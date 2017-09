“რაც უკრაინაში მოხდა, რუსეთს აძლევს ხელს” – თამარ ხულორდავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainashi-dabruneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162228 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainashi-dabruneba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162228 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainashi-dabruneba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => ukrainashi-dabruneba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162228) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,18209) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162175 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 14:50:32 [post_date_gmt] => 2017-09-11 10:50:32 [post_content] => ოფიციალური პოლონეთი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთა უკრაინის შიდა საქმეა და პოლონეთი ამაში არ ერევა. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიტოლდ ვაშიკოვსკიმ, პოლონეთის ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. „სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია,“ - განაცხადა ვაშიკოვსკიმ მისი თქმით, პოლონეთი ამ სიტუაციის მონაწილე მხარე არ არის. სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია - ვიტოლდ ვაშიკოვსკი

„მიხეილ სააკაშვილი ჩამოყალიბდა ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტად," - ამის შესახებ "შენების მოძრაობის" ლიდერმა, დავით უსუფაშვილმა, განაცხადა. უსუფაშვილის თქმით, მიხეილ სააკაშვილს მხოლოდ საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილება ამოძრავებს და ამისთვის მზად არის, ნებისმიერ მსხვერპლზე წავიდეს. „მე ყველაზე მეტად შესაძლო პრობლემები მაშფოთებს ისედაც პრობლემებით სავსე უკრაინაში. ამ პრობლემებიდან განსაკუთრებით მაშფოთებს უკრაინა-პოლონეთის ურთიერთობების საკითხი, რომელიც საკმაოდ რთულია და დღემდე საკმაოდ მძიმე საკითხებს მოიცავდა. ამ უპასუხისმგებლო ქმედებებით შესაძლოა, ამ მიმართულებებითაც შეიქმნას გართულებები. მე არ ვიცი, კიდევ რა შეიძლება, მოხდეს იმისთვის, რათა დავინახოთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ უშრეტი ენერგია საკუთარი პატივმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად ყველაფრის გაწირვისთვის," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. „შენების მოძრაობის" ლიდერის თქმით, დიდი შეცდომა იქნება, თუ ქართველი ხალხი არჩევნებზე სააკაშვილისა და ივანიშვილის დაპირისპირების ფონზე მიიღებს გადაწყვეტილებას. „ადგილობრივი არჩევნების თემატიკა არის მნიშვნელოვანი. ის ვიცი, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, თუ ქართველი ხალხი კვლავ ამ მოჯადოებულ წრეებში მოექცევა და მიშა-ბიძინას დაპირისპირების ფონზე მიიღებს გადაწყვეტილებას," - განაცხადა უსუფაშვილმა. სააკაშვილს მხოლოდ საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილება ამოძრავებს - დავით უსუფაშვილი

„ჩემთვის სულერთია, ვინ არღვევს საზღვარს, აღმოსავლეთში „ბოევიკები" თუ დასავლეთში პოლიტიკანები. უნდა არსებობდეს მკაფიო იურიდიული პასუხისმგებლობა," - ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ, მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით განაცხადა. პოროშენკოს თქმით, ინციდენტი, რომელიც გუშინ „შეგინის" გამშვებ პუნქტზე მოხდა, არავითარ პოლიტიკურ კომენტარებს არ ითხოვს. „ჩვენ ამ საკითხს სამართლებრივი კუთხით განვიხილავთ. 26 ივლისს მე გამოვეცი განკარგულება, რომლის თანახმად, სააკაშვილს მოქალაქეობა შევუჩერე ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების, სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, სადაც ნათლად არის დაფიქსირებული ფალსიფიცირების ფაქტები და არასწორი ინფორმაციის მოწოდება მოქალაქეობის მიღების დროს. პრეზიდენტს არ შეუძლია სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს, ვინაიდან ეს დანაშაულებრივი უმოქმედობა იყო. ნებისმიერ სამართლებრივ სახელმწიფოში პირს აქვს უფლება ადმინისტრაციულ სასამართლოში ნებისმიერი ნორმატიული აქტი გაასაჩივროს," - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს ამგვარი ქმედებებისთვის საკმარისი დრო ჰქონდა. „თვე-ნახევარზე მეტი გავიდა, არავის მიუმართავს სასამართლოსთვის. ამის ნაცვლად ჩადენილია დანაშაული, ვინაიდან საზღვრების ურღვევობის კონსტიტუციური პრინციპი დაირღვა. ეს სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია. ჩემთვის სულერთია, ვინ არღვევს საზღვარს, აღმოსავლეთში „ბოევიკები" თუ დასავლეთში პოლიტიკანები. უნდა არსებობდეს მკაფიო იურიდიული პასუხისმგებლობა," - დასძინა მან. სულერთია, ვინ არღვევს საზღვარს, უნდა არსებობდეს მკაფიო იურიდიული პასუხისმგებლობა - პეტრო პოროშენკო ოფიციალური პოლონეთი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთა უკრაინის შიდა საქმეა და პოლონეთი ამაში არ ერევა. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიტოლდ ვაშიკოვსკიმ, პოლონეთის ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. „სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია," - განაცხადა ვაშიკოვსკიმ მისი თქმით, პოლონეთი ამ სიტუაციის მონაწილე მხარე არ არის.

სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია - ვიტოლდ ვაშიკოვსკი