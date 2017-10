წინასწარი მონაცემებით, პროპორციულ არჩევნებში საქართველოში “ქართულმა ოცნებამ” ხმების 55.76 % მოიპოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => cesko [2] => archevnebi-2017 [3] => khmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178724 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => cesko [2] => archevnebi-2017 [3] => khmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178724 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => cesko [2] => archevnebi-2017 [3] => khmebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => cesko [2] => archevnebi-2017 [3] => khmebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178724) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,1138,20556,811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178734 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 10:52:26 [post_date_gmt] => 2017-10-22 06:52:26 [post_content] => ცესკო-ს ინფორმაციით, ამ მომენტისთვის თბილისის 737 უბნიდან დათვლილია 720 უბნის მონაცემები. ამ დროისთვის არსებული მონაცემების მიხედვით, პირველ ადგილზე კახა კალაძეა ხმების 51, 11 % -ით(200 465 ხმა), მეორე ადგილს ალეკო ელისაშვილი იკავებს 17,46 %-ით(68 465 ხმა), ხოლო ზაალ უდუმაშვილი მესამე ადგილზეა 16, 51 %-ით(64 738 ხმა). აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, თბილისში მეორე ტური არ გაიმართება. ცესკოს მონაცემებით, ალეკო ელისაშვილი ზაალ უდუმაშვილს უსწრებს "ქართული ოცნების" კანდიდატს გიორგი ჭიღურიას ხმების 48.62% აქვს მიღებული. ნაციონალური მოძრაობის კანიდიდატს, გრიგოლ ვაშაძეს კი 27.16%. ამ დროისთვის დათვლილია 124 უბნიდან მხოლოდ 39 უბანი. თუ მონაცემები არ შეიცვლება, ქუთაისში არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნა გახდება საჭირო. ქუთაისში, წინასწარი მონაცემებით, მეორე ტური ჩაინიშნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ამ დროისთვის გამოქვეყნებული მონაცემებით, 5 თვითმმართველი ქალაქიდან 4-ში „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი პირველივე ტურში იმარჯვებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, თბილისის მერის არჩევნებში 51,51 %-ით „ქართული ოცნების" კანდიდატი, კახა კალაძე ლიდერობს. მეორე ადგილზეა „ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატი ზაალ უდუმაშვილი - 16.84%-ით. ამ დროისთვის 737 უბნიდან 431 უბნის შედეგებია დათვლილი. ცესკოს პირველადი მონაცემებით, რუსთავში, სადაც 87 უბნიდან 56-ია დათვლილი, „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატმა ირაკლი ტაბაღუამ ხმების 52.83% მიიღო, მეორე ადგილზეა „ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატი ზურაბ მაისურაძე - 19.46%-ით. ამ დროის მონაცემებით, ბათუმში 103 უბნიდან 85-ია დათვლილი, რომელთა მიხედვითაც, „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატმა ლაშა კომახიძემ ამომრჩეველთა ხმების 55.06%, ხოლო „ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატმა ლევან ანთაძემ - 24.46% მიიღო. ფოთში, ამ დროისთვის 32-დან დათვლილია 31 უბნის მონაცემები, რომლის თანახმადაც, „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატს გოჩა კურდღელიამ 54.92%, ხოლო „ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატმა ვახტანგ დარცმელიძემ 13.49% მიიღო. ქუთაისში, ამ დროის მონაცემებით 124-დან 98 უბნის მონაცემებია დათვლილი და იქ პირველადი მონაცემებით, „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატს გიორგი ჭიღვარიას 48,4% აქვს, ხოლო „ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს კი - 27.28%.

პირველადი მონაცემებით, 5 თვითმმართველი ქალაქიდან 4-ში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი პირველივე ტურში იმარჯვებს ცესკო-ს ინფორმაციით, ამ მომენტისთვის თბილისის 737 უბნიდან დათვლილია 720 უბნის მონაცემები. ამ დროისთვის არსებული მონაცემების მიხედვით, პირველ ადგილზე კახა კალაძეა ხმების 51, 11 % -ით(200 465 ხმა), მეორე ადგილს ალეკო ელისაშვილი იკავებს 17,46 %-ით(68 465 ხმა), ხოლო ზაალ უდუმაშვილი მესამე ადგილზეა 16, 51 %-ით(64 738 ხმა). აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, თბილისში მეორე ტური არ გაიმართება.

ცესკოს მონაცემებით, ალეკო ელისაშვილი ზაალ უდუმაშვილს უსწრებს