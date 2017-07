50 რამ, რასაც შვილის გაჩენის შემდეგ აღმოაჩენთ – „ცხოვრებაში ორ ადამიანში უნდა გაგიმართლოს – ქმარში და პედიატრში…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-dedebs [1] => dedashviloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145243 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-dedebs [1] => dedashviloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145243 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-dedebs [1] => dedashviloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-dedebs [1] => dedashviloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145243) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17165,7239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 62332 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-02 00:10:20 [post_date_gmt] => 2017-07-01 20:10:20 [post_content] => იმისთვის, რომ პატარასთან ერთად მოგზაურობა და დასვენება მართლაც დაუვიწყარი გამოვიდეს, სჯობს წინასწარ მოიმარაგოთ ის აუცილებელი და საჭირო ნივთები, რომელსაც აფთიაქის ჩანთაში მოუყრით თავს და უსაფრთხო მოგზაურობაში გაემგზავრებით: სიცხის დამწევი საშუალებები - ამ მედიკამენტებს აქვთ სიცხის დამწევის, ტკივილის გამაყუჩებლისა და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი. მათი გამოყენება რეკომენდებულია, თუ სხეულის ტემპერატურა 38 გრადუსს აცდება. ანტიჰისტამინური მედიკამენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უშლის ალერგიული რეაქციების წარმოქმნას. ალერგიამ შეიძლება მოულოდნელად იჩინოს თავი ახალი საკვების მიღებისას ან სხვა გარემო ფაქტორების გამო. ენტეროსორბენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უწყობს ორგანზიმიდან ტოქსინების გამოდევნას. ისინი სხვადასხვა სახის მოწამვლის დროსაა რეკომენდებული. მაგალითად ესაა ნახშირი. სპირტხსნარები და სხვა ანტისეპტიკური საშუალებები - ანუ ესაა სხვადასხვა სახის სითხეები, რომლითაც ხდება ღია ჭრილობების დამუშავება. მათ შორის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება მწერების ნაკბენისა და დამწვრობის დროს. ბინტი და სტერილური საფენები - ესაა უნივერსალური საშუალება როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჭრილობების დროს. გაციების საწინაღმდეგო მედიკამენტები - პრეპარატები, რომლებიც გაციების დროს აძლიერებს იმუნიტეტს და ხელს უშლის დაავადების გართულებას. მათ შორის ხელს უშლის ვირუსული ინფექციის განვითარებას და ხელს უწყობს გრიპის პრევენციას. ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები - ეს მედიკამენტები გამოდგება როგორც მგზავრობის აუტანლობის, ასევე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული დისკომფორტის დროს. თერმომეტრი - აუცილებელი საშუალება სხეულის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად. ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატები - აქ უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის მდგომარეობა ინდივიდუალურად ანუ ის მედიკამენტები, რომლებიც შესაძლოა მას დამატებით სჭირდება. ამისთვის გამგზავრებამდე უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან. [post_title] => აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს ახალი კვლევის მიხედვით, გვიანი ორსულობა და მშობიარობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე მომავალში კარგად აისახება. გაირკვა, რომ ასაკში შეძენილი შვილები უფრო ჭკვიანები და ჯანმრთელები არიან. კვლევის ავტორები დემოგრაფიული დეპარტამენტის სპეციალსტი მიკო მირსკილე და ლონდონის ეკონომიკის სკოლის სპეციალისტი კირონ ბარკლი არიან. კვლევის პროცესში მეცნიერები 1.5 მილიონ შვედ ქალსა და მამაკაცს აკვირდებოდნენ , რომლებიც 1960-დან 1991 წლამდე არიან დაბადებულები და შვილებიც გვიან ასაკში შეეძინათ. გაირკვა, რომ მათი შვილები განსაკუთრებული დასწავლების უნარით გამოირჩეოდნენ. წლებმა პროგრესის კუთხით მხოლოდ დადებითად იმოქმედა ბავშვების განვითარებაზე. მირსკილესა და ბარკლის განცხადებით, მათი მიზანი იყო დაემტკიცებინათ, რომ გვიანი მშობიარობის ფაქტორსაც აქვს დადებითი მხარეები. მიუხედავად იმისა, რომ 40 წლის ფარგლებში ორსულობა-მშობიარობის რიკს-ფაქტორებზე ისედაც ბევრი გვსმენია.

[post_title] => ასაკში შეძენილი შვილები უფრო ჭკვიანები არიან როგორია იდეალური ასაკი პირველი ორსულობისა და მშობიარობისთვის. ამ კითხვაზე განსხვავებული განმარტებები არაერთხელ მოგვისმენია. გინეკოლოგები მიიჩნევენ, რომ ქალის ორსულობისთვის საუკეთესო პერიოდს 20-დან 30 წლამდე მონაკვეთი წარმოადგენს. მეცნიერების უახლესი დასკვნა მართლაც რევოლუციურია. მათი აზრით პირველი ორსულობისა და მშობიარობის იდეალური ასაკი 35 წელს ზევით პერიოდია. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს. ცნობილია, რომ 30-დან 40 წლამდე ქალბატონები უფრო გაწონასწორებულები, რაფინირებულები და უშიშრები არიან. ამდენად ბევრად მარტივად ახერხებენ კარიერისა და პირადი ცხოვრების შეთავსებას. თუ აქამდე მიიჩნეოდა, რომ 35 წელს ზევით ქალი უკვე ხანდაზმული მშობიარე იყო და თავად მშობიარობა ვნებდა მის ჯანმრთელობას, დღეს მოსაზრება შეიცვალა. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა კვლევა ჩაატარეს, სადაც გაირკვა რომ 35 წელს ზევით მშობიარეებში გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესება დაფიქსირდა. კვლევის მიმდინარეობისას 830 ქალბატონი გამოიკვლიეს. სპეციალისტები 15-დან 24 წლის მშობიარეებსა და 35 წელს ზევით ორსულებს აკვირდებოდნენ. გაირკვა, რომ 35 წელს გადაცილებულ ქალბატონებს უკეთესი მეხსიერება და კონცეტრაცია ჰქონდათ. ამას მეცნიერები ესტროგენებისა და პროგესტერონის ფაქტორით ხსნიან. მიიჩნევა, რომ ასაკთან ერთად ესტროგენები ორგანიზმში მცირდება, რაც ხშირად მენოპაუზის მიზეზი ხდება. ამდენად გვიანი ორსულობის შემთხვევაში მომატებული ჰორმონები ხელს უწყობს ტვინის უჯრედების უკეთ მუშაობას, რაც გვიანი ორსულობისა და მშობიარობის უპირატესობაზე საუბრობს.

[post_title] => მეცნიერებმა ორსულობისა და მშობიარობისთვის საუკეთესო ასაკი დაასახელეს [post_title] => აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aucilebeli-saaftiaqo-chanta-bavshvtan-ertad-mogzaurobis-dros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-02 00:24:53 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 20:24:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=62332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b4f82162cd151a31c9b9257dc3f04b2e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )