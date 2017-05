აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი: საქართველო რეგიონში წარმატების სიმბოლოა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieris-viziti-ashsh-shi [3] => saqartvelo-ashsh [4] => ashsh-s-sakhelmwifo-mdivani [5] => warmatebuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129424 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieris-viziti-ashsh-shi [3] => saqartvelo-ashsh [4] => ashsh-s-sakhelmwifo-mdivani [5] => warmatebuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129424 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieris-viziti-ashsh-shi [3] => saqartvelo-ashsh [4] => ashsh-s-sakhelmwifo-mdivani [5] => warmatebuli-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieris-viziti-ashsh-shi [3] => saqartvelo-ashsh [4] => ashsh-s-sakhelmwifo-mdivani [5] => warmatebuli-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129424) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,15563,333,15480,15562,15564) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129421 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 19:50:38 [post_date_gmt] => 2017-05-09 15:50:38 [post_content] => საქართვლოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სახელმწიფო დეპარტამენტში, აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს შეხვდა. პრემიერის შეფასებით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან საინტერესო, დეტალური და საქმიანი შეხვედრა შედგა. ”ჩვენ გვაქვს ზურგს უკან ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის 25 წელი და გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვერა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან, სადაც ჩვენი ურთიერთობების ყველა მიმართულებაზე და მათი გაღრმავების ძალიან საინტერესო პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. შეხვედრა იყო ძალიან დეტალური, საქმიანი , სადაც განვიხილეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივები ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების, თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავების და აშშ-ის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე”, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. [post_title] => კვირიკაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-ashsh-is-sakhelmwifo-mdivans-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 19:50:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 15:50:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129084 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-08 23:24:44 [post_date_gmt] => 2017-05-08 19:24:44 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი შემოგვიერთდა, რათა მისალმებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და კვლავ დაედასტურებინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულება, - ამის შესახებ აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი „ტვიტერის“ პირად გვერდზე წერს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თეთრ სახლში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეხვდა. როგორც შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აშშ-ის პრეზიდენტის მხრიდან ქართულმა მხარემ მიიღო ძალიან მკაფიო გზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე. [post_title] => მაიკ პენსი: "აშშ-ის პრეზიდენტი შემოგვიერთდა, რათა კვლავ დაედასტურებინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maik-pensi-ashsh-is-prezidenti-shemogviertda-rata-kvlav-daedasturebina-saqartvelos-teritoriuli-mtlianobisadmi-ertguleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 23:24:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 19:24:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129084 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129070 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-08 21:56:16 [post_date_gmt] => 2017-05-08 17:56:16 [post_content] => დიდი პატივი მქონდა დღეს თეთრ სახლში მივსალმებოდი გიორგი კვირიკაშვილს, - ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი „ტვიტერის“ პირად გვერდზე წერს. [post_title] => დონალდ ტრამპი: "დიდი პატივი მქონდა დღეს თეთრ სახლში მივსალმებოდი გიორგი კვირიკაშვილს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-didi-pativi-mqonda-dghes-tetr-sakhlshi-mivsalmebodi-giorgi-kvirikashvils [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 21:56:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 17:56:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129070 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129421 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 19:50:38 [post_date_gmt] => 2017-05-09 15:50:38 [post_content] => საქართვლოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სახელმწიფო დეპარტამენტში, აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს შეხვდა. პრემიერის შეფასებით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან საინტერესო, დეტალური და საქმიანი შეხვედრა შედგა. ”ჩვენ გვაქვს ზურგს უკან ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის 25 წელი და გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვერა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანთან, სადაც ჩვენი ურთიერთობების ყველა მიმართულებაზე და მათი გაღრმავების ძალიან საინტერესო პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. შეხვედრა იყო ძალიან დეტალური, საქმიანი , სადაც განვიხილეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივები ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების, თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავების და აშშ-ის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე”, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. [post_title] => კვირიკაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-ashsh-is-sakhelmwifo-mdivans-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 19:50:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 15:50:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 545 [max_num_pages] => 182 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 05c5f42c560dcc11b5f6b6545cddb130 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )