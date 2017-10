ყველაზე კეთილი ზოდიაქოს ნიშნები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zodiaqos-nishnebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => astrologia [3] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178101 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zodiaqos-nishnebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => astrologia [3] => astrologiuri-prognozi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178101 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1416 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zodiaqos-nishnebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => astrologia [3] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zodiaqos-nishnebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => astrologia [3] => astrologiuri-prognozi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178101) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10988,10989,1912,1416) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178104 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-21 16:46:51 [post_date_gmt] => 2017-10-21 12:46:51 [post_content] => ყვითელი ძაღლის წლის დადგომამდე სულ რაღაც ორი თვე დარჩა. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე ზოდიაქოს ყველა ნიშანმა უნდა დაასრულოს ძველი საქმეები, რათა ახალ წელიწადს „ვალებით“ არ შეხვდეს. საინტერესოა, ვის და რას მოუტანს ძაღლის წელიწადი და ვისთვის იქნება გარდამტეხი. ტყუპები ზოგადად, ტყუპები საკმაოდ არასტაბილური, ჰიპერემოციონალური და ცვალებადი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც მუდმივ ქაოსში ცხოვრობს და ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენაც შემთხვევით ხდება. მართალია, ტყუპებს ხშირად ეცვლებათ განწობა და თითქოს, ერთი ნახევარი არასდროსაა კმაყოფილი ცხოვრებით და ყოველთვის მოწყენილია, მაგრამ მეორე -საკმაოდ თავქარიანი ნახევარი, ყველაფერს პოზიტიურად აღიქვამს და ყველგან გასართობს ეძებს. 2017-ის ბოლო და 2018 წლის დასაწყისი, სწორედ ტყუპების ოპტიმისტ ნახევარს გაახარებს, რადგან წლის ბოლო აუცილებლად პოზიტიური ემოციებით იქნება დატვირთული, ახალი კი - უზარმაზარ სიხარულს მოგიტათ, ნებისმიერი ჩანაფიქრის განხორციელებას შეძლებთ და იმ ადამიანსაც შეხვდებით, ვისაც მთელი ცხოვრება ელოდით. ლომი ლომი საკმაოდ თვითკმარი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელმაც ყოველთვის ყველაფერი სხვებზე კარგად იცის, სხვებზე უკეთესია და მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზეა. ზოდიაქოს ამ ნიშანს ხშირად უჩნდება პრობლემა ადამიანებთან ურთიერთობისას და მაქსიმალურად ცდილობს იმ ადამიანების შემოკრებას, ვინც მის გაგებას და პატივისცემას შეძლებს. ლომებისთვის ძაღლის წელი მეტად საინტერესო და იღბლიანი იქნება, რომელიც რომანტიკული თავგადასავლით დაიწყება და წარმატებული ქორწინებით დასრულდება. რაც მთავარია, ლომი საბოლოოდ მაინც შეძლებს საკუთარი ქედმაღლობის დაძლევას, გარშემომყოფებთან საერთო ენის მონახვას და განაწყენებული ახლობლების შემორიგებას. [post_title] => ზოდიაქოს 2 ნიშანი, რომლისთვისაც 2018 წელი ყველაზე იღბლიანი იქნება [post_title] => მოდური ჰოროსკოპი - როგორ შევარჩიოთ ტანსაცმელი ჰოროსკოპის ნიშნის მიხედვით

თუ ასტროლოგიით ხართ გატაცებული და ცდილობთ არასდროს ჩამორჩეთ მოდას, მაშინ „მოდური ჰოროსკოპი" ზუსტად თქვენთვისაა, რადგან ასტროლოგების მტკიცებით, სწორედ ზოდიაქალური თანავარსკვლავედი ახდენს გავლენას გემოვნებასა და ჩაცმის ინდივიდუალურ სტილზე. ვერძი: სპორტი - თქვენი სტილია! ვერძი, რომლის დევიზი - ნაკლები პასიურობა, მეტი მოძრაობაა! უპირატესობას სპორტულ სტილს ანიჭებს და ყოველთვის თავისუფალ, კომფორტულ ტანსაცმელს ირჩევს. ფავორიტი ფერებს შორის კი - ცეცხლოვანი წითელია, რაც არცაა გასაკვირი, რადგან მისი მფარველი პლანეტა - აგრესიული მარსია! კურო: გაუმარჯოს აბრეშუმსა და ქიშმირს! კურო ძვირფას ქსოვილს ანიჭებს უპირატესობას და არასდროს ღალატობს საკუთარ „მოდურ პრინციპებს". კომფორტულად გრძნობს თავს რბილი ქსოვილის მოცულობით სვიტერებში და ძალიან მოსწონს ბეჟი, ნაცრისფერი, ვარდისფერი და ცისფერი. ტყუპები: მეტი მოდური და არაორდინალური! ტყუპებს არატრადიციული მოდელები ხიბლავთ და ძალიან მოსწონთ ორიგინალური პრინტი. ყოველთვის ითვალისწინებენ სეზონურ მოდას და არასდროს ღალატობენ საკუთარ სტილს. ჩვეულებრივ რბილ ფერებს ირჩენენ და განსაკუთრებით თამბაქოსფერი, ყავისფერი და ყვითელი მოსწონთ. კირჩხიბი: ელეგანტური და არაფორმალური! რეტრო-მოდის მოყვარული კირჩხიბისთვის მთავარი ელეგანტურობაა და ძალიან უყვარს კლასიკური ვინტაჟი, არასდროს „მისდევს" მოდურ ტენდენციებს და წლობით ინახავს ძველ ნივთებს, რომელთაც ყოველთვის ახალი ელემენტებით ამდიდრებს. ფერებში შავს, თეთრს და ნაცრისფერს ანიჭებს უპირატესობას, რომელთაც ელეგანტურად უხამებს იისფერსა და ზურმუხტისფერს. ლომი: ძვირფასი და გემოვნებით! ყველაზე კაპრიზულ ლომს ძალიან უყვარს ძვირადღირებული ნივთები და არასდროს ამბობს უარს ნატურალური ბეწვის ქურქზე, ძვირფას სამკაულსა და ცნობილი დიზაინერების მოდელებზე. მისი საყვარელი სტილი - გლამურია, ფერი კი - ინდიგო, მოყვითალო-ნარინჯისფერი და ლურჯი. ქალწული: ყოველთვის მოდური! ქალწულის მთავარი პრინციპი ყველა მოდური ტრენდის მოსინჯვა და საკუთარ თავზე მორგებაა, ძალიან უყვარს ფულის ხარჯვა და ბრენდული ტანსაცმლის შეძენა. პრინტად ორიგინალურ ორნამენტს ირჩევს და ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს ფერებს. სასწორი - სტილის გრძნობა ყველაფერში! ასტროლოგების მტკიცებით, სასწორს დახვეწილი გემოვნება და სტილის თანდაყოლილი გრძნობა აქვს, ყოველთვის მარტივად ახერხებს ყოველდღიური ტრენდების კომფორტთან, თავისუფლებასთან შეხამებას და ელეგანტურობის შენარჩუნებას, პასტელის ფერები მოსწონს და არასდროს იცვამს მუქ ტანსაცმელს. მორიელი: ეპატაჟი, როგორც ცხოვრების სტილი! მორიელი არასდროს გამოვა სახლიდან საგულდაგულოდ გაპრანჭვის გარეშე და ხშირად ზედმეტიც მოსდის, მისი ორიგინალური ტანსაცმელი გარშემოყოფებს ყოველთვის შოკში აგდებს და ზოგჯერ გაკიცხვის მიზეზიც ხდება, თუმცა სიჯიუტით ცნობილი მორიელს ნაკლებად აინტერესებს სხვისი აზრი და თამამ პრინტებსაც ყოველთვის კაშკაშა ფერში ირჩევს. მშვილდოსანი: გადაჭარბებული მოდურობა! მორიელის მსგავსად, ექსტრავაგანტული ჩაცმის მოყვარულ მერწყულსაც ძალიან უჭირს ზომიერების დაცვა და ხშირად იმ მოდელს ირგებს, რომელსაც სხვები ჩვეულებრივ გვერდს უვლიან, უცნაურად უხამებს ფერებს და არასდროს კმაყოფილდება ერთი ფერით. თხის რქა: მოდური კონსერვატიზმი! თხის რქას თავშეკავებული, არისტოკრატული სტილი მოსწონს და უპირატესობას მკაცრ, კლასიკურ მოდელებს ანიჭებს. ერთნაირად კარგად ირგებს მამაკაცის და ქალის ტანსაცმელს და ყოველთვის მოდურად, დახვეწილად და გემოვნებით აცვია. იდეალური ფერი მისთვის შავი და ნაცრისფერი, მწვანე, ყავისფერია და არასდროს ატარებს ექსპერიმენტებს ფერების შეხამებისას. მერწყული: არასტანდარტული აზროვნება! ხშირად გაუმართლებელი ექსპერიმენტებით გატაცებულ მერწყული ყველაფერში ორიგინალობას ეძებს და საჭირო მოდელსაც ძალიან დიდხანს ირჩევს, ყველაზე მეტად ლურჯი ფერი მოსწონს და არასდროს ბეზრდება პრინტიანი ან ორნამენტით გადატვირთული ტანსაცმლის მორგება. თევზები: სტერეოტიპებისგან თავისუფალი! თევზებისთ [post_title] => ყველაზე ჭკვიანი ქალები ზოდიაქოს ნიშნის მოხედვით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-chkviani-qalebi-zodiaqos-nishnis-mokhedvit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 12:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 08:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173646 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178104 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-21 16:46:51 [post_date_gmt] => 2017-10-21 12:46:51 [post_content] => ყვითელი ძაღლის წლის დადგომამდე სულ რაღაც ორი თვე დარჩა. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე ზოდიაქოს ყველა ნიშანმა უნდა დაასრულოს ძველი საქმეები, რათა ახალ წელიწადს „ვალებით“ არ შეხვდეს. საინტერესოა, ვის და რას მოუტანს ძაღლის წელიწადი და ვისთვის იქნება გარდამტეხი. ტყუპები ზოგადად, ტყუპები საკმაოდ არასტაბილური, ჰიპერემოციონალური და ცვალებადი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც მუდმივ ქაოსში ცხოვრობს და ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენაც შემთხვევით ხდება. მართალია, ტყუპებს ხშირად ეცვლებათ განწობა და თითქოს, ერთი ნახევარი არასდროსაა კმაყოფილი ცხოვრებით და ყოველთვის მოწყენილია, მაგრამ მეორე -საკმაოდ თავქარიანი ნახევარი, ყველაფერს პოზიტიურად აღიქვამს და ყველგან გასართობს ეძებს. 2017-ის ბოლო და 2018 წლის დასაწყისი, სწორედ ტყუპების ოპტიმისტ ნახევარს გაახარებს, რადგან წლის ბოლო აუცილებლად პოზიტიური ემოციებით იქნება დატვირთული, ახალი კი - უზარმაზარ სიხარულს მოგიტათ, ნებისმიერი ჩანაფიქრის განხორციელებას შეძლებთ და იმ ადამიანსაც შეხვდებით, ვისაც მთელი ცხოვრება ელოდით. ლომი ლომი საკმაოდ თვითკმარი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელმაც ყოველთვის ყველაფერი სხვებზე კარგად იცის, სხვებზე უკეთესია და მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზეა. ზოდიაქოს ამ ნიშანს ხშირად უჩნდება პრობლემა ადამიანებთან ურთიერთობისას და მაქსიმალურად ცდილობს იმ ადამიანების შემოკრებას, ვინც მის გაგებას და პატივისცემას შეძლებს. ლომებისთვის ძაღლის წელი მეტად საინტერესო და იღბლიანი იქნება, რომელიც რომანტიკული თავგადასავლით დაიწყება და წარმატებული ქორწინებით დასრულდება. რაც მთავარია, ლომი საბოლოოდ მაინც შეძლებს საკუთარი ქედმაღლობის დაძლევას, გარშემომყოფებთან საერთო ენის მონახვას და განაწყენებული ახლობლების შემორიგებას. [post_title] => ზოდიაქოს 2 ნიშანი, რომლისთვისაც 2018 წელი ყველაზე იღბლიანი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zodiaqos-2-nishani-romlistvisac-2018-weli-yvelaze-ighbliani-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 16:47:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 12:47:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178104 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 86 [max_num_pages] => 29 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c24ee0081d22496dfd2a9183c873562c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )