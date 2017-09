ნახეთ “ჩემი ცოლის დაქალების” ახალი ქუდი!!! (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165453 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165453 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1340 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chemi-colis-daqalebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165453) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1340) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164166 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-15 14:46:17 [post_date_gmt] => 2017-09-15 10:46:17 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების“ ათწამიანმა თიზერმა, სადაც აშკარად წამყვანი ეკლესიის თემა იქნება და ანონსში მღვდლების გამოჩენამ სოციალური ქსელი ააფეთქა და უდიდესი რეზონანსი გამოიწვია. სერიალის სცენარისტი, ქეთი დევდარიანი, რასაკვირველია, ელოდებოდა გამოხმაურებას, მაგრამ რეზონანსმა მის მოლოდინსაც გადააჭარბა. ქეთი ამბობს, რომ საზოგადოების ნაწილი კრძალავს ეკლესიის თემასთან მიახლოვებას, ის მაყურებლის აზრს ითვალისწინებს, მაგრამ არა იმდენად, რომ ამ თემას არ შეხებოდა... ელოდებოდით ასეთ დიდ გამოხმაურებას „ჩემი ცოლის დაქალების“ ანონსთან დაკავშირებით? ქეთი დევდარიანი: ველოდებოდი და გაკვირვებული არ ვარ... ყველა კომენტარს ვერ გავეცანი, მაგრამ ვნახე გამოხმაურებები, აზრი ორად გაიყო. ანაფორა რომ გამოჩნდა სერიის თიზერში, რასაკვირველია, მოსალოდნელი იყო მაყურებლის ასეთი რეაქცია. მე-12 სეზონი უცნაურად იწყება, მაგრამ ვერ ვიტყვი, როგორ. შინაარსთან დაკავშირებით არაფრის თქმა არ შემიძლია. ორად გაყოფილ აზრს შორის ასეთიც იყო, რომ „ჩცდ“ ციანიდის საქმეს შეეხება... ციანიდის საქმეზე მე რაღა უნდა დავწერო, როცა თვითონ სერიალად მიდის ეს ამბავი... ჩვენ ყველა სეზონის წინ ძალიან დიდი გამოხმაურება გვაქვს და ყოველ ჯერზე არის ისეთი თემები, მაგალითად, ღალატის, ტრანსგენდერის, რომელსაც მაყურებლის მძაფრი რეაქცია მოჰყვება ხოლმე, თუმცა ის, რაც ახლა მოხდა, თიზერის ნახვების რაოდენობასა და გამოხმაურებას ვგულისხმობ, მოლოდინს ნამდვილად აჭარბებს და ეს გააკეთა ანაფორამ... არ ვიცი, რა ჰგონია მაყურებელს, მაგრამ ვფიქრობ, ეკლესიაში რეალურად გაცილებით მძიმე სანახავი სერიალი მიდის, ვიდრე „ჩემი ცოლის დაქალების“ ათწამიანი ანონსია, თავისი ნაღვლის ბუშტებით, თოჯინებითა და საპატრიარქოს ბიუჯეტით. ეკლესიის თემას რომ შეეხეთ, ეს საკმაოდ დიდ სითამამეს მოითხოვდა თქვენგან... ვიღაცები გვიკრძალავენ ეკლესიის ხსენებას. ზოგადად, მაყურებლის აზრი უნდა გაითვალისწინო და ვითვალისწინებთ კიდეც, თუმცა მნიშვნელოვან კომპრომისებზე არ უნდა წახვიდე. სულ ისეთ რაღაცას ვერ გააკეთებ, რაც ყველას მოეწონება. აუცილებლად გამოჩნდება საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც არ მოეწონება გარკვეული გადაწყვეტილებები... მაგრამ მათ ისე უკვირთ ხოლმე სერიალში წამოწეული თემები, თითქოს ვცხოვრობთ უნაკლო საზოგადოებაში, არადა, ჩვენ გვიწევს ცხოვრება ფარისევლურ საზოგადოებაში, ამიტომ ჩვენ, სერიალის საშუალებით, აუცილებლად დავცინებთ ნაკლოვანებებს, რომლებსაც ვხედავთ... ნინო მურღულია რას ვიხილავთ „ჩემი ცოლის დაქალებში“ პარასკევს, 22 სექტემბერს (ვიდეო) [post_title] => ქეთი დევდარიანი: „ეკლესიაში რეალურად გაცილებით უფრო მძიმედ სანახავი სერიალი მიდის, ვიდრე „ჩემი ცოლის დაქალების“ ათწამიანი ანონსია...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeti-devdariani-eklesiashi-realurad-gacilebit-ufro-mdzimed-sanakhavi-seriali-midis-vidre-chemi-colis-daqalebis-atwamiani-anonsia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 14:58:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 10:58:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164166 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163085 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-13 12:31:25 [post_date_gmt] => 2017-09-13 08:31:25 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალები“ ეკრანს უბრუნდება. ახალი რიგით მე-12 სეზონი, როგორც სერიალის სცენარისტი, ქეთი დევდარიანი აღნიშნავს, ყველაზე თამამი იქნება მისი არსებობის ისტორიაში და ისეთ ტაბუდადებულ თემებზე გააკეთებენ აქცენტს, რაც არასდროს გაუკეთებიათ აქამდე. პირველი სერია „რუსთავი 2“-ის ეთერში პარასკევს, 22 სექტემბერს გავა. როგორც ჩანს, რადიკალურ გადაწყვეტილებებში სცენარისტი გულისხმობდა იმას, რომ ახალ სეზონში ეკლესიის თემა იქნება საკმაოდ წინ წამოწეული, რასაც მოწმობს პრომო, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ განთავსდა სერიალის „ფეისბუქ“-გვერდზე. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/პარასკევს-22-სექტემბერს-ჩემი-ცოლის-დაქალების-ჩემი-ცოლის-დაქალები.mp4"][/video] [post_title] => რას ვიხილავთ „ჩემი ცოლის დაქალებში“ პარასკევს, 22 სექტემბერს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-vikhilavt-chemi-colis-daqalebshi-paraskevs-22-seqtembers-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 12:31:25 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 08:31:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 12:41:44 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:41:44 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალები“ ახალ, მე-12 სეზონს იწყებს. სერიალის შემოქმედებითი ჯგუფი ამბობს, რომ სერიალის გაგრძელების შესახებ უამრავი კითხვა ისმოდა. მათთვის, ვისაც აინტერესებს, როდის გაგრძელდება ზაფხულის არდადეგების შემდეგ ცნობილი სერიალი, შეგვიძლია, თამამად ვუპასუხოთ, რომ გადაღებები უკვე დაწყებულია და „ჩცდ“-ს ახალ სეზონს „რუსთავი 2“-ის ეთერში ძალიან მალე იხილავთ. სერიალის სცენარისტი, ქეთი დევდარიანი ამბობს, რომ უფრო თამამები იქნებიან და ისეთ თემებს შეეხებიან, რასაც ადრე ერიდებოდნენ. ის აღნიშნავს, რომ ახალი სეზონი რადიკალურად გაიხსნება, თუმცა არ ამხელს, როგორ. სერიალის შემქმნელებისგან ყოველ ჯერზე სიახლეებს ელოდებიან და ისინიც მაყურებლის იმედების გაცრუებას არ აპირებენ. „ჩცდ“-ში იქნებიან ძველი პერსონაჟები და რასაკვირველია, ახალი გმირებიც. სერიალში რჩება მეგრული კლანი, გოცირიძეების ოჯახი, თენგოსა და ბაქარის უცვლელი წყვილი და ჩიკას სამეგობროც. მაყურებელი ყოველ კვირას, ტრადიციისამებრ, სამ სერიას ნახავს. 