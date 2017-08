ცესკო ელისაშვილს რეგისტრაციისთვის 1 კვირაში 10 000 ხელმოწერის შეგროვებას სთხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => registracia [2] => elisashvili [3] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156784 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => registracia [2] => elisashvili [3] => khelmowerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156784 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => registracia [2] => elisashvili [3] => khelmowerebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => registracia [2] => elisashvili [3] => khelmowerebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156784) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,2646,8222,2541) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156790 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-24 19:06:12 [post_date_gmt] => 2017-08-24 15:06:12 [post_content] => ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს. ამის შესხებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, სადაც ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ელისაშვილისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად 1-კვირიანი ვადის განსაზღვრას გამოეხმაურა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარება. “ხელისუფლება საარჩევნო მანიპულაციებით ცდილობს მის არჩევნებში მონაწილეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი ამოცანაა ოქტომბერში დავასრულოთ თბილისში ქართული ოცნება. ამისთვის აუცილებელია, ჩავატაროთ სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები. შესაბამისად, მე ვთავაზობ ალეკო ელისაშვილს ჩემი რესურსით სრულ დახმარებას,“ - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა . ცესკო-ში ალეკო ელისაშვილს პასუხობენ და აცხადებენ, რომ მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების და საარჩევნო კომისიებში წარდგენის ბოლო ვადას ადგენს არა ცესკო, არამედ უშუალოდ "საარჩევნო კოდექსი". "ერთ-ერთმა კანდიდატმა სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა მცდარი ინფორმაცია კანდიდატების რეგისტრაციის პროცედურასთან დაკავშირებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ 21 აგვისტოს ცესკომ დადგენილებით მიიღო პროცედურების აღმწერი ინსტრუქცია, რომლის ერთადერთი მიზანია, საარჩევნო სუბიექტებს გაუმარტივოს კანონის შესაბამისად მოქმედება. "რაც შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვების და საარჩევნო კომისიებში წარდგენის ბოლო ვადას, მას ადგენს არა ცესკო, არამედ უშუალოდ "საარჩევნო კოდექსი". კოდექსის თანახმად კი, ხელმოწერების ბოლო ვადაა არჩევნებამდე არაუგვიანეს ორმოცდამეათე დღე, ანუ პირველი სექტემბერი. "ცესკომ ასევე ზუსტად, კანონზე დაყრდნობით, განსაზღვრა საჭირო ხელმოწერების ოდენობა - ერთი პროცენტი. მოვუწოდებთ საარჩევნო პროცესებში ჩართულ მხარეებს, თავი შეიკავონ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით საარჩევნო პროცესის დაზიანებისაგან,“ - განაცხადა ცესკოს სპიკერმა, ანა მიქელაძემ, საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.acda.gov.ge 21 აგვისტოდან 2 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს, რაციონალურად და სწორად მოხდება სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძ ოვრების გამოყენება. ამ მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლების წევრთა რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 11 მეპაიეს და მფლობელობაში გააჩნიათ არანაკლებ 200 სული ფური ან/და დეკეული. იჯარით გადაეცემათ სათიბ-საძოვრები და შესაბამისი აღჭურვილობა - ტრაქტორები, სათიბები, ასევე სხვა საჭირო ინვენტარი. სახელმწიფო პროგრამის გეოგრაფიული არეალი მაღალმთიანი სტატუსის მქონე 29 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. ერთ მუნიციპალიტეტში დაკმაყოფილდება ერთი განაცხადი. ზაალ უდუმაშვილი ალეკო ელისაშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში დახმარებას სთავაზობს. ამის შესხებ განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, სადაც ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ელისაშვილისთვის ხელმოწერების შესაგროვებლად 1-კვირიანი ვადის განსაზღვრას გამოეხმაურა. უდუმაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარება. "ხელისუფლება საარჩევნო მანიპულაციებით ცდილობს მის არჩევნებში მონაწილეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი ამოცანაა ოქტომბერში დავასრულოთ თბილისში ქართული ოცნება. ამისთვის აუცილებელია, ჩავატაროთ სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები. შესაბამისად, მე ვთავაზობ ალეკო ელისაშვილს ჩემი რესურსით სრულ დახმარებას," - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა . 