კაპიტნის პოსტს უამრავი კომენტარი მოყვა. გულშემატკივრები ქართველ კალათბურთელებს ამხნევებენ და წარმატებებს უსურვებენ. როგორც იცით, საქართველოს ნაკრები ევრობასკეტს დღეს ლიტვასთან მატჩით იწყებს. თამაში 19:30 საათზე იწყება. 