ინგა მამუჩიშვილი: რა სიმპტომებით ვლინდება ცრუ კრუპი და რა გადაუდებელი დახმარების გაწევაა საჭირო ამ დროს

ფიქრია კამილაძე: ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია ორსულობის მიმდინარეობისას ძალიან საშიშია. მნიშვნელობა აქვს, თუ რომელ ტრიმესტერში ხდება ვირუსით დაინფიცირება და კონკრეტულად რა ინფექციებზეა საუბარი. ყველაზე საშიშია ორსულობის პირველი ტრიმესტრი, იმიტომ, რომ ნაყოფი ამ დროს დაუცველია. ნაყოფი იმავე მედიკამენტს იღებს, რასაც დედა, რადგან არ არის პლაცენტა, რომელიც მას დაიცავს. ამიტომ პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით უნდა მოვერიდოთ ვირუსული გრიპის საწინააღმდეგო მედიკამენტების დანიშვნას. გრიპი იწვევს ისეთ გართულებებს, როგორიც არის სპონტანური აბორტი, ნაყოფის განვითარების ანომალიები, ნერვული ღეროს დაავადება და გულის მანკები, დიდ ვადებზე კი გრიპს შეუძლია ნაადრევი მშობიარობისა და მკვდრადშობადობის გამოწვევა. ორსულებში ვირუსული გრიპი სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. როგორც წესი, სეზონური ვირუსი იწყება მაღალი ტემპერატურით - 38.5 და მეტი. გარდა სიცხისა, არის ხველა, ცხვირის გაჭედვა, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, ოფლიანობა და ა.შ. ვირუსული გრიპის დიაგნოზი ისმევა მხოლოდ მაშინ, თუკი არის მაღალი ტემპერატურა და რომელიმე ნიშანი ზემოთ ჩამოთვლილთაგან. გრიპის მიმდინარეობა ორსულებში განსაკუთრებით მძიმეა, რადგან მათი იმუნიტეტი დაქვეითებულია და ხშირად ესა თუ ის დაავადება, სწორედ ორსულობისას ვლინდება. მეორე-მესამე ტრიმესტრში, როდესაც საშვილოსნო აწვება ფილტვებს, მცირდება ფილტვის ვენტილაცია. ეს გარკვეულწილად განაპირობებს გრიპით ხშირად ავადობას, ორსულები ჰოსპიტალში ოთხჯერ უფრო ხშირად ხვდებიან, ვიდრე დანარჩენები. ორსულმა პირველი სიმპტომისთანავე უნდა მიმართოს ექიმს. ამბობენ, რომ მაღალი ტემპერატურა პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით საშიშია და რა გამოსავალი არსებობს მაშინ, როდესაც ორსულს გრიპი შეხვდება? პირველ რიგში, უნდა ჩატარდეს პრევენციული ღონისძიებები, რომ ორსული გრიპით არ დაავადდეს. საუბარია ნიღბით სიარულზე, ოთახის ხშირ ვენტილაციაზე, ხელის ხშირად დაბანაზე და ა.შ. თუ ვირუსი ორსულს მაინც შეხვდა და აქვს 38.5 ტემპერატურა, შეიძლება პარაცეტამოლოს ჯგუფის პრეპარატების მიღება, მათ შორის ტკივილის გასაყუჩებლადაც. თქვენი დაკვირვებით, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ აქვს ეფექტი ორსულობისას? ეს არის იდეალური ვარიანტი, როდესაც ქალი დაორსულობამდე აიცრება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით. აცრა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გრიპის ვაქცინით, არამედ საუბარია წითურა, წითელა, ჩუტყვავილა, ყბაყურას აცრებზეც, რადგან ამ ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული რისკი ძალიან მაღალია. ათიდან რვა პაციენტს, რომელსაც ახსოვდა, რომ ბავშვობაში აცრილი იყო, გაირკვა, რომ არ ჰქონია ეს აცრები გაკეთებული. კიდევ ერთი შემაწუხებელი სიმპტომი არის ხველა, რამდენად საშიშია ის ნაყოფისთვის? ხველა, როგორც გრიპის ერთ-ერთი სიმპტომი, ცხელებასთან ერთად, რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, იწვევს მუცლის წინა ფარის გაღიზიანებას, საშვილოსნოს კუნთის დაჭიმულობას და ა.შ. შეიძლება გახდეს ორსულობის ცუდი გამოსავლის მიზეზი. რა ხდება ორსულობის მეორე ტრიმესტრში და რატომ არის პირველ ტრიმესტრში უფრო საშიში გრიპის ვირუსი? პირველ ტრიმესტრში არ გვაქვს დამცავი ბარიერი, პლაცენტა. ამ პერიოდში კი ხდება ნაყოფის ორგანოებისა და სისტემების ჩამოყალიბება და სწორედ ამიტომაა განსაკუთრებით მოსაფრთხილებელი პირველი ტრიმესტრი. რა რეკომენდაციებს მისცემდით ორსულებს, როგორ დაიცვან თავი გრიპის ვირუსისგან? ძალიან რთულია რეკომენდაციების მიცემა - პირველ ტრიმესტრში ვერ ურჩევ ორსულს, სახლში იჯდეს, რადგან შეიძლება, სამსახური დაკარგოს. თუ არის იმის საშუალება, რომ პირველი სამი თვის განმავლობაში, მედიკამენტებისგან თავი შეიკავოს, არ იაროს საზოგადობრივი თავშეყრის ადგილებში, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა... რა დროს ინიშნება და რამდენად ეფექტურია მულტივიტამინები ორსულობისას? ძალიან დიდი ხანია, ჩვენს კლინიკაში პოლივიტამინებს აღარ ვიყენებთ. არ არსებობს მედიკამენტი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტი. წარმოიდგინეთ, როდესაც რამდენიმე ვიტამინი ერთად არის თავმოყრილი, რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს ორგანიზმზე, როდესაც არსებობს მისი ალტერნატივა - სწორი კვება. თქვენ კვებას შეეხეთ, რატომ არის ორსულობისას სწორი კვება ასეთი მნიშვნელოვანი? ორსულობის ნორმალურად მიმდინარეობის 80% სწორ კვებაზეა დამოკიდებული. პაციენტთან საუბარს სწორი კვების რეჟიმით ვიწყებთ, მნიშვნელოვანია ცილოვანი საკვები, თევზი, ძროხის, ხბოს ხორცი, რძის პროდუქტები, სეზონური ხილი, ბოსტნეული შეუზღუდავი რაოდენობით. ორსულმა თავი უნდა შეიკავოს მჟავე, მწარე პროდუქტებისგან, ძეხვეულობისგან, სოსისებისგან, გაზიანი სასმელისგან, აუცილებელია დღის განმავლობაში ორი ლიტრი წყლის მიღება. ორსულებს ხშირად უნდებათ ტკბილეული, რატომ არის საშიში ტკბილი პროდუქტი? საშიშია იმიტომ, რომ დედა წონაში იმატებს, დასაშვებია 12-13 კილოს, მაქსიმუმ 15 კილოგრამის მომატება. ნაყოფი იზრდება დიდი, შეიძლება ჩამოყალიბდეს გესტაციური დიაბეტი, გლუკოზისადმი ტოლერანტობა, დიდი ნაყოფის მშობიარობისას იზრდება ტრავმის რისკი, საშვილოსნოს შეკუმშვა უფრო პრობლემურია და ა.შ. პირველ ვიზიტზე იკრიბება პაციენტის ანამნეზი, მისი მემკვიდრეობის გათვალისწინებით და ა.შ. ორსულს ვაძლევთ რჩევებს, რა არ შეიძლება, მაგალითად, ტკბილი ხილი: ბანანი, კარალიოკი, ლეღვი, თუთა, ყურძენი. 15 კილოზე მეტის ტარება ხერხემლის დიდ დატვირთვას განაპირობებს, იწყება ქვემო კიდურებზე ზეწოლის სინდრომი, რამაც შეიძლება ვარიკოზული ვენების გაფართოება განაპირობოს, ვითარდება შეშუპება და ა.შ. ორსულმა დღეში რამდენჯერმე უნდა მიირთვას, მცირე ულუფებით და 19:00 საათის შემდეგ მაქსიმალურად ეცადოს, რომ საკვები აღარ მიიღოს. შეიძლება თუ არა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ჩატარება ორსულობისას? იდეალურია, თუკი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას ქალი დაორსულებამდე გაიკეთებს, თუმცა, თუკი ვერ მოასწრებს, მეორე-მესამე ტრიმესტრში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება შესაძლებელია და აუცილებელიც კია. გრიპის ვაქცინით გამოწვეული სარგებელი უფრო მეტია ორსულობისას. ყოველთვის სიფრთხილით ვეკიდებით პირველ ტრიმეტრს, არ არსებობს მედიკამენტი, რომლის დანიშვნის დროსაც ფიქრი არ გვიწევს, გამონაკლისი მხოლოდ ფოლიუმის მჟავაა. მოწოდებულია, ჩაუტარდეს ვაქცინაცია ორსულებს, რომლებიც მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან, თუნდაც პირველ ტრიმესტრში. რისკჯგუფში კი მოაზრებიან ის პაციენტები, რომლებსაც აწუხებთ გულ-სისხლ-ძარღვთა პათოლოგიები, თირკმლის ქრონიკული დაავადება, ღვიძლის პრობლემები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი და ა.შ. რას უნდა მივაქციოთ ორსულობისას ყურადღება და რა დროს არ უნდა გადავდოთ სპეციალისტთან ვიზიტი? არ არსებობს ორსულისთვის უმნიშვნელო სიმპტომი. თითქოს უმნიშვნელო ხველისას, უმნიშვნელო სურდოს დროს, ორსული მაშინვე უნდა მივიდეს ექიმთან. რაც უფრო გვიან მივა ორსული სპეციალისტთან, მისი მკურნალობა უფრო რთულია...გრიპის ვირუსის დროს ერთ-ერთი სიმპტომი არის ტაქიკარდია, ეს კი შეიძლება იყოს ფილტვის ებოლიისას, ან კუჭის არეში ტკივილი, შეიძლება პრეეკლამფსიას ახლდეს... ამიტომ, ყველა უმნიშვნელო ცვლილებისას, ორსულის ექიმთან ვიზიტი აუცილებელია. ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს ორსულობისას ანტიბიოტიკების მიღებასთან დაკავშირებით, რამდენად საშიშია ის? გაცილებით საშიშია ვირუსული ინფექცია და მისით გამოწვეული გართულებები. როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა დაინიშნოს ანტიბიოტიკი. მედიკამენტის მიერ გამოწვეულმა სარგებელმა მისი მავნებლობის ხარისხს უნდა აჯობოს. ამბობს მიხაელ ლენცე. პროფესორის ვიზიტზე ვრცლად ისაუბრა გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკიას გენერალურმა დირექტორმა, ლია ძიძიგურმაც: „მიხაელ ლენცე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში 2013 წლიდან მოღვაწეობს და ყოველ წელს 6 თვის განმავლობაში საქართველოში იმყოფება. ის გერმანიის სამთავრობო პროგრამის DAAD-ის ეგიდითაა ჩამოსული და ევროპის გასტროენტეროლოგთა, ჰემოტოლოგთა და ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი გახლავთ. ისაა ბონის უნივერსიტეტის პროფესორი და საერთოდ, მსოფლიოში აღიარებული პედიატრი-გასტროენტეროლოგი. აგერ უკვე 5 წელია, ვთანამშრომლობთ და მინდა გითხრათ, რომ ის ძალიან თავმდაბალი ადამიანი და ნამდვილი პროფესიონალია. იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას ყველა მძიმე პაციენტის მკურნალობის პროცესში. სვამს გასტროენტეროლოგიური ნოზოლოგიების დიაგნოზს, ესაა ცელიაკი, მუკოვისციდოზი, ვილსონის დაავადება, კრონის დაავადება. მართალია, ეს დაავადებები საქართველოში იშვიათია, მაგრამ რატომღაც ამ ბოლო წლებში იმატა დიაგნოსტიკამ მუკოვისციდოზზე და ცელიაკიაზე. ის თანამშრომლობს ბონის საუნივერსიტეტო კლინიკასთან, გვაკავშირებს იქაურ პროფესორებთან და აქტიურად მონაწილეობს გასვლით პროფილაქტიკურ ღონისძიებებში, რომლებიც რეგიონებში ტარდება“ გაირკვა, რომ საქართველოზე და ქართველ პაციენტებზე შეყვარებული ექიმის ქველმოქმედება პაციენტებთან ურთიერთობას სცდება. ორი წლის წინ პროფესორმა მილიონიანი საქველმოქმედო აქცია ჩაატარა და ჟვანიას კლინიკას ფიბრობრონქოსკოპები, ენდოსკოპები, მონიტორები და ფიბროგასტროსკოპები საჩუქრად გადასცა. პროფესორი საქართველოში გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის ფარგლებში იმყოფება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიხაელ ლენცე ყოველ წელს, 6 თვის განმავლობაში ჟვანიას კლინიკაში პატარა პაციენტებს მიიღებს და ასევე ქართველ ექიმებს მძიმე დიაგნოზის მქონე ბავშვების მკურნალობის პროცესში დაეხმარება. ნაადრევი მშობიარობა და მისი შედეგი, დღენაკლული ახალშობილი, დღევანდელ მსოფლიოში ძალიან რთული ტიპის პატარაა, რომლის გამოზრდაც ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ნაადრევი მშობიარობის მხოლოდ ერთი მიზეზი არ არსებობს და არც ის ვიცით, როგორ ავიცილოთ თავიდან. არის ფაქტორთა ერთობლიობა, მაგალითად, რისკ ჯგუფში შედიან: ძალიან ახალგაზრდა დედები, ან 35 წელს ზემოთ დედები, მრავალნაყოფიანი ორსულობა, დაბალი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, როდესაც დედები ვერ ახერხებენ ანტენატალურ მეთვალყურეობას, მაღალი წნევა არა მხოლოდ ორსულობის პერიოდში, არამედ მანამდეც, ქრონიკული დაავადებები და ინფექციები, რომლებიც შეიძლება სრულიად არ იყოს ხილული. ზოგჯერ, გარკვეული მდგომარეობების დროს ხელოვნურად უწევთ ორსულობის შეწყვეტა და ჩნდება დღენაკლული ახალშობილი. დღენაკლულობაა ყველაფერი, რაც არის 37 კვირამდე. ახალშობილი, რომელიც 32 კვირამდე იბადება, არის ძალზედ დღენაკლული ახალშობილი, ხოლო მაშინ, როდესაც პატარა 28 კვირის ქვემოთ იბადება, ესტრემალურ დღენაკლულობასთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა სხვადასხვა ვადაზე დაბადებული ახალშობილები სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე დგანან, აქ საუბარია სიმწიფის ხარისხზეც, რამდენად ახლოს არის ის სიმწიფესთან და რამდენად შეძლებს იმ გარემოში გადარჩენას, რასაც ჩვენ ხელოვნურად ვუქმნით. https://www.youtube.com/watch?v=quQF9aNPFtU რა პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს ახალშობილი, რომ ის სახლში გაიწეროს? თუნდაც 36 კვირის ახალშობილი, რომელიც შეიძლება 2 400 გრამს იწონიდეს, არის დღენაკლული ბავშვი, მაგრამ შეიძლება სრულიად აკმაყოფილებდეს ყველა კრიტერიუმს და გაიწეროს სახლში. პირველ რიგში, პატარას არ უნდა ჰქონდეს არანაირი რისკ ფაქტორი. არის შემთხვევები, როდესაც დედას დიაბეტი აქვს, ამ დროს ბავშვი ნორმალური წონის არის, შეუძლია შეინარჩუნოს სხეულის ტემპერატურა, შეუძლია იკვებოს ძუძუთი, არ აქვს სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები და ა.შ. თუმცა, მას მაინც სჭირდება გარკვეული მონიტორინგი, მაგალითად გაკონტროლდეს გლუკოზის მაჩვენებელი. 35-36 კვირის გესტაციის ვადაზე დაბადებული ბავშვები, რომლებიც მოგვიანებითი პერიოდის დღენაკლულ ახალშობილებად მიიჩნევიან და თითქოს მზად არიან საშვილოსნოს გარეთ ადეკვატური ზრდა-განვითარება შეძლონ, ეს ბავშვები მაინც მიეკუთვნებიან გარკვეულ რიკსის ჯგუფს და აქვთ წონასთან, სიყვითლესთან, წოვა-ყლაპვის კოორდინაციისთან, თერმოლაბილურობასთან დაკავშირებული პრობლემები და აპნოეს ეპიზოდები. ეს მაჩვენებლები მათთან უფრო მაღალია, ვიდრე დროულ ახალშობილებთან. ყველა ასეთ პატარასთან უნდა მოხდეს ამ ფაქტორების გათვალისწინება და პედიატრთან ვიზიტი რაც შეიძლება მალე. აშშ-ში ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვთ, გაწერისას ყოველთვის იცის იმ ექიმმა რომელიც წერს, ვინ იქნება ბავშვის პედიატრი და როდის ნახავს მას. ყოფილა ჩვენთან შემთხვევები, როდესაც სამშობიაროდან გაწერისას, პირველივე კვირის ბოლოს ბავშვები ჩვენთან შემოსულან, და პირველი ჩივილი არის ის, რომ ბავშვი ვერ ინარჩუნებს ტემპერატურას, მივარდნილია, ვერ წოვს და ა.შ. და მიზეზი სწორედ დღენაკლულობაა. ეს ბავშვები მალე ეწერებიან ბინაზე ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტიდან, რადგან მათ საბედნიეროდ აგრესიული ჩარევა არ სჭირდებათ. რა უპირატესობა აქვს ძუძუთი კვებას როგორც დღენაკლული ახალშობილების, ისე დროულ ვადაზე დაბადებულ ბავშვებში? მიუხედავად იმისა, რომ არაერთ ნეონატოლოგსა და პედიატრს უსაუბრია ამ თემაზე, მე მგონია, რომ რამდენჯერაც მოგვეცემა საშუალება, იმდენჯერ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ გაიზარდოს იმ დედების რაოდენობა, რომლებიც პატარებს ძუძუთი კვებავენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც გადმოყავთ სამშობიარო სახლიდან ჩემს დეპარტამენტში ახალშობილი და დედა, რომელიც მოდის ჩვენთან, ამბობს რომ რძე აღარ აქვს ან უთხრეს, რომ რძე გაეშრო. უამრავი სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დამყარებული ინფორმაცია არსებობს იმის შესახებ, რომ ძუძუთი გაზრდილ ბავშვებში გაცილებით ნაკლებია ავადობის მაჩვენებლი, ალერგიის მაჩვენებელი, მაღალია ინტელქტუალური კოეფიციენტი, განსაკუთრებით დღენაკლულ ახალშობილებში ნაკლებია ნაწლავის ანთებითი გართულებები. https://www.youtube.com/watch?v=0iXaHZz-Mnc წვეთ-წვეთობით, მილილიტრობით ვაძლევთ ახალშობილს ამ უნიკალურ საკვებს. თუკი აქვს დედას საშუალება, საოცარი საკვებით გაზარდოს შთამომავლობა, ამაზე უარის თქმა დანაშაულია. არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი იმ მდგომარეობებისა, როდესაც დედას არ შეუძლია პატარას რძე მისცეს. ზოგიერთი დაავადება უკუჩვენებაა ამ დროს, ასევე ზოგიერთი მედიკამენტი გადადის რძეში და რისკია ხოლმე ამ დროს ძუძუთი კვება. შევხედოთ სხვა კუთხითაც - არ სჭირდება ყიდვა, გათბობა, გამზადება, მაღაზიაში წასვლა. ეს არის საუკეთესო შემადგენლობის მზა საკვები. უცხოეთში გაცილებით მაღალია იმ დედების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც პატარებს ძუძუთი კვებავენ. საქართველოში ძალიან პოპულარულია ფრაზა სამ თვემდე ვაჭამე რძე, არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს ლეგენდა. მანამდე, სანამ ჭამს ბავშვი, წლის განმავლობაში, ამაზე კარგს ის არაფერს არ მიიღებს. 6 თვემდე, ექსკლუზიურად მხოლოდ ძუძუთი კვებაზეც შეიძლება იყოს ბავშვი და ეს დაიცავს დედა–შვილს ბევრი პრობლემისგან. მე არ ვამბობ, რომ ხელოვნური ნარევი ცუდია, ის საოცარი რამ არის, რადგან შევძელით უამრავი ახალშობილი გამოგვეზარდა, მაგრამ არაფერი არ უახლოვდება დედის რძეს. თქვენს დეპარტამენტში მხოლოდ დღენაკლული ბავშვები არ ხვდებიან, რა გართულებებითა და ჩივილებით მოჰყვათ თქვენთან პატარები? ჩვენს დეპარტამენტში თავს იყრიან როგორც დედაქალაქის, ისე ქვეყნის მასშტაბით მძიმე ახალშობილები და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ დღენაკლული ბავშვები. ჩვენთან ხვდებიან პატარები თანდაყოლი და შეძენილი პათოლოგიებით. მინდა ავღნიშნო, 2015 წელს ჩვენს კლინიკაში ძალიან კარგი კარდიოქირურგიული განყოფილება გაიხსნა. ხვდებიან ბავშვები, რომელებსაც აქვთ განუვითარებელი საყლაპავის მილი, რომელიც არ უერთდება კუჭს, ბავშვები, რომელბსაც არ აქვთ განვითარებული დიაფრაგმა, ანუ მათი გულმკერდი და მუცლის ღრუ არ არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი, ბავშვები რომლებსაც თავის ტვინის განვითარების მანკები აქვთ, ბავშვები მრავლობითი სტიგმებით, ბავშვები გენეტიკური პათოლოგიებით - ყველა ეს პატარა თავს იყრის ჩვენს დეპარტამენტში. სანამ თქვენთან მოვიდოდი, შემოიყვანეს პატარა თანდაყოლი ნაწლავური ანომალიით და დაინიშნა ოპერაცია, ის 24 საათისაც არ არის. ერთი წუთით რომ დაფიქრდეთ, ეს პატარა, უსუსრი ორგანიზმი რა ძლიერია და რამდენს უძლებს, ეს წარმოუდგენელია. ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, როდესაც მრავალკვირიანი, ზოგჯერ მრავალთვიანი მკურნალობის შემდეგ ჯანმრთელად ეწერება და ერთი, ან ორი წლის შემდეგ ის თავად შემოდის განყოფილებაში, ვერ აგიხნით ეს რა გრძნობაა. თუ რამე გვაძლევს იმის ძალას, რომ მეორე დღეს ეს რთული საქმე გავაგრძელოთ, სწორედ ეს არის. ჩვენ გვაქვს შეხება იმ მდგომარეობებთან, რომელთა მორჩენაც სამწუხაროდ არ შეგვიძლია და ვხვდებით იმ პატარებს, რომლებსაც ვერ ვეხმარებით. მე თუ რამე მახსოვს, მახსოვს ყველა ჩემი პაციენტი, ვისაც ვერ დავეხმარე, იყო ძალიან მძიმე გართულება, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მანკები და ა.შ. ეს დიდი ტრაგედიაა და ამ პაციენტებთან ერთად ჩემი ნაწილიც ქრება და მიყვება. ამის შემდეგ, რომ ისევ ადგე და გააგრძელო შენი საქმე, ისევ იბრძოლო, დაამარცხო დაავადება და გაიმარჯვო, სწორედ ეს პატარები გვაძლებინებენ, რომლებიც ერთ შვენიერ დღეს შემოაბიჯებენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი, რომელმაც რამდენიმე ოპერაცია გაიკეთა, ყველგან უდგას ზონდები, მილები, კათეტერები და ის ამას არა თუ უძლებს, არამედ მოდის სრულიად გამოჯანმრთელებული, ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს და ამისთვის ბევრი რამე ღირს ცხოვრებაში. იაშვილის კლინიკას აქვს იმის ფუფუნება, რომ გვყავს ძალიან ბევრი კარგი სპეციალისტი ერთ ჭერქვეშ თავმოყრილი. ჩვენ ერთადერთი კლინიკა ვართ, რომელიც ყველა სირთულის პაციენტს იღებს, რა თქმა უნდა ყოველთვის არ ვართ გამარჯვებულები და მსოფლიოში ვერც ერთი ქვეყანა ვერ დაიკვხნის, რომ მხოლოდ საუკეთესო შედეგები აქვს. მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ უამრავი პატარა გადაგვირჩენია იმ ექიმების, მედდების დახმარებით, რომლებიც ერთ გუნდში ვართ. მხოლოდ გუნდური მუშაობით ვიღებთ იმ შედეგს, რასაც ვიღებთ. ოთხი წელი ხდება, რაც ამ ქვეყანაში დავბრუნდი და მაქვს ფუფუნება ვმართო ასეთი სირთულის ბავშვები მხოლოდ ამ ადამიანების დახმარებით. ბევრი სასწაულებრივი ისტორია უკავშირდება თქვენს დეპარტამენტს... ვერ ვიტყვი, რომ ერთადერთი ცენტრი ვართ, სადაც 750 გრამიანი ბავშვი გადავარჩინეთ. რამდენიმე წლის წინ ეს საქართველოში წარმოუდგენელი იყო, რაც უფრო წინ წავიდა დარგი და რაც უფრო მეტი ცოდნა დაგროვდა ამ კუთხით, ეს შედეგებშიც აისახა. საზოგადოებამ გაიგო 600 გრამიანი პატარას ამბავი. მის დედიკოს მძიმე პრეეკლამსია ჰქონდა და 30 კვირაზე შეწყვიტეს ორსულობა, ნაყოფი კი წარმოუდგენლად მცირე ზომის იყო, უკიდურესად იყო ჩამორჩენილი ზრდა განვითარებაში. შედარებით განვითარებული იყო ტვინი და ფილტვი. ეს ფაქტი ჩვენთვის იმიტომ იყო ემოციური, რომ არ იცით რა სირთულეები გადავიტანეთ ყველამ ერთად და პირველ რიგში პატარამ, რომ მას თუნდაც საკვების მიღება შეძლებოდა. ინტრავენურ კვებაზე იყო ხაგრძლივად და როდესაც ის დღე დადგა, როდესაც ორ კილოგრამს გადააჭარბა და მზად იყო, რომ სახლში წასულიყო... ეს საოცარი დღე იყო... ძალიან გმირულად იტანდა მისი დედიკოც ჩვენგან ყველანაირ ინფორმაციას. როდესაც ის ისევ ვნახე, ვერ აგიწერთ ამ შეგრძნებას. იყო კიდევ ერთი, 750 გრამიანი ახალშობილი. მას დედიკო დიდი ხანი ელოდებოდა, ეს მოლოდინი ნაადრევი მშობიარობით დასრულდა და ეს მისთვის ძალიან დიდი სტრესი და ტკივილი იყო. ყველა ბავშვს ზოგჯერ ერთნაირად უკეთებ ყველაფერს, ზოგიერთი მათგანი სრულად გამოჯანმრთელდება, ზოგიერთი კი არა... რა რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვილების მშობლებს? მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვს ჩატარებული ჰქონდეს ყველა ის აუცილებელი კვლვევა, რაც წინასწარ ადგენს ამა თუ იმ პრობლემას. ის ახალშობილები, რომლებიც ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტიდან ეწერებიან და არ აქვთ ჩატარებული სმენის სკრინგი, აუცილებლად უნდა ჩაატარონ, რადგან შემდგომი ნორმალური ფსიქომოტორული განვითარებისთვის და მეტყველების განვითარებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვები, რომლებიც დღენაკლულები არიან, დღენაკლულთა რეტინოპათიის რისკის წინაშე არიან, ანუ მათი მხედველობა დიდი რისკის ქვეშ დგას, მათ სჭირდებათ მეთვალყურეობა. ბავშვები, რომელებიც გადიან ბინაზე, ჩემი რეკომენდაციაა, კვებოს ის ბუნებრივად დედამ, თუმცა თუ ის ვერ ახერხებს ამას, ხელოვნური ნარევი სპეციალისტმა შეურჩიოს. როდესაც ახალშობილია ოჯახში, არაფრით არ შეიძლება, რომ იქ ვინმე ეწეოდეს, ეს განსაკუთრებით მავნებელია ახალშობილისთვის. აივანზე თუ მოწევთ, არაფერს არ ცვლის ეს, რადგან სამოსი გაჟღენთილი გაქვთ თამბაქოს სუნით. თუკი პატარს გაზები აქვს, ნუ აწვალებთ მის უკანა ტანს თერმომეტრებით, გაზგამყვანი მილებით... უნდა იცოდეთ, სწორად როგორ დაიჭიროთ ბოთლი, ბავშვი, რა ტემპერატურაში უნდა გაიყვანოთ ბავშვი ჰაერზე, აუცილებელი რეკომენდაციაა D ვიტამის მოხმარება. ჩემი თხოვნა იქნება, მეზობლის, ნათეასავის რჩევით ნუ მისცემთ ბავშვს მედიკამენტს, ან საკვებს, გაიარეთ კონსულტაცია პედიატრთან. ფიქრია კამილაძე: ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია ორსულობის მიმდინარეობისას ძალიან საშიშია. მნიშვნელობა აქვს, თუ რომელ ტრიმესტერში ხდება ვირუსით დაინფიცირება და კონკრეტულად რა ინფექციებზეა საუბარი. ყველაზე საშიშია ორსულობის პირველი ტრიმესტრი, იმიტომ, რომ ნაყოფი ამ დროს დაუცველია. ნაყოფი იმავე მედიკამენტს იღებს, რასაც დედა, რადგან არ არის პლაცენტა, რომელიც მას დაიცავს. ამიტომ პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით უნდა მოვერიდოთ ვირუსული გრიპის საწინააღმდეგო მედიკამენტების დანიშვნას. გრიპი იწვევს ისეთ გართულებებს, როგორიც არის სპონტანური აბორტი, ნაყოფის განვითარების ანომალიები, ნერვული ღეროს დაავადება და გულის მანკები, დიდ ვადებზე კი გრიპს შეუძლია ნაადრევი მშობიარობისა და მკვდრადშობადობის გამოწვევა. ორსულებში ვირუსული გრიპი სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. როგორც წესი, სეზონური ვირუსი იწყება მაღალი ტემპერატურით - 38.5 და მეტი. გარდა სიცხისა, არის ხველა, ცხვირის გაჭედვა, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, ოფლიანობა და ა.შ. ვირუსული გრიპის დიაგნოზი ისმევა მხოლოდ მაშინ, თუკი არის მაღალი ტემპერატურა და რომელიმე ნიშანი ზემოთ ჩამოთვლილთაგან. გრიპის მიმდინარეობა ორსულებში განსაკუთრებით მძიმეა, რადგან მათი იმუნიტეტი დაქვეითებულია და ხშირად ესა თუ ის დაავადება, სწორედ ორსულობისას ვლინდება. მეორე-მესამე ტრიმესტრში, როდესაც საშვილოსნო აწვება ფილტვებს, მცირდება ფილტვის ვენტილაცია. ეს გარკვეულწილად განაპირობებს გრიპით ხშირად ავადობას, ორსულები ჰოსპიტალში ოთხჯერ უფრო ხშირად ხვდებიან, ვიდრე დანარჩენები. ორსულმა პირველი სიმპტომისთანავე უნდა მიმართოს ექიმს. ამბობენ, რომ მაღალი ტემპერატურა პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით საშიშია და რა გამოსავალი არსებობს მაშინ, როდესაც ორსულს გრიპი შეხვდება? პირველ რიგში, უნდა ჩატარდეს პრევენციული ღონისძიებები, რომ ორსული გრიპით არ დაავადდეს. საუბარია ნიღბით სიარულზე, ოთახის ხშირ ვენტილაციაზე, ხელის ხშირად დაბანაზე და ა.შ. თუ ვირუსი ორსულს მაინც შეხვდა და აქვს 38.5 ტემპერატურა, შეიძლება პარაცეტამოლოს ჯგუფის პრეპარატების მიღება, მათ შორის ტკივილის გასაყუჩებლადაც. თქვენი დაკვირვებით, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ აქვს ეფექტი ორსულობისას? ეს არის იდეალური ვარიანტი, როდესაც ქალი დაორსულობამდე აიცრება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით. აცრა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გრიპის ვაქცინით, არამედ საუბარია წითურა, წითელა, ჩუტყვავილა, ყბაყურას აცრებზეც, რადგან ამ ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული რისკი ძალიან მაღალია. ათიდან რვა პაციენტს, რომელსაც ახსოვდა, რომ ბავშვობაში აცრილი იყო, გაირკვა, რომ არ ჰქონია ეს აცრები გაკეთებული. კიდევ ერთი შემაწუხებელი სიმპტომი არის ხველა, რამდენად საშიშია ის ნაყოფისთვის? ხველა, როგორც გრიპის ერთ-ერთი სიმპტომი, ცხელებასთან ერთად, რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, იწვევს მუცლის წინა ფარის გაღიზიანებას, საშვილოსნოს კუნთის დაჭიმულობას და ა.შ. შეიძლება გახდეს ორსულობის ცუდი გამოსავლის მიზეზი. რა ხდება ორსულობის მეორე ტრიმესტრში და რატომ არის პირველ ტრიმესტრში უფრო საშიში გრიპის ვირუსი? პირველ ტრიმესტრში არ გვაქვს დამცავი ბარიერი, პლაცენტა. ამ პერიოდში კი ხდება ნაყოფის ორგანოებისა და სისტემების ჩამოყალიბება და სწორედ ამიტომაა განსაკუთრებით მოსაფრთხილებელი პირველი ტრიმესტრი. რა რეკომენდაციებს მისცემდით ორსულებს, როგორ დაიცვან თავი გრიპის ვირუსისგან? ძალიან რთულია რეკომენდაციების მიცემა - პირველ ტრიმესტრში ვერ ურჩევ ორსულს, სახლში იჯდეს, რადგან შეიძლება, სამსახური დაკარგოს. თუ არის იმის საშუალება, რომ პირველი სამი თვის განმავლობაში, მედიკამენტებისგან თავი შეიკავოს, არ იაროს საზოგადობრივი თავშეყრის ადგილებში, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა... რა დროს ინიშნება და რამდენად ეფექტურია მულტივიტამინები ორსულობისას? ძალიან დიდი ხანია, ჩვენს კლინიკაში პოლივიტამინებს აღარ ვიყენებთ. არ არსებობს მედიკამენტი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტი. წარმოიდგინეთ, როდესაც რამდენიმე ვიტამინი ერთად არის თავმოყრილი, რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს ორგანიზმზე, როდესაც არსებობს მისი ალტერნატივა - სწორი კვება. თქვენ კვებას შეეხეთ, რატომ არის ორსულობისას სწორი კვება ასეთი მნიშვნელოვანი? ორსულობის ნორმალურად მიმდინარეობის 80% სწორ კვებაზეა დამოკიდებული. პაციენტთან საუბარს სწორი კვების რეჟიმით ვიწყებთ, მნიშვნელოვანია ცილოვანი საკვები, თევზი, ძროხის, ხბოს ხორცი, რძის პროდუქტები, სეზონური ხილი, ბოსტნეული შეუზღუდავი რაოდენობით. ორსულმა თავი უნდა შეიკავოს მჟავე, მწარე პროდუქტებისგან, ძეხვეულობისგან, სოსისებისგან, გაზიანი სასმელისგან, აუცილებელია დღის განმავლობაში ორი ლიტრი წყლის მიღება. ორსულებს ხშირად უნდებათ ტკბილეული, რატომ არის საშიში ტკბილი პროდუქტი? საშიშია იმიტომ, რომ დედა წონაში იმატებს, დასაშვებია 12-13 კილოს, მაქსიმუმ 15 კილოგრამის მომატება. ნაყოფი იზრდება დიდი, შეიძლება ჩამოყალიბდეს გესტაციური დიაბეტი, გლუკოზისადმი ტოლერანტობა, დიდი ნაყოფის მშობიარობისას იზრდება ტრავმის რისკი, საშვილოსნოს შეკუმშვა უფრო პრობლემურია და ა.შ. პირველ ვიზიტზე იკრიბება პაციენტის ანამნეზი, მისი მემკვიდრეობის გათვალისწინებით და ა.შ. ორსულს ვაძლევთ რჩევებს, რა არ შეიძლება, მაგალითად, ტკბილი ხილი: ბანანი, კარალიოკი, ლეღვი, თუთა, ყურძენი. 15 კილოზე მეტის ტარება ხერხემლის დიდ დატვირთვას განაპირობებს, იწყება ქვემო კიდურებზე ზეწოლის სინდრომი, რამაც შეიძლება ვარიკოზული ვენების გაფართოება განაპირობოს, ვითარდება შეშუპება და ა.შ. ორსულმა დღეში რამდენჯერმე უნდა მიირთვას, მცირე ულუფებით და 19:00 საათის შემდეგ მაქსიმალურად ეცადოს, რომ საკვები აღარ მიიღოს. შეიძლება თუ არა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ჩატარება ორსულობისას? იდეალურია, თუკი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას ქალი დაორსულებამდე გაიკეთებს, თუმცა, თუკი ვერ მოასწრებს, მეორე-მესამე ტრიმესტრში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება შესაძლებელია და აუცილებელიც კია. გრიპის ვაქცინით გამოწვეული სარგებელი უფრო მეტია ორსულობისას. ყოველთვის სიფრთხილით ვეკიდებით პირველ ტრიმეტრს, არ არსებობს მედიკამენტი, რომლის დანიშვნის დროსაც ფიქრი არ გვიწევს, გამონაკლისი მხოლოდ ფოლიუმის მჟავაა. მოწოდებულია, ჩაუტარდეს ვაქცინაცია ორსულებს, რომლებიც მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან, თუნდაც პირველ ტრიმესტრში. რისკჯგუფში კი მოაზრებიან ის პაციენტები, რომლებსაც აწუხებთ გულ-სისხლ-ძარღვთა პათოლოგიები, თირკმლის ქრონიკული დაავადება, ღვიძლის პრობლემები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი და ა.შ. რას უნდა მივაქციოთ ორსულობისას ყურადღება და რა დროს არ უნდა გადავდოთ სპეციალისტთან ვიზიტი? არ არსებობს ორსულისთვის უმნიშვნელო სიმპტომი. თითქოს უმნიშვნელო ხველისას, უმნიშვნელო სურდოს დროს, ორსული მაშინვე უნდა მივიდეს ექიმთან. რაც უფრო გვიან მივა ორსული სპეციალისტთან, მისი მკურნალობა უფრო რთულია...გრიპის ვირუსის დროს ერთ-ერთი სიმპტომი არის ტაქიკარდია, ეს კი შეიძლება იყოს ფილტვის ებოლიისას, ან კუჭის არეში ტკივილი, შეიძლება პრეეკლამფსიას ახლდეს... ამიტომ, ყველა უმნიშვნელო ცვლილებისას, ორსულის ექიმთან ვიზიტი აუცილებელია. ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს ორსულობისას ანტიბიოტიკების მიღებასთან დაკავშირებით, რამდენად საშიშია ის? გაცილებით საშიშია ვირუსული ინფექცია და მისით გამოწვეული გართულებები. როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა დაინიშნოს ანტიბიოტიკი. მედიკამენტის მიერ გამოწვეულმა სარგებელმა მისი მავნებლობის ხარისხს უნდა აჯობოს. 