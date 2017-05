7 რამ, რაც გაღვიძებისას არასოდეს უნდა გააკეთოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 88788 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 88788 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (88788) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127385 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-06 00:02:27 [post_date_gmt] => 2017-05-05 20:02:27 [post_content] => ამერიკელმა და კანადელმა მეცნიერებმა მედიტაციისთვის ოპტიმალური დრო განსაზღვრეს. შესაბამისი კვლევა სამედიცინო ჟურნალში გამოქვეყნდა, მოკლედ კი ინფორმაციას კანადაში მდებარე უოტერლის უნივერსიტეტი ავრცელებს. მეცნიერების ვარაუდით, მედიტაციისთვის ადამიანმა ყოველდღიურად ათი წუთი უნდა დახარჯოს. ავტორების განცხადებით, ამ დროში მცირდება განგაშის დონე და იმატებს მომავალ დავალებებზე მობილიზების ხარისხი. დასკვნამდე მეცნიერები მას შემდეგ მივიდნენ, რაც ასეთი პრაქტიკის გავლენა 82 მოხალისეს შეგრძნებაზე შეაფასეს. მონაწილეები ორ ჯგუფად დაყვეს და კომპიუტერზე დავალებების შესრულება დაავალეს. უკეთ ის ადამიანები გაუმკლავდნენ, რომლებმაც დავალებების გაკეთება მედიტაციისთვის შეწყვიტეს. მედიტაცია გულისხმობს სპეციალური ქმედებების შესრულებას - როგორც წესი გარკვეული პოზის მიღებას და სუნთქვითი სავარჯოშოების კეთებას. შედეგად კი ადამიანს უნარი შესწევს უკეთ მოახდინოს საქმეზე ორიენტირება. [post_title] => მეცნიერებმა მედიტაციისთვის ოპტიმალური ხანგრძლივობა გამოთვალეს [post_title] => რძე, ბრინჯი და სხვა პროდუქტი, რომელთაც მირთმევის თავისი დრო აქვთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rdze-brinji-da-skhva-produqti-romeltac-mirtmevis-tavisi-dro-aqvt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 17:47:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 13:47:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126176 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126173 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 17:00:30 [post_date_gmt] => 2017-04-28 13:00:30 [post_content] => უსამართლობაა, მაგრამ ფაქტია, რაც უფრო ასაკოვანია ქალი, მით უფრო სწრაფად „ეკრობა" ზედმეტი კილოგრამები, მათგან განთავისუფლება კი, არც ისე მარტივია. თუმცა, არსებობს რამდენიმე წესი, რომელთა დაცვა 50 წლის ასაკშიც კი, შეგინარჩუნებთ იდეალურ ფორმას. * 20 წელი - ფასტფუდი, ტკბილეული და პასიური ცხოვრების წესი ნაკლებად მოქმედებს ახალგაზრდა, ჯანმრთელი გოგონას ფიგურაზე, ჭარბი კილოგრამებისგან განთავისუფლება კი, სულ რამდენიმე დღეში შეიძლება. გამოსავალი - მიიღეთ ნატურალური, უშაქრო წვენები. * 30 წელი - ამ ასაკში ქალის ფიგურას აშკარად ეტყობა ორსულობა და მშობიარობა, კომპიუტერთან გატარებული საათები და კუნთოვანი მასის ბუნებრივი ასაკობრივი შესუსტება ან დაკარგვა (ჩვეულებრივ, ზრდასრული ადამიანი 30 წლის შემდეგ, ყოველ 10 წელიწადში 3-დან 8%-მე კუნთოვან მასას კარგავს). გამოსავალი - მიანიჭეთ უპირატესობა ჯანსაღ საკვებს. * 40 წელი - მენოპაუზის წინა პერიოდისთვის დამახასიათებელი პროგესტერონის და ესტროგენის მუდმივი ცვლილება ხშირად ხდება ჭარბი კილოგრამების დაგროვების მიზეზი. გამოსავალი - მეტი ივარჯიშეთ და შეზღუდეთ კალორიული საკვების მიღება. * 50 წელი - ესტროგენის დაბალი დონე და პროგესტერონის შემცირება ასუსტებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესს და იწვევს კრიტიკულ ადგილებში (თეძოებსა და მუცელზე) ცხიმების დაგროვებას. გამოსავალი - შეამცირეთ კალორიები, უარი თქვით ცხოველურ ცხიმებზე და მიირთვით დიდი რაოდენობით ბოსტნეული. [post_title] => როგორ ავირიდოთ თავიდან ასაკის მატებასთან ერთად კილოგრამების მომატება 