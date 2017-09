მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, კიევში მისი ძმა დავით სააკაშვილი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina [2] => davit-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159414 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina [2] => davit-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159414 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina [2] => davit-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukraina [2] => davit-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159414) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18813,520,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156720 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-24 16:59:30 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:59:30 [post_content] => უახლოეს მომავალში, უკრაინა რუსეთის მოქალაქეებისთვის, საზღვარზე შეშვების წესს შეცვლის. უკრაინაში გამგზავრების მსურველ რუსეთის მოქალაქეებს 2018 წლის 1 იანვრიდან თან ბიომეტრიული პასპორტი უნდა ჰქონდეთ, ამასთან სავალდებულო ხდება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე სპეციალური ბლანკის შევსება – ანკეტა უკრაინულ ან ინგლისურ ენაზე უნდა შეივსოს. "ანკეტაში უნდა ჩაიწეროს ინფორმაცია პირის შესახებ. ( სახელი, გვარი, პროფესია, სამუშაო ადგილი და ა.შ. ასევე, გამგზავრების მიზანი და ვადები", – განაცხადა უსაფრთოხებისა და თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებას უკრაინაში, უსაფრთხოების ზომების გაზრდას უკავშირებენ. როგორც მან აღნიშნა, პირველ ეტაპზე ვიზების დაწესება არ იგეგმება. "ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი არ წესდება, ყირიმის ნახევარკუნძულზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეები არიან. ასეთი რეჟიმის დაწესების შემთხვევაში, ისინი უკრაინის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ", – განაცხადა მან. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, მათი ქვეყანაში გადაადგილების შესახებ. შესაძლოა რეგულაციები დაჩქარებული წესით, 2017 წლის 1 სექტემბერსაც ამოქმედდეს. [post_title] => უკრაინა რუსებს ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე აღარ მიიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukraina-rusebs-biometriuli-pasportis-gareshe-aghar-miighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 17:38:39 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 13:38:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156720 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155779 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-22 16:22:52 [post_date_gmt] => 2017-08-22 12:22:52 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის „რადიკალური პარტიის“ ლიდერის, ოლეგ ლიაშკოს, იმ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც მან უკრაინელ მესაზღვრეებს მოუწოდა, ცეცხლი გაუხსნან ნებისმიერს, ვინც უკრაინის საზღვრის გარღვევას შეეცდება. „ყურადღებას არ მივაქცევდი ლიაშკოს ისტერიულ განცხადებას, მაგრამ კარგად მახსოვს, რომ ფორმალურად მოქალაქეობა ლიაშკოს მიმართვის შემდეგ ჩამომართვეს“, - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მან ასევე მიმართა უკრაინის გენერალურ პროკურორს, იური ლუცენკოს, რათა რეაგირება მოახდინოს ლიაშკოს განცხადებაზე. „მივმართავ იური ლუცენკოს. თქვენ ძალიან სწრაფად რეაგირებთ ნამდვილი ოპოზიციონერების განცხადებებზე. რაც ლიაშკომ გააკეთა, ეს მოწოდება უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსითაა გათვალისწინებული და ამგვარი ქმედებისთვის 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაა გათვალისწინებული“, - აღნიშნა სააკაშვილმა. გუშინ ოლეგ ლიაშკომ განაცხადა, რომ უკრაინელმა მესაზღვრეებმა ნებისმიერს უნდა გაუხსნან ცეცხლი, ვინც უკრაინის საზღვარს დაარღვევს. [post_title] => ფორმალურად მოქალაქეობა ლიაშკოს მიმართვის შემდეგ ჩამომართვეს - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => formalurad-moqalaqeoba-liashkos-mimartvis-shemdeg-chamomartves-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 16:22:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 12:22:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155779 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155577 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-22 11:47:03 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:47:03 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმ ფაქტს გამოეხმაურა, რომ თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის ექვსი მოსწავლე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში რუსული ენის გასაუმჯობესებლად გაემგზავრა. „მაშინ, როდესაც უკრაინაში ჩამოსული ქართველი სამხედროები უკრაინის დაცვას განაგრძობენ დონბასში აგრესიის წინააღმდეგ, რუსი ოლიგარქის ივანიშვილის ქართული რეჟიმი, რომელიც ჩემ წინააღმდეგ პოროშენკოს აქტიურად დაუმეგობრდა, ბავშვებს ოკუპირებულ ყირიმში აგზავნის რუსული პროპაგანდის გასახარად,“ - დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა „ფეისბუქის“ პირად გვერდზე. თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის ექვსი მოსწავლე რუსული ენის გასაუმჯობესებლად ყირიმში, „არტეკის“ საერთაშორისო საბავშვო ცენტრში გაემგზავრა. აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზატორია რუსული ენის საბჭო, რომელიც რუსეთის მთავრობის ფარგლებში ფუნქციონირებს. ღონისძიებაში 26 ქვეყნის წარმომადგენელი, 20 პედაგოგი და 170 სკოლის მოსწავლე მონაწილეობს. [post_title] => ივანიშვილის რეჟიმი ბავშვებს ოკუპირებულ ყირიმში აგზავნის რუსული პროპაგანდის გასახარად - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvilis-redjimi-bavshvebs-okupirebul-yirimshi-agzavnis-rusuli-propagandis-gasakharad-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 11:51:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 07:51:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155577 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156720 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-24 16:59:30 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:59:30 [post_content] => უახლოეს მომავალში, უკრაინა რუსეთის მოქალაქეებისთვის, საზღვარზე შეშვების წესს შეცვლის. უკრაინაში გამგზავრების მსურველ რუსეთის მოქალაქეებს 2018 წლის 1 იანვრიდან თან ბიომეტრიული პასპორტი უნდა ჰქონდეთ, ამასთან სავალდებულო ხდება, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე სპეციალური ბლანკის შევსება – ანკეტა უკრაინულ ან ინგლისურ ენაზე უნდა შეივსოს. "ანკეტაში უნდა ჩაიწეროს ინფორმაცია პირის შესახებ. ( სახელი, გვარი, პროფესია, სამუშაო ადგილი და ა.შ. ასევე, გამგზავრების მიზანი და ვადები", – განაცხადა უსაფრთოხებისა და თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებას უკრაინაში, უსაფრთხოების ზომების გაზრდას უკავშირებენ. როგორც მან აღნიშნა, პირველ ეტაპზე ვიზების დაწესება არ იგეგმება. "ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი არ წესდება, ყირიმის ნახევარკუნძულზე მყოფი უკრაინის მოქალაქეები არიან. ასეთი რეჟიმის დაწესების შემთხვევაში, ისინი უკრაინის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ", – განაცხადა მან. გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, მათი ქვეყანაში გადაადგილების შესახებ. შესაძლოა რეგულაციები დაჩქარებული წესით, 2017 წლის 1 სექტემბერსაც ამოქმედდეს. [post_title] => უკრაინა რუსებს ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე აღარ მიიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukraina-rusebs-biometriuli-pasportis-gareshe-aghar-miighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 17:38:39 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 13:38:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156720 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 150 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 92b38b2cb1d618a55157bdd755765878 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )