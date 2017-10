„ერთადერთი გზაა, რომ მომიტაცონ, ჩამტენონ თვითმფრინავში და გამომაგდონ” – მიხეილ სააკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182438 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182438 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182438) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181918 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-30 23:22:25 [post_date_gmt] => 2017-10-30 19:22:25 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შიში ძალიან დიდია როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში, - ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა ხატია დეკანოიძემ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილის ფიგურის მიმართ შიში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აქვს, არსად წასულა და განელებულა. ხატია დეკანოიძის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობიდან მართლაც ძალიან დიდია ზეწოლა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირება არ მოხდეს და მის წინააღმდეგ ახლა უკვე სრული მასშტაბით პოლიტიკური დევნა არ გაგრძელდეს. „ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან შიში იმდენად დიდია მისი ფიგურისადმი, რომ თუ მსგავსი მოცემულობა მაინც დადგა, დარწმუნებული ვარ „ქართული ოცნების“ ყველა წარმომადგენელს ამ მოცემულობის და ამ პოლიტიკური რეალობის ნამდვილად ეშინია“, - განაცხადა დეკანოიძემ. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილი უკრაინის პრეზდენტთან და საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და აწარმოებს, რომ სააკაშვილის ექსტრადირება არ მოხდეს, რადგან სხვა პოლიტიკური რეალობა დადგება. ამ კონტექსტში მან რამდენიმე თვის წინ Страна.ua-ს მიერ გავრცელებული ჩანაწერი გაიხსენა, სადაც ცნობილი რუსი ,,პრანკერი“ ლექსუსი თითქოსდა საქართველოს შს მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს, უკრაინის შს მინისტრ არსენ ავაკოვის სახელით, ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხზე ესაუბრება და აღნიშნა, რომ „მღებრიშვილი „პრანკერების“ ანკესს წამოეგო, ეგონა, რომ უკრაინის შს მინისტრს ესაუბრებოდა და მას ეხვეწებოდა სააკაშვილი არ გადმოგვცეო“. „ფაქტია ის, რომ „ქართულ ოცნებას“, ბიძინა ივანიშვილს არ სჭირდება სააკაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ თუ მსგავსი მოცემულობა მაინც დადგა, თუ ივანიშვილის ისტერიის ყველაზე ცუდი სიზმარი ახდა, ჩვენს პარტიას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ კრიზისულ სიტუაციებში, მაგრამ სიმართლე გითხრათ შინაგანად მჯერა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან უკრაინის ხელისუფლებაზე ზეწოლა უფრო გაძლიერდება. მაგრამ თუ ეს შედეგი მაინც დადგება, ეს იქნება ის კოშმარი, რომლისაც „ქართულ ოცნებას“ ძალიან ეშინია“, - განაცხადა დეკანოიძემ. ხატია დეკანოიძე - მიხეილ სააკაშვილის ძალიან ეშინიათ, როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში

„მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული და ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი, თუ რა განაცხადა მან," - ასე გამოეხმაურა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ვიქტორ დოლიძე, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ უკრაინის გენპროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. მინისტრის თქმით, სააკაშვილი მისთვის „თემა არ არის". „მიხეილ სააკაშვილი ჩემთვის თემა არ არის. ის არის ჩვენი ქვეყნის წარსული. ჩვენ ვართ მომავალზე, განვითარებაზე ორიენტირებული მთავრობა. არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რა განაცხადა მან," - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ოქლის ყოფილი გუბერნატორის, მიხეილ სააკაშვილის, ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული - ვიქტორ დოლიძე

მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ახალ მოთხოვნებს უყენებს, რომელსაც მანამდე დაანონსებულ 29 ოქტომბრის აქციაზე წაიკითხავს. ეს აქცია კიევში, უკრაინის რადასთან, კარვების ქალაქში გაიმართება. მისივე თქმით, აქციის მონაწილეების პარლამენტის 7 ნოემბრის სხდომას დაელოდებიან და მათი მოთხოვნების შესრულებას მოითხოვენ. ახალ მოთხოვნებს შორისაა: პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე კანონის მიღება, ტარიფების გაყინვა, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტა, იარაღის შეძენა-შენახვაზე კანონის მიღება. კიევში, უმაღლესი რადას წინ ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული აქცია 17 ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ხელისუფლებას ახალ მოთხოვნებს უყენებს 