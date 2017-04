ეკა ხოფერიას ქალიშვილი ნამდვილი ლამაზმანია (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-khoferia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125342 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-khoferia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125342 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 213 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] 2017-04-04 13:15:44 [post_date_gmt] => 2017-04-04 09:15:44 [post_content] => ეკა ხოფერიას გადაღებაზე საბერძნეთში იმყოფებოდა, სადაც მას მეუღლე, მიშა ხუჯაძეც შეუერთდა. ეკამ თავისი თოქშოუს გვერდზე საბერძნეთში გადაღებული ფოტო განათავსა და დაწერა: „კარიერა და ოჯახი) ხანდახან ეს შესაძლებელია. მე ვიყავი მივლინებით საბერძნეთში, ჩემი მეუღლეც ვარშავაში და ერთი დღით ჩამოფრინდა, გადავიკვეთეთ და, ცხადია, აკროპოლზე ერთად წავედით. ეს კადრი გადაღებებს შორის შუალედია. საბერძნეთი ძალიან მაგარი ქვეყანაა, კრიზისი იგრძნობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამინდი, ხალხი და გარემო ისეთია, წონის ამ კრიზისს) ძალიან მხიარული ხალხია, უყვართ სეირნობა, სულ რომ მცირე ხელფასი ჰქონდეთ, საღამოს ყავაზე აუცილებლად გავლენ, თან არა მარტო ახალგაზრდები, არამედ ასაკოვანი ხალხიც. პროდუქტები ძალიან გემრიელი და ჯანსაღი. ჩვენი ემიგრანტები ძალიან ბევრს მუშაობენ, ენატრებათ აქაურობა, მაგრამ ამის მიუხედავად, არ კარგავენ ოპტიმიზმს, ცდილობენ, სულ კარგ ხასიათზე იყონ და ეს გამოსდით. მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი მაინც იქაური ჰავის ამბავიცაა. საქართველოშიც ხომ ასეა, სიტყვაზე, იღვიძებ დილით, ბევრი საქმეა, ბევრი პრობლემა, გაიხედავ ფანჯარაში, მზეს დაინახავ და უკვე კარგ ხასიათზე ხარ. თქვენზე მოქმედებს თუ არა ამინდი?) მზემშვიდობისა, მეგობრებო...“ [post_title] => ეკა ხოფერია: „კარიერა და ოჯახი... ხანდახან ეს შესაძლებელია...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eka-khoferia-kariera-da-ojakhi-khandakhan-es-shesadzlebelia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 13:15:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 09:15:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119887 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118833 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-30 14:29:52 [post_date_gmt] => 2017-03-30 10:29:52 [post_content] => ეკა ხოფერიას თოქშოუ ესტუმრა მეუფე პეტრეს, რომელმაც მცირე ხნის წინ საზოგადოება თავისი სკანდალური განცხადებებით აალაპარაკა ეკლესიაში არსებული დაპირისპირებების შესახებ. ინტერნეტში ვრცელდება ამონარიდი გადაცემიდან, სადაც მეუფე პეტრე იმ კარეტის შესახებ საუბრობს, რომელიც მისი თქმით, ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა აჩუქა და მისი დამზადება და პოლონეთიდან ტრანსპორტირება ჯამში 15 000 ლარი დაჯდა. სროგორც ჩანს, ამ გადაცემის გამო კრიტიკა თავად გადაცემის წამყვანმაც დაიმსახურა, ამიტომაც თავისი თოქშოუს გვერდზე ეკა ხოფერიამ განცხადება გამოაქვეყნა, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ: „დილამშვიდობისას ნაცვლად) დიდი გამოხმაურება მოჰყვა გუშინდელ გადაცემას, რასაც ველოდით, ცხადია. ასეც უნდა იყოს, თემა ისაა საინტერესო, აზრთა სხვადასხვაობას რომ იწვევს და დაგაფიქრებს, ახალ თემებს აჩენს სამსჯელოდ. შემდეგი გადაცემა, სავარაუდოდ, არანაკლები განხილვის საგანი გახდება, მერე პირობითად მეორე მხარე „აღშფოთდება“, ნეტავ, რისი თქმა უნდოდა გადაცემით ავტორს. სათქმელი კი თავად ინტერვიუა და იქ მოყოლილი ამბები, თუკი სურვილია, ვისურვებდი, ნაკლებად აგრესიულები ვიყოთ (აქაურობას ნამდვილად არ ეხება, ჩემდა საამაოდ, ყველაზე ტაქტიანი და საინტერესო ადამიანები არიან გაწევრიანებულნი ამ გადაცემის გვერდზე, რისთვისაც მადლობა თქვენ). სხვა მხრივ კი ყველას მოსაწონი ვერ იქნები და არც უნდა იყო. და მაინც დილა მშვიდობისა, მეგობრებო“ - აღნიშნულია ეკა ხოფერიას სტატუსში. 