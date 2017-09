გვანცა დარასელია 28-ე დაბადების დღეს ახალი იმიჯით შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161250 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161250 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5260 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161250) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5260) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128578 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-08 13:43:14 [post_date_gmt] => 2017-05-08 09:43:14 [post_content] => გვანცა დარასელიამ ახლახან მეორე შვილი გააჩინა. ლილე რამდენიმე დღის წინ მონათლეს, ბედნიერმა დედიკომ ახლად შეძენილი გოგონას ფოტოებიც გამოაქვეყნა და მილოცვებიც მიიღო. მშობიარობის შემდეგ რამდენიმე თვე ტელეწამყვანმა შინ გაატარა. ფეხმძიმობის ცხრა თვის განმავლობაში ყოფილი მოდელი შესანიშნავ ფორმაში იყო. როგორც ჩანს, მალევე დაიბრუნა სხეულის ფორმები, რადგან ახლახან გამოქვეყნებულ ფოტოში მშვენივრად გამოიყურება. ფოტო „რუსთავი 2“-ის გადაცემა „შუა დღის“ სტუდიაში გადაღებული. გვანცა ტელევიზიისგან ისვენებდა და პატარას უვლიდა, დღეს კი სამსახურში გავიდა და პირველი ეთერიც ჰქონდა პაუზის შემდეგ. „მე დავბრუნდი“ - დააწერა ფოტოს ტელეწამყვანმა. გვანცა დარასელიასა და ვახო მჭედლიძეს მცირე ხნის წინ მეორე შვილი შეეძინათ, გოგონას ლილე დაარქვეს. პატარა დღეს მონათლეს და ბედნიერმა დედამ ახლად დაბადებული გოგონას ფოტოებიც გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში. ამ ხნის განმავლობაში გვანცა შინ იყო, პატარას უვლიდა და ფორმაში დგებოდა. ახლახან ის ტელევიზიას დაუბრუნდა. ტელეკომპანია „მიუზიკბოქსს" ოჯახური ცხოვრების შესახებ ინტერვიუ მისცა ტელეწამყვან გვანცა დარასელიას მეუღლემ, ვახო მჭედლიძემ. შეგახსენებთ, რომ ვახოსა და გვანცას ახლახან მეორე შვილი შეეძინათ, გოგონა, რომელსაც ლილე დაარქვეს. პირველი - ბიჭია, ერეკლე. ვახო მჭედლიძე: ლილე ჯერ პატარაა, ერთი თვისაა, ერთი სული მაქვს, როდის შევიგრძნობ იმას, რასაც მთელი ჩემი სამეგობრო ამბობს, რომ გოგო შვილი სულ სხვაა. ჯერ ვერ ვიგრძენი, ცოტა დრო გავიდა. შეძლებისდაგვარად ვეხმარები, მაგრამ გვანცა უფრო ჩართულია ბავშვის მოვლაში. გვანცა ძალიან მზრუნველი დედაა და ვამაყობ, რომ ასეთი მეუღლე მყავს. ლილეს სახელი გვანცამ შეურჩია, ისევე, როგორც ერეკლეს. გვანცას გადაწყვეტილებებს მე ყოველთვის პატივს ვცემ (იღიმის). ერეკლე დიდი ხანი ელოდებოდა დაიკოს, გაჩენისთანავე ავიყვანე და იმ წამიდან, სადაც ნახულობს, სულ კოცნის. ოჯახი უფრო შეივსო, თუ ვზრუნავდით ერთ შვილზე, ახლა ორზე ვზრუნავთ. პირველი ორი კვირა გამიჭირდა ამ თემაზე გადართვა, ვერ წარმომედგინა ორი შვილი. ცოტა დროის გასვლის შემდეგ გრძნობ, რამხელა პასუხისმგებლობაა ორი შვილი... 