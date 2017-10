საქართველოში ჯეიმს აპატურაი ჩამოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => jeims-apaturai [2] => viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172394 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => jeims-apaturai [2] => viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172394 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 505 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => jeims-apaturai [2] => viziti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => jeims-apaturai [2] => viziti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172394) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (969,505,2857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 13:00:22 [post_date_gmt] => 2017-10-06 09:00:22 [post_content] => "პუტინს არაფერი სურს იმაზე ნაკლები, ვიდრე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების შუაზე გაყოფაა, რათა უფრო თავისუფლად დაანგრიოს ისეთი ქვეყნები რუსეთის პერიფერიაში, როგორებიც უკრაინა და საქართველოა",-ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში განაცხადა, სადაც საჯარო სამსახურში 40 წლიანი მუშაობისთვის დააჯილდოვეს. ჯო ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მის პოლიტიკას საერთაშორისო წესრიგისთვის საფრთხე უწოდა. უკრაინასა და საქართველოზე საუბრისას კი ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნები საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავენ და ფიქრობენ, როგორ მივიდნენ იქამდე. "პუტინს არაფერი სურს იმაზე ნაკლები, ვიდრე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების შუაზე გაყოფაა, რათა უფრო თავისუფლად დაანგრიოს ისეთი ქვეყნები რუსეთის პერიფერიაში, როგორებიც უკრაინა და საქართველოა",-ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში განაცხადა, სადაც საჯარო სამსახურში 40 წლიანი მუშაობისთვის დააჯილდოვეს. ჯო ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მის პოლიტიკას საერთაშორისო წესრიგისთვის საფრთხე უწოდა. უკრაინასა და საქართველოზე საუბრისას კი ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნები საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავენ და ფიქრობენ, როგორ მივიდნენ იქამდე.

"პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა

პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი

ამერიკული გამოცემა Forbes-ი სათაურით "საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია შემოსავლიანი ხდება" ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს. როგორც მასალაშია აღნიშნული, 2011 წელს საქართველოში 2,8 მილიონი ვიზიტორი ჰყავდა, 2016 წელს კი ექვსი მილიონი, ეს ნახტომი კი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისთვის დიდი გამოწვევაა. სტატიაში საქართველოს მეექვსე მემილიონე ვიზიტორის ჯესპერ ბლეკის ისტორიაცაა მოყვანილი. „საქართველო ტურიზმს სერიოზულად, ძალიან სერიოზულად უდგება ჰკითხეთ ჯესპერ ბლეკს. როდესაც 2016 წელს ჰოლანდიელი ტურისტი ჩამოფრინდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ქვეყნის მეექვსე მემილიონე ვიზიტორი გახდა, მას წითელი ხალიჩით დახვედრა მოუწყვეს და პრემიერ-მინისტრთან სავახშმოდ „მერსედესით" წაიყვანეს", - წერს სტატიის ავტორი სტეფან რაბიმოვი. https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wj3v_UPRauY სტატიაში ნათქვამია, რომ "საქართველო ყოველთვის იყო მასპინძლობისა და თბილი მიღების სინონიმი, სადაც ამბობენ, რომ სტუმარი უფლის საჩუქარია" სტეფენ რაბიმოვი ტურიზმის ინდუსტრიაში საქართველოს მთავრობის მიერ დასახულ ამბიციურ გეგმაზეც საუბრობს: უახლოესი ორი წლის განმავლობაში გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა , 25 ახალი სასტუმრო უნდა ააშენოს და აამაღლოს ტურისტული სტანდარტები დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობის შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით, იანვარ-სექტემბერში ქვეყანაში 5 მილიონ 822 ათას 835 ვიზიტი განხორციელდა, რაც, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 19,2 %-ით მეტია, მათ შორის, ტურისტული ვიზიტი - 28,8 %-ით მეტი. Forbes - საქართველო ყოველთვის იყო თბილი მიღების სინონიმი, სადაც ამბობენ, რომ სტუმარი უფლის საჩუქარია

National Geographic - ის ონლაინ ვერსიის ნომინაციაში "გასტრონომიული და აგროტურიზმი" საქართველო ლიდერობს. ის ამ დროისთვის რეიტინგში იტალიასა და ბელარუსსაც უსწრებს. გამოკითვა National Geographic - ის ვებგვერდზე მიმდინარეობს. საქართველო, როგორც იდეალური ქვეყანა გასტრონომიული და აგროტურისზმისთვის ონლაინ მომხმარებელთა 36%-მა პროცენტრმა დაასახელა; მეორე ადგილზე იტალიაა 26%-ით, ხოლო მესამეზე ბელარუსი - 13%-ით. გარდა ამისა, გამოკითხვაში "საუკეთესო სამთო-სათხილამურო დასვენება", საქართველო მესამე ადგილს იკავებს შვეიცარიისა და ავსტრიის შემდეგ. საუკეთესო ქვეყანა აგროტურიზმისთვის: საქართველო National Geographic-ის გამოკითხვაში ლიდერობს "პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება,” - განაცხადა ჯო ბაიდენმა [post_title] => პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putins-transatlantikuri-sazogadoebis-gayofa-surs-rata-martivad-daangrios-saqartvelo-da-ukraina-jo-baideni [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 13:06:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 09:06:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 91 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 65afcd6fcfc6177e970e9cdc912b9496 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )