ჩვენ სააკაშვილის გაადგილებას უცხოელ პარტნიორებთან არ განვიხილავთ – უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი

"ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები," - ეს განცხადება საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, „რადიო თავისუფლებისთვის" მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა და პეტრო პოროშენკო „საბჭოთა დიქტატორული მეთოდების" გამოყენებაში დაადანაშაულა. „ის, რაც პოროშენკომ გააკეთა, არაკანონიერია. მან უკრაინის კონსტიტუცია, მოქალაქეობის შესახებ კანონი დაარღვია. მან ყველაფერი გათელა, რისი გათელვაც შეიძლებოდა და ეს ტიპიურ საბჭოურ სტილში გააკეთა. იფიქრა, ახლა ზაფხულია, მსოფლიო ამას ყურადღებას არ მიაქცევსო და, რომ მე ვერ შევძლებ უკრაინაში დაბრუნებას და ჩემი უფლებების დაცვას," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, „უკრაინელები ამას არ დაივიწყებენ, ვინაიდან ისინი არასოდეს ივიწყებენ დიდ უსამართლობას". მან ასევე ისაუბრა თავის პოლიტიკურ გეგმებზე და როგორც აღნიშნა, ის უკრაინას უკავშირდება. „ჩემი გეგმები უკრაინას უკავშირდება. მივიჩნევ, რომ უსამართლობა მოხდა. მე უნდა დავბრუნდე უკრაინაში და სასამართლოში ჩემი უფლებები დავიცვა. ეს არის ახლა მთავარი. ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები," - განაცხადა სააკაშვილმა და დასძინა, რომ ამჯერად „ის ოჯახთან ერთად ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში მიემართება". „შემდეგ კი ბრიუსელში გავემგზავრები, რიგ სხვა ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ლიდერებთან გავმართავ შეხვედრებს," - აცხადებს სააკაშვილი. ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები - მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს სისხლის სამართლის ოთხ საქმეზე 11 წლით პატიმრობა ემუქრება, - აღნიშნულის შესახებ უკრაინულ გამოცემა „ობოზრევატელს" საქართველოს მთავარი პროკურატურის პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა განუცხადა. მისი განმარტებით, იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მიხეილ სააკაშვილს დამნაშავედ სცნობს, მას 11 წლით პატიმრობა ემუქრება. „მას შემდეგ, რაც 2012 წელს საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, პარლამენტმა კანონმდებლობაში ცვლილება შეიტანა, რომლის თანახმად, მიუხედავად ბრალდების რაოდენობისა, ყველაზე მძიმე მუხლი სხვა მუხლებს შთანთქავს. კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შემდეგ, სასჯელის დაჯამება არ ხდება. ამის გამო, თუ პირს 3-4 ბრალდება აქვს წაყენებული, ის მხოლოდ ერთ სასჯელს მოიხდის. შესაბამისად, მიხეილ სააკაშვილს 11 წლით პატიმრობა ემუქრება თუ სასამართლო მას დამნაშავედ სცნობს", - განაცხადა ნათია სონღულაშვილმა.

მიხეილ სააკაშვილს სისხლის სამართლის ოთხ საქმეზე 11 წლით პატიმრობა ემუქრება მიხეილ სააკაშვილი დღეს პოლონეთს ტოვებს, თუმცა არ საუბრობს, რომელ ქვეყანაში გაემგზავრება. სართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს,რომ უკრაინაში არალეგალურად არ დაბრუნდება. „მე ყოველთვის კომფორტით არ ვმოგზაურობ. თუმცა, საბარგულში მოგზაურობა არ განეკუთვნება ჩემთვის მოგზაურობის სასურველ სახეობას", - განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ახლა უკრაინის საკანონმდებლო ბაზას სწავლობს და უკრაინაში მაშინ გაემგზავრება, როდესაც ამისთვის მზად იქნება. მიხეილ სააკაშვილი ვარშავაში 4 აგვისტოდან იმყოფება, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი პოლონეთის დედაქალაქში მცხოვრებ უკრაინელებსაც შეხვდა.

სააკაშვილი უკრაინაში საბარგულით შესვლას არ აპირებს - სად გაემგზავრება პოლონეთიდან "ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები," - ეს განცხადება საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, „რადიო თავისუფლებისთვის" მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა და პეტრო პოროშენკო „საბჭოთა დიქტატორული მეთოდების" გამოყენებაში დაადანაშაულა. „ის, რაც პოროშენკომ გააკეთა, არაკანონიერია. მან უკრაინის კონსტიტუცია, მოქალაქეობის შესახებ კანონი დაარღვია. მან ყველაფერი გათელა, რისი გათელვაც შეიძლებოდა და ეს ტიპიურ საბჭოურ სტილში გააკეთა. იფიქრა, ახლა ზაფხულია, მსოფლიო ამას ყურადღებას არ მიაქცევსო და, რომ მე ვერ შევძლებ უკრაინაში დაბრუნებას და ჩემი უფლებების დაცვას," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, „უკრაინელები ამას არ დაივიწყებენ, ვინაიდან ისინი არასოდეს ივიწყებენ დიდ უსამართლობას". მან ასევე ისაუბრა თავის პოლიტიკურ გეგმებზე და როგორც აღნიშნა, ის უკრაინას უკავშირდება. „ჩემი გეგმები უკრაინას უკავშირდება. მივიჩნევ, რომ უსამართლობა მოხდა. მე უნდა დავბრუნდე უკრაინაში და სასამართლოში ჩემი უფლებები დავიცვა. ეს არის ახლა მთავარი. ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები," - განაცხადა სააკაშვილმა და დასძინა, რომ ამჯერად „ის ოჯახთან ერთად ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში მიემართება". „შემდეგ კი ბრიუსელში გავემგზავრები, რიგ სხვა ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ლიდერებთან გავმართავ შეხვედრებს," - აცხადებს სააკაშვილი.

ევროპაში ვიმოგზაურებ, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს შევხვდები - მიხეილ სააკაშვილი