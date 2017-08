ნანუკა ჟორჟოლიანს ტექნიკის მაღაზიამ სასამართლოში უჩივლა – „თავიდან ვფიქრობდი, რომ არ უნდა ავყოლოდი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158114 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158114 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => aiplusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158114) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10687,1175) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157904 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-29 16:22:37 [post_date_gmt] => 2017-08-29 12:22:37 [post_content] => ზაფხულის დღეებიც მიიწურა და ყველას აინტერესებს, ვინ სად და როგორ გაატარა ეს პერიოდი. ცნობილი სახეები, როგორც ყოველთვის, ყურადღების ცენტრში არიან. მოგეხსენებათ, რომ მომღერალი და ტელეწამყვანი თიკა ფაცაცია და მოდელი თაკო ჩხეიძე ახლო მეგობრები არიან. ისინი მეუღლეებთან ერთად ბოდრუმში ისვენებდნენ. მანამდე თაკომ მეუღლესა და ორ ვაჟთან ერთად თურქეთის კიდევ ერთ კურორტზე გაატარა შვებულების დღეები. რაც შეეხება თიკა ფაცაციას, მან აშშ-ში გადაინაცვლა, საიდანაც უამრავი ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში და ბევრი კომპლიმენტიც მიიღო. საკმაოდ აქტიური ზაფხული ჰქონდა ტელეწამყვანსა და მსახიობ შორენა ბეგაშვილსაც - ის ბათუმში თავის შვილთან, ევასთან ერთად ისვენებდა, მის ფოტოებზე ხშირად ჩანდა მსახიობის უახლოესი მეგობარი, პროდიუსერი კახა მამულაშვილი. მან მეუღლესთან, ლელა წურწუმიასთან ერთად ზაფხულის მნიშვნელოვანი ნაწილი აჭარაში გაატარა, სადაც მომღერალს უამრავი კონცერტი ჰქონდა სხვადასხვა კლუბში. რაც შეეხება მომღერალსა და უკვე ტელეწამყვან ნინი ბადურაშვილს, ის მცხეთაში თავის აგარაკზე მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, ხოლო ახლა ბათუმში ისვენებს, თან, კონცერტებსაც მართავს. ახლახან მასა და ანრი ჯოხაძეს ერთ-ერთ კლუბში ერთობლივი კონცერტი ჰქონდათ, რომელსაც უამრავი მათი თაყვანისმცემელი დაესწრო. ნანუკა ჟორჟოლიანმა შვილებთან, მარიამსა და საბასთან ერთად საბერძნეთში დაისვენა. როგორც ჩანს, ტელესახეს ძალიან მოსწონს ამ ქვეყანაში მოგზაურობა, რადგან 25 ივნისს დაბადების დღე მეგობრებთან ერთად, ასევე საბერძნეთში აღნიშნა, მოგვიანებით კი იქ შვილებთან ერთად დაბრუნდა. ანუკი არეშიძემ ზაფხული შვილებსა და მშობლებთან ერთად გაატარა - ჯერ მილანს ესტუმრნენ, შემდეგ ვენეციას, ახლა კი ანანურში გადაინაცვლა. [gallery royalslider="1" link="file" ids="157908,157909,157910,157911,157912,157913,157914,157915,157916,157917,157918,157919,157920,157921,157922,157923,157924,157925,157926,157927,157928,157929,157930"] [post_title] => სად და როგორ დაისვენეს ქართველმა ცნობილმა სახეებმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-da-rogor-daisvenes-qartvelma-cnobilma-sakheebma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 16:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 12:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151159 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 12:48:44 [post_date_gmt] => 2017-08-04 08:48:44 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს, რომ ქალიშვილისთვის, მარიამისთვის ბათუმში წასასვლელი ბილეთის ყიდვა უნდოდა, მატარებლისა და ერთ-ერთი ავიაკომპანიის ბილეთები გაყიდულია კონკრეტულ დრომდე, ამიტომაც კიდევ ერთ ქართულ ავიაკომპანიაში დარეკა და ბილეთის ღირებულებით გაკვირვებული დარჩა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: „მარიამს უნდა ბათუმში წასვლა და ვარკვევთ ბილეთებს. დავრეკეთ მატარებლის ბილეთებზე და ადგილი არ არის 6 აგვისტომდე, რაც ნამდვილად კარგია <3 გავიგეთ, რომ „ვანილა სქაი“ დაფრინავს, ერთი გზა 90 ლარი. დავრეკეთ და ადგილები არ არის. :) უკვე ავნერვიულდით :)) და გაიხსნა კიდევ ერთი გზა, „აირზენა“. ადგილებიც არისო, მითხრეს. ვრეკავ და ვეკითხები: - ფასი? - 260 ლარი, ერთი გზაო დააყოლა:) მეც არ გამიკვირდ,ა ადგილები რატომ იყო?!:) მილანში გავფრინდი ქუთაისიდან, დაახლოებით ამ ფასში. ბედნიერი ფრენა ყველას:) რა ფასის ბილეთიც არ უნდა გქონდეთ ნაყიდი“. [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანი: „ბათუმში გადაფრენა 260 ლარი, ერთი გზაო...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjoliani-batumshi-gadafrena-260-lari-erti-gzao [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 12:52:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 08:52:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151159 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144611 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 15:22:57 [post_date_gmt] => 2017-07-08 11:22:57 [post_content] => ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, თბილისში, აღმაშენებელის გამზირზე დაგეგმილ "ქართველთა მარშს" ეხმაურება. მისი თქმით, ისინი, ვისაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აწუხებს საქართველოში, საზღვრებს გარეთ არ უნდა გაუშვან. "უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვისაც აწუხებს ქვეყანაში, ყველას სახელები და გვარები, ფოტოებით უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ! მათ ოჯახის წევრებსაც. მერე ვნახოთ რა აქციებს ჩაატარებენ", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. 14 ივნისს, "ქართველთა მარში" იმართება. აქციის ორგანიზატორები ითხოვენ, ამ დრომდე ყველა არალეგალმა უცხოელმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. " 14 ივლისამდე ულტიმატუმი რომ ყველა არალეგალმა უცხოელმა(ირანელები,არაბები, აფრიკელები და ა.შ.)დატოვოს საქართველოს ტერიტორია! ეს არის ჩვენი პასუხი იმაზე,რომ 51 წლის ირანელმა ქართველი ბავშვები (ბიჭები)გააუპატიურა! ჩვენ გავწმინდავთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი კრიმინალებისგან! ქართული საქართველოსთვის!", - აცხადებენ ისინი. [post_title] => "იმ ქართველების ფოტოები უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => im-qartvelebis-fotoebi-unda-gadavcet-saelchoebs-rom-nebismier-qveyanashi-shesvla-aekrdzalot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 15:23:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 11:23:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157904 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-29 16:22:37 [post_date_gmt] => 2017-08-29 12:22:37 [post_content] => ზაფხულის დღეებიც მიიწურა და ყველას აინტერესებს, ვინ სად და როგორ გაატარა ეს პერიოდი. ცნობილი სახეები, როგორც ყოველთვის, ყურადღების ცენტრში არიან. მოგეხსენებათ, რომ მომღერალი და ტელეწამყვანი თიკა ფაცაცია და მოდელი თაკო ჩხეიძე ახლო მეგობრები არიან. ისინი მეუღლეებთან ერთად ბოდრუმში ისვენებდნენ. მანამდე თაკომ მეუღლესა და ორ ვაჟთან ერთად თურქეთის კიდევ ერთ კურორტზე გაატარა შვებულების დღეები. რაც შეეხება თიკა ფაცაციას, მან აშშ-ში გადაინაცვლა, საიდანაც უამრავი ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში და ბევრი კომპლიმენტიც მიიღო. საკმაოდ აქტიური ზაფხული ჰქონდა ტელეწამყვანსა და მსახიობ შორენა ბეგაშვილსაც - ის ბათუმში თავის შვილთან, ევასთან ერთად ისვენებდა, მის ფოტოებზე ხშირად ჩანდა მსახიობის უახლოესი მეგობარი, პროდიუსერი კახა მამულაშვილი. მან მეუღლესთან, ლელა წურწუმიასთან ერთად ზაფხულის მნიშვნელოვანი ნაწილი აჭარაში გაატარა, სადაც მომღერალს უამრავი კონცერტი ჰქონდა სხვადასხვა კლუბში. რაც შეეხება მომღერალსა და უკვე ტელეწამყვან ნინი ბადურაშვილს, ის მცხეთაში თავის აგარაკზე მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, ხოლო ახლა ბათუმში ისვენებს, თან, კონცერტებსაც მართავს. ახლახან მასა და ანრი ჯოხაძეს ერთ-ერთ კლუბში ერთობლივი კონცერტი ჰქონდათ, რომელსაც უამრავი მათი თაყვანისმცემელი დაესწრო. ნანუკა ჟორჟოლიანმა შვილებთან, მარიამსა და საბასთან ერთად საბერძნეთში დაისვენა. როგორც ჩანს, ტელესახეს ძალიან მოსწონს ამ ქვეყანაში მოგზაურობა, რადგან 25 ივნისს დაბადების დღე მეგობრებთან ერთად, ასევე საბერძნეთში აღნიშნა, მოგვიანებით კი იქ შვილებთან ერთად დაბრუნდა. ანუკი არეშიძემ ზაფხული შვილებსა და მშობლებთან ერთად გაატარა - ჯერ მილანს ესტუმრნენ, შემდეგ ვენეციას, ახლა კი ანანურში გადაინაცვლა. [gallery royalslider="1" link="file" ids="157908,157909,157910,157911,157912,157913,157914,157915,157916,157917,157918,157919,157920,157921,157922,157923,157924,157925,157926,157927,157928,157929,157930"] [post_title] => სად და როგორ დაისვენეს ქართველმა ცნობილმა სახეებმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-da-rogor-daisvenes-qartvelma-cnobilma-sakheebma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 16:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 12:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 53 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1a0f6657b515d967648528006ba50ab3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )