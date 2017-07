22 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე“ გრიგორი ლეპსის კონცერტი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi [1] => bleq-si-arena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146132 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi [1] => bleq-si-arena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146132 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6263 ცნობილი გახდა, რომ 21 აგვისტოს, „ბლექ სი არენა" ნინო ქათამაძეს უმასპინძლებს. ის ათასობით მსმენელის წინაშე საკუთარ დაბადების დღეზე გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს. პროექტი „ჩექ ინ ჯორჯიას" ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი და მისი სახელწოდებაა „Happy Birthday". კონცერტში მონაწილეობენ: „ინსაითი", ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სამების საპატრიარქო გუნდი, სპეციალური მოწვევით დიჯეი Paul Trouble Anderson. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია საიტზე tkt.ge. აღნიშნულ ღონისძიებაზე პარტერში განთავსებულია დანომრილი მაგიდები. მათ ირგვლივ განთავსებული სკამებს არ აქვს მინიჭებული ნომრები. მაგიდები განკუთვნილია 6 ან 8 პერსონაზე. ნებისმიერი რაოდენობის ბილეთის შეძენა შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ ადგილას. დარბაზში მოსვლისას იხელმძღვანელეთ სექტორის ამღნიშვნელი ინიციალის და მაგიდის ნომრის მიხედვით. აღნიშნული ბილეთის მფლობელი სარგებლოს არენის მიმდებარე გარე პარკირებთ. დარბაზში მოხვედრა კი შესაძლებელი ცენტრალური შემოსასვლელების მეშვეობით. ბილეთების ფასები 15 ლარიდან იწყება და 100 ლარით სრულდება. ნინო მურღულია

ნინო ქათამაძე საკუთარ დაბადების დღეს „ბლექ სი არენაზე" კონცერტით აღნიშნავს გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს. კონცერტი 26 აგვისტოსაა ჩანიშნული და ბილეთების გაყიდვა tkt.ge-ზე უკვე დაიწყო. გორან ბრეგოვიჩი უამრავი ცნობილი სიმღერისა და საუნდრეკის ავტორია. მათ შორის, მან შექმნა მუსიკა ემირ კუსტურიცას ცნობილი ფილმებისთვის, რომლებსაც ასრულებდნენ ისეთი კალიბრის ვარსკვლავები, როგორიცაა იგი პოპპი და სეზარია ევორა. მისი მუსიკა ერთმანეთში აერთიანებს ბალკანურ ფოლკლორს, როკსა და სიმფონიას. სწორედ ეს, ერთმანეთისგან განსხვავებული მიმართულებების სინთეზი ტოვებს მსმენელზე დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას. "გორან ბრეგოვიჩი მუდმივად ეწევა აქტიურ საგასტროლო მოღვაწეობას „Wedding and Funerals Orchestra“-ს თანხლებით, რომელსაც თავადვე ხელძღვანელობს და არცერთ ქვეყანაში არ ტოვებს ცარიელ ადგილებს საკონცერტო დარბაზებში", - აცხადებენ კონცერტის ორგანიზატორები. გორან ბრეგოვიჩი Black sea arena-ზე კონცერტს გამართავს "მადლობა ბათუმის ლურჯ არმიას, მადლობა ბლექ სი არენას და მის შესანიშნავ პერსონალს. შემდეგი გაჩერება "ოლიმპისკი" - მოსკოვი, 23 მაისი, შევხვდებით იქ", - ვკითხულობთ მათ გვერდზე. ჯგუფის გვერდზე ასევე, გამოქვეყნდა სიმღერების სია, რომლებიც "აეროსმიტმა" გუშინდელ კონცერტზე შეასრულა. ფლეილისტი 17 სიმღერისგან შედგება და მათ შორისაა ისეთი ცნობილი ჰიტები, როგორიცაა crazy, cryin', come together, miss a thing და სხვა. Black sea arena-ზე სეზონი გუშინ, ამერიკულმა როკ-ჯგუფმა "აეროსმიტმა" გახსნა. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ გამართავს შეკვეთილში აშენებულ გრანდიოზულ საკონცერტო დარბაზში შემდეგ კონცერტს, თუმცა ცნობილია, რომ იგეგმება სხვა მსოფლიო დონის ვარსკვლავების ჩამოყვანაც. წინა წლისგან განსხვავებით, წელს Black sea arena ქართველ შემსრულებლებსაც დაეთმობა.

"აეროსმიტი" ქართველ მსმენელს მადლობას უხდის 