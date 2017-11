გიორგი კვირიკაშვილი ტერეზა მეის შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => saqartvelo [2] => didi-britaneti [3] => tereza-mei ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190668 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => saqartvelo [2] => didi-britaneti [3] => tereza-mei ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190668 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => saqartvelo [2] => didi-britaneti [3] => tereza-mei ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => saqartvelo [2] => didi-britaneti [3] => tereza-mei ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190668) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3119,333,8656,505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190216 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-24 08:26:41 [post_date_gmt] => 2017-11-24 04:26:41 [post_content] => 20 მიზანი 2020 წლისთვის - დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეხუთე სამიტი გაიმართება. სამიტი თბილისის დროით 12 საათზე გაიხსნება. მას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები და პროგრამის მონაწილე ექვსი ქვეყნის – საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ბელარუსის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მთავრობის წევრები დაესწრებიან. ღონისძიებაზე გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით მიმართავს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამიტის პლენარული სხდომის მონაწილეებს და საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სამიტზე განიხილება, როგორც „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმებისა და პროგრამების იმპლემენტაციის პროცესი, რომელიც, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალისხმევით, წარმატებით განხორციელდა, ასევე – აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯები. სამიტზე პრიორიტეტულად დასახელებულია ოთხი საკითხი: ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი მმართველობა, ძლიერი კავშირები და საზოგადოება. ამ პრიორიტეტების მიხედვით, განსაზღვრულია 20 ამოცანა, რომელთა შესრულებაც პარტნიორებს 2020 წლამდე მიზნად აქვთ დასახული. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. გიორგი კვირიკაშვილი სამიტამდე ერთი დღით ადრე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. "ქალაქში გადაადგილება უსაფრთხოა," - ეს განცხადება საქართველოს პრემიერმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებთან გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილი სპეცოპერაციისას გარდაცვლილი სპეცრაზმელის ოჯახს და საქართველოს სამძიმარს უცხადებს. მან ასევე მადლობა გადაუხადა დღევანდელი სპეცოპერაციის მონაწილეებს. გიორგი კვირიკაშვილმა, სუს-ის ხელმძღვანელთან ერთად, დაჭრილი სპეცრაზმელები მოინახულა, რომლებიც ამ დროისთვის საავადმყოფოში იმყოფებიან. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოსთვის 75 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების Javelin-ის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების მიწოდებას მხარი დაუჭირა. ამის შესახებ ინფორმაციას აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვითი თანამშრომლობის და უსაფრთხოების სამმართველო ავრცელებს. უწყების საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გამოთქვა სურვილი, შეეძინა ამ კომპლექსების 410 რაკეტა, სამიზნე და გამშვები მოწყობილობის 72 ბლოკი, 10 სასწავლო კომპლექსი და მათთვის 70 ჭურვი. გარდა ამისა, ამერიკელი სამხედროები ამ ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების ტექნიკურ მომსახურებას და ტრანსპორტირებას განახორციელებენ. „საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების ხარჯზე იარაღის ეს მიწოდება აშშ-ის საგარეო პოლიტიკასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას გააძლიერებს. შეიარაღების გაყიდვა რეგიონში არსებულ ძალების სამხედრო ბალანსს არ შეცვლის," - ნათქვამია განცხადებაში. 20 მიზანი 2020 წლისთვის - დღეს ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეხუთე სამიტი გაიმართება. სამიტი თბილისის დროით 12 საათზე გაიხსნება. მას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები და პროგრამის მონაწილე ექვსი ქვეყნის – საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ბელარუსის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მთავრობის წევრები დაესწრებიან. ღონისძიებაზე გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით მიმართავს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" სამიტის პლენარული სხდომის მონაწილეებს და საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სამიტზე განიხილება, როგორც „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმებისა და პროგრამების იმპლემენტაციის პროცესი, რომელიც, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალისხმევით, წარმატებით განხორციელდა, ასევე – აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯები. სამიტზე პრიორიტეტულად დასახელებულია ოთხი საკითხი: ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი მმართველობა, ძლიერი კავშირები და საზოგადოება. ამ პრიორიტეტების მიხედვით, განსაზღვრულია 20 ამოცანა, რომელთა შესრულებაც პარტნიორებს 2020 წლამდე მიზნად აქვთ დასახული. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. გიორგი კვირიკაშვილი სამიტამდე ერთი დღით ადრე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. 