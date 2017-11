“ყველა მეკითხებოდა, რა გაცვიაო” – სოფო ნიჟარაძის შავი სექსუალური ლუქი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190155 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190155 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1178 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sofo-nidjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190155) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1178) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188207 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-17 15:02:05 [post_date_gmt] => 2017-11-17 11:02:05 [post_content] => სოფო ნიჟარაძე „Daf Bama Music Awards“-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა. უცხოური მუსიკალური კონკურსი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკალური სამყაროს წარმომადგენლებს მასპინძლობს და მათ შორის საუკეთესოებს გამოარჩევს, წელიწადში ერთხელ ჰამბურგში იმართება. დასკვნითი შოუ დღეს, 17 ნოემბერსაა დაგეგმილი. სოფო ნიჟარაძე უკვე გერმანიაშია, სადაც მას კონკურსის ორგანიზატორები ვარდებითა და ლიმუზინით დახვდნენ. დღეს სოფო გალაკონცერტის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება და სიმღერას შეასრულებს. მანამდე კი კონკურსის „ფეისბუქ“-გვერდზე გამოქვეყნდა მილოცვა, სადაც აღნიშნულია, რომ მუსიკალური ჯილდო სოფო ნიჟარაძეს „საუკეთესო ქართული პერფორმანსისთვის“ გადაეცა. მომღერალმა შოუს ორგანიზატორებს მადლობა გადაუხადა. სოფო ნიჟარაძე უცხოური მუსიკალური კონკურსის გამარჯვებულია „საუკეთესო ქართული პერფორმანსისთვის" "რომეო და ჯულიეტა", "ნოტრ დამ დე პარი", "ჩხიკვთა ქორწილი", "ჰელოუ დოლი", "ქეთო და კოტე", "ვერის უბნის მელოდიები" - ეს იმ მუსიკალური სპექტაკლების ჩამონათვალია, რომლებშიც სოფო ნიჟარაძე, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ქვეყანაში. მთავარ როლებს ასრულებდა. არის UG მუსიკის აკადემიის მიუზიკლისა და საშემსრულებლო ხელოვნების განყოფილების ხელმძღვანელი. სოფო ბევრი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ფესტივალის ჯილდოს მფლობელია, რადიო "აფხაზეთის ხმის" რჩეულის ტიტული, სიმღერისთვის "თეთრი ვარდები", ასევე ის გახლავთ ამ წლის (2017) "ოქროს ტალღის" მუსიკალური დაჯილდოვების გამარჯვებული ნომინაციაში "საუკეთესო მომღერალი ქალი" და მსოფლიოს ერთ-ერთი პრესტიჟული მუსიკალური დაჯილდოვების "BAMA Music Awards" ნომინანტი. აქვს გამოცემული ორი ინგლისურენოვანი სოლო ალბომი, "Where Are You", "We Are All", სინგლი "Shine", ასევე მიუზიკლების "რომეო და ჯულიეტა" და "ჩხიკვთა ქორწილის" სრული მუსიკალური ვერსიის ალბომები. შესრულებული აქვს დუეტები მსოფლიო კლასის მომღერლებთან: ხოსე კარერასთან, ანდრეა, ბოჩელისთან, კრის დე ბურგთან და ხულიო იგლესიასთან. ბილეთების ფასები კონცერტზე დასასწრებად 30-50 ლარია. სოფო ნიჟარაძის კონცერტი „ბუდა ბარში" 25 ნოემბერს გაიმართება ნანუკა ჟორჟოლიანი სოფო ნიჟარაძეს მხარდაჭერას უცხადებს. როგორც იცით, მომღერალმა რამდენიმე დღის წინ მარინა ბერიძის რუბრიკაში ისაუბრა, თუ როგორ გაუკვირდა, როდესაც მიუზიკლებისადმი მიძღვნილ თბილისობის კონცერტში მონაწილეობა არ შესთავაზეს. ნანუკა ჟორჟოლიანმა ამ თემასთან დაკავშირებით პოსტი გამოაქვეყნა: „Sofia Nizharadze - განსაკუთრებით გამიკვირდა შენი დაბლოკვის ამბავი, როცა გავიგე, რომ რეჟისორი დოია. იმედია, შენ მაინც გითხრა შენმა უახლოესმა მეგობარმა, ვინ დატოვა თბილისობის მიუზიკლი, თითქმის ერთადერთი მიუზიკლის შემსრულებლის გარეშე". ნანუკა დასძენს: „იმედია სოფოსაც დაუდგამენ საკომპესაციო სპექტაკლს, წარმოდგენას თეატრში. ვიყიდი ბილეთს, ისევე როგორც ვიყიდე ნატო მეტონიძეზე და აუცილებლად ვნახავ". დათო დოიაშვილმა უკვე გააკეთა კომენტარი „ფორტუნასთან" ამ თემასთან დაკავშირებით.

Fortuna.ge-ს კითხვაზე, ელოდება თუ არა კრიტიკას, განსაკუთრებით, იმ მომღერლებისგან, რომლებიც კონცერტზე არ მიიწვიეს, რეჟისორმა უპასუხა: „აუცილებლად იქნება ახლაც. შეუძლებელია იმხელა კონცერტის მოწყობა, რომ ყველა მომღერალმა მიიღოს მონაწილეობა, მაშინ დილიდან საღამომდე უნდა გაგრძელდეს გაუჩერებლად. ვიღაცას გული ყოველთვის დასწყდება…"

ნანუკა ჟორჟოლიანი სოფო ნიჟარაძეს მიმართავს: „განსაკუთრებით გამიკვირდა შენი დაბლოკვის ამბავი..." სოფო ნიჟარაძე უცხოური მუსიკალური კონკურსის გამარჯვებულია „საუკეთესო ქართული პერფორმანსისთვის"