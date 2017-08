“ხანძრები სერია საოკუპაციო ხაზთან ანტისახანძრო ხნულების გავლების შემდეგ დაიწყო”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gia-volski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gia-volski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gia-volski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gia-volski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2420,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156360 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 21:43:25 [post_date_gmt] => 2017-08-23 17:43:25 [post_content] => გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონის დამფუძნებელი პაატა გიგაური ხანძრებთან დაკავშირებით უცნაურ დამთხვევებზე წერს. მისი თქმით, ბოლო დღების განმავლობაში ის ტყეები იწვის მასიურად, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართული არმიის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა იყო შეფარებული. პაატა გიგაური ფიქრობს, რომ რუსეთიდან შემოსული ტურისტების ნაწილი სპეცრაზმების წარმომადგენლები არიან. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ასეთივე სიტუაციაა, უკრაინის კონფლიქტურ ტერიტორიაზე. "ბოლო დღეების განმავლობაში ის ტყეები იწვის მასიურად, სადაც ჩვენი არმიის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა იყო შეფარებული 2008 წელს. ბორჯომის ხეობა, ატენის ხეობა გორისკენ ... პლუს ანანურთან ... დაემთხვა? შეიძლება ... მაგრამ ასეთი დამთხვევები არ ხდება ... კარგად ეკიპირებული რუსი ტურისტების ფოტოები იდებოდა ამას წინათ და მაშინ ვთქვით ნაწილი მაინც სპეცები იქნებიანო ... პ.ს. ფოტოზე დონბასია, ორი დღის წინ რუსებმა ტყე დაწვეს ლუგანსკის რაიონში", - წერს პაატა გიგაური. ბოლო სამი დღის განმავლობაში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ხანძრები ჩნდება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ბორჯომში, სადაც ცეცხლს უკვე სამი დღეა ვერ აქრობენ. ბორჯომის ხეობის სწორედ ნაწილი, სადაც ახლა ცეცხლია, 2008 წელს რუსეთის მიერ გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა. ადგილზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ცეცხლის ჩაქრობაში საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ადამიანური და ტექნიკური რესურსით ეხმარებიან. ქვეყანას დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა ამ ეტაპზე საქართველომ მის დახმარებაზე უარი თქვა. [post_title] => "ის ტყეები იწვის, სადაც 2008 წელს ქართული ჯარი იყო შეფარებული" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => is-tyeebi-iwvis-sadac-2008-wels-qartuli-jari-iyo-shefarebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 22:04:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 18:04:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156313 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 17:20:26 [post_date_gmt] => 2017-08-23 13:20:26 [post_content] => ”საქართველოს რკინიგზა” ხანძრის შედეგად განადგურებულ ორ ჰექტარ ტყის საფარს აღადგენს. კომპანიის თანამშრომლები მესამე დღეა აქტიურად მონაწილეობენ ბორჯომისა და ატენის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. ”საქართველოს რკინიგზამ” მიიღო გადაწყვეტილება, ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის საფარის აღსადგენად თავის სანერგე მეურნეობაში არსებული რესურსები მოახმაროს 2 ჰექტარი ფართობის ტყის აღდგენას. ასევე, რკინიზამ დაიწყო მუშაობა შესაბამისი ჯგუფების ფორმირებისთვის, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ტყის აღდგენით სამუშაოებში”, - აცხადებენ კომპანიაში. [post_title] => საქართველოს რკინიგზა ორ ჰექტარ ტყის საფარს აღადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-rkinigza-or-heqtar-tyis-safars-aghadgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 17:20:26 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 13:20:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156234 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-23 16:40:01 [post_date_gmt] => 2017-08-23 12:40:01 [post_content] => საქართველოსა და ირლანდიის ეროვნული ნაკრებების მატჩზე გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშაოებს! მოდი 2 სექტემბერს, 20:00 საათზე დინამო არენაზე! შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეშვიდე შეხვედრას ირლანდიის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩი "დინამო არენაზე", 2 სექტემბერს 20:00 საათზე დაიწყება. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია საიტზე . ბილეთის ფასი 5, 10, 15, 25 ლარია. ბუნებრივია, ბილეთები მოგვიანებით სტადიონის სალაროებშიც გაიყიდება. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა უახლოესი ორი მატჩისთვის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. ირლანდიასთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი ნაკრების 5 სექტემბერს თბილისის დროით 22:45 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგ შეხვედრას, ქალაქ ვენაში ავსტრიის წინააღმდეგ ჩაატარებენ. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მატჩებისთვის მოსამზადებლად თბილისში 28 აგვისტოდან შეიკრიბება. [post_title] => საქართველოს ნაკრები ბორჯომის ტყის აღდგენაში ეხმარება: მოდი სტადიონზე! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-nakrebi-borjomis-tyis-aghdgenashi-ekhmareba-modi-stadionze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 16:40:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 12:40:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156360 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 21:43:25 [post_date_gmt] => 2017-08-23 17:43:25 [post_content] => გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონის დამფუძნებელი პაატა გიგაური ხანძრებთან დაკავშირებით უცნაურ დამთხვევებზე წერს. მისი თქმით, ბოლო დღების განმავლობაში ის ტყეები იწვის მასიურად, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართული არმიის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა იყო შეფარებული. პაატა გიგაური ფიქრობს, რომ რუსეთიდან შემოსული ტურისტების ნაწილი სპეცრაზმების წარმომადგენლები არიან. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ასეთივე სიტუაციაა, უკრაინის კონფლიქტურ ტერიტორიაზე. "ბოლო დღეების განმავლობაში ის ტყეები იწვის მასიურად, სადაც ჩვენი არმიის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა იყო შეფარებული 2008 წელს. ბორჯომის ხეობა, ატენის ხეობა გორისკენ ... პლუს ანანურთან ... დაემთხვა? შეიძლება ... მაგრამ ასეთი დამთხვევები არ ხდება ... კარგად ეკიპირებული რუსი ტურისტების ფოტოები იდებოდა ამას წინათ და მაშინ ვთქვით ნაწილი მაინც სპეცები იქნებიანო ... პ.ს. ფოტოზე დონბასია, ორი დღის წინ რუსებმა ტყე დაწვეს ლუგანსკის რაიონში", - წერს პაატა გიგაური. ბოლო სამი დღის განმავლობაში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ხანძრები ჩნდება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ბორჯომში, სადაც ცეცხლს უკვე სამი დღეა ვერ აქრობენ. ბორჯომის ხეობის სწორედ ნაწილი, სადაც ახლა ცეცხლია, 2008 წელს რუსეთის მიერ გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა. ადგილზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ცეცხლის ჩაქრობაში საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ადამიანური და ტექნიკური რესურსით ეხმარებიან. ქვეყანას დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა ამ ეტაპზე საქართველომ მის დახმარებაზე უარი თქვა. [post_title] => "ის ტყეები იწვის, სადაც 2008 წელს ქართული ჯარი იყო შეფარებული" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => is-tyeebi-iwvis-sadac-2008-wels-qartuli-jari-iyo-shefarebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 22:04:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 18:04:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 125 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 31acfebebb027ae4d2e02e8af6b32c6a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )